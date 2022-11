Interviu cu Bart Veenman, CCO al Humans.AI: „Inteligența artificială poate face cunoașterea mai accesibilă”

Săptămâna aceasta, pe 3 noiembrie, a avut loc la București a șasea ediție a conferinței globale IAA „Creativity4Better”. Pe lista participanților s-a aflat și Bart Veenman, Chief Commercial Officer al companiei românești Humans.AI.

Bart Veenman este un olandez de 37 de ani cu două mastere, în Comunicare și în Studii de Afaceri. Ca profesionist, are peste 14 ani de experiență în management și administrarea afacerilor. Am discutat cu Bart despre Humans.AI și despre diferite aspecte legate de inteligența artificială, după ce și-a încheiat prezentarea din cadrul „Creativity4Better”.

Ce ne poți spune despre compania românească pentru care lucrezi, Humans.AI?

Humans.AI e o companie cu sediul în România, care a fost înființată în 2019 ca un start-up AI, focusată pe sintetic media, conținut generat de AI. Între timp, misiunea noastră a devenit să aducem OAI (openAI), în special sintetic media în blockchain, pentru un mediu de guvernare mai sigur.

În sintetic media sunt o mulțime de provocări, pentru că dacă-ți clonezi fața sau îți clonezi vocea și cineva îți fură aceste date, ADN-ul tău digital, le poate folosi fără a putea fi urmărit. Și, aducându-le în blockchain, sunt tokenizate. Toate datele pe care le introduc sunt tokenizate și doar eu care sunt deținătorul lor le pot folosi. Nu le poți folosi dacă nu furi tokenul și de accea am creat un sistem cu aprobarea unui om în spate, care trebuie să demonstreze că în spatele unei AI se află decizia unui om.

Construim un ecosistem complex pe blockchain, aducând diferite tipuri de AI într-un singur loc. În viitor vom fi Amazonul pentru AI în blockchain, unde companiile se pot conecta și folosi AI de care au nevoie într-un mediu mai sigur. Asta e misiunea noastră.

Cum ai ajuns să lucrezi pentru o companie românească?

Printr-un bun prieten de-ai mei, care este și cofondator al companiei (Humans.AI). Am lucrat cu el în trecut și în urmă cu 2 ani m-a sunat și mi-a spus: ”Am ceva foarte tare și aș vrea să colaborăm din nou. Uită-te la asta!” Așa că am cercetat și am fost de acord.

Mi-am spus atunci că e foarte interesant, e o revoluție și e, de asemenea, o provocare pentru că e apropiat de zona deep-fake. Noi vrem să transformăm deep-fake în ceva pozitiv, să facem producție video scalabilă, folosind propriul tău conținut digital. După ce am analizat oferta jumătate de an am fost de acord.

Îmi place ideea, 90% dintre oamenii cu care am discutat sunt entuziasmați de posibilitățile pe care le oferă. Am zis să începem să construim, vreau să fiu parte din revoluție și să am controlul.

E secret numele prietenului tău, ai spus că e cofondator al Humans.AI?

E vorba de Dragoș Bunescu.

Poți să explici cât mai simplu cu putință ce e o companie deep-tech?

Da, dar e dificil. O companie deep-tech dezvoltă soluții tehnologice pentru audiență generală, având tehnologia deep-lerning în coloana vertebrală. Aducem algoritmii deep-lerning într-o formă mai tangibilă. Construim soluții cu tehnologia deep-lerning în spate: machine learning, inteligență artificială.

Poți să-mi dai un exemplu practic?

Da, unul pe care l-am prezentat pe scenă („Creativity4Better”), crearea de conținut generat de AI folosind fețe reale în format digital. Clonăm fața și vocea și le facem accesibile pentru o audiență mai largă printr-o platformă SaaS (Software as a Service), ca Tovid.

Tovid este ”orice transformat în video folosind AI”, poți să dai copy-paste la linkul website-ului tău în soluție, în studio, este un studio video. Aceasta extrage datele, tu selectezi modelul, selectezi limba în care vrei să fie creat materialul și poți crea automat video folosind conținutul website-ului.

Deci AI creează conținut video pe baza informațiilor din site?

Da, pentru că avem modelul antrenat, avem limba disponibilă, poți vorbi în olandeză, engleză, română și japoneză. Singurul lucru de care avem nevoie este introducerea textului din website. Prezentarea unui produs e un exemplu excelent. Rezultatul este un video cu voce și poți adăuga imagini pentru a arăta care sunt caracteristicile produsului. Evident, poate fi editat, dar face producția de material video mai scalabilă, mai ușoară și mai accesibilă pentru companiile mici.

Putem testa asta?

Nu aici, pot să-ți arăt cu altă ocazie. Avem o configurație de test, e o platformă SaaS pe care o dezvoltăm.

Ce știai despre România înainte de a lucra la Humans.Ai?

Nu știam foarte multe despre România. Datorită prietenului meu știam câte ceva, cel puțin că oamenii sunt prietenoși și acum cred asta. Dar nu știam mare lucru despre România.

Dar am învățat multe și văd marele potențial al țării în materie de dezvoltare a tehnologiei. Sunt mulți profesioniști buni în tehnologie și îmi place aici. Îmi place arhitectura clădirilor istorice, îmi place cum evoluează Bucureștiul în acest moment.

Îmi place Bucureștiul, îmi place România, în mod special oamenii și mâncarea, carnea. Am încercat să mănânc mai puțină carne, dar când vin în România nu reușesc. Aveți niște obiceiuri ciudate cu pielea de porc (șorici), am încercat dar nu mi-a plăcut.

Povestește-ne despre alte proiecte ale Humans.AI?

Cum spuneam, construim acest cadru, o platformă marketplace pentru AI cu blockchain. Una dintre soluțiile create este Tovid, o aplicație, o legătură între Web 2.0 și Web 3.0.

Ceea ce dezvoltăm acum, un alt proiect, este Human Skill. Dezvoltăm un întreg proces, o platformă prin care susținem start-up-urile AI la nivel global, pentru a face trecerea la web 3.0.

Aducem AI-urile lor în blockchain și le susținem tranziția, lansarea de token-uri proprii, partea legală, economică, le facem legătura cu parteneri de marketing, cu agenții de recrutare. Toate pentru a le oferi posibilitatea să-și construiască start-up-ul.

Când povesteai de web 3.0 mă gândeam la ultima prezentare a lui Mark Zuckerberg.

Da, am propria opinie despre ceea ce fac ei (META). Revendică această zonă fără să aibă creativitatea și cunoașterea ca un start-up. Încearcă să revendice această zonă și cu imaginea negativă a Facebook, a modului în care sunt folosite datele, acum revendică Metaversul, tot spațiul web 3.0 ca și cum ar fi al lor. Și nu este al lor, vine din zona de gaming, acolo a început.

Și acum încercă să pună mâna pe acestă zonă, pentru că au nevoie și de altceva în afară de Facebook. De aceea nu-mi place modul în care privesc ei web 3.0. Aceasta e opinia mea sinceră!

Cum ai defini AI și de ce avem nevoie de AI în viața noastră?

AI este o soluție generată de computer care ne poate ușura viața, care poate face o mulțime de lucruri, poate face și rău. Dar cred că putem dezvolta niște algoritmi de machine learning care pot îmbunătăți, spre exemplu, tratamentele medicale. În acest caz AI este o soluție generată de computer bazată pe datele existente, care rezolvă o problemă în timp real. Ca tratamentul cancerului sau dacă folosim AI chiar și școlarizarea poate fi îmbunătățită, la distanță, acolo unde oamenii au mai puțin acces la cursuri de calitate. În țările lumii a treia, unde au nevoie de învățământ bun.

Sugerezi varianta unui profesor AI?

Da, de ce nu? Cel puțin AI aduce cunoașterea la oameni care au nevoie de anumite informații sau de un tratament. AI poate face cunoașterea mai accesibilă într-un sens mai larg și mai ușor fără a fi controlată de companiile Big Tech.

Dar multe companii Big Tech dezvoltă AI?

O mulțime de companii Big Tech susțin că folosesc AI, dar nu fac decât să combine niște date și să învețe ceva din asta. AI–ul adevărat este crearea de noi date pe baza datelor originale și să înveți cu adevărat din asta, să te îmbunătățești.

Văd că în special companiile mici care sunt concentrate pe rezolvarea problemelor importante sunt cu adevărat în businessul cu AI și nu companiile Big Tech. Pentru că Big Tech au o grămadă de oameni de plătit și se gândesc să folosească AI doar pentru a produce mai mulți bani. Acesta e scopul lor, să câștige o grămadă de bani.

Și văd în lumea start-up-urilor o grămadă de oameni și afaceri care vor să dezvolte sau să rezolve probleme importante pentru o cauză bună cu ajutorul AI. Și asta e o abordare complet diferită.

Da, Big Tech susțin că folosesc mult AI, dar nu-i cred.

Totuși, fiecare companie Big Tech a fost odată un start-up.

Da, dar ei n-au folosit AI, cel puțin cei mari pe care-i vedem acum. Au încercat să încorporeze AI, nu mă înțelege greșit, unii chiar folosesc AI bun, dar nu doar companiile Big Tech construiesc AI. Nu, AI provine de la specialiștii din piață, de la centrele de cercetare din universități, acolo AI este studiat, printr-o abordare științifică a datelor.

Deci da, sunt mulți indizi independenți care creează modele de AI.

Există vreun pericol în utilizarea AI în viața noastră cotidiană?

Bineînțeles, există un pericol în orice. Cred că e ca un cuțit pe care-l poți folosi să faci o mâncare bună sau îl poți transforma într-o armă. Da, AI poate face rău în viața noastră cotidiană prin manipularea unor informații, prin manipularea multor lucruri necesare în viața de zi cu zi. Dar eu prefer să privesc lucrurile așa: să încercăm să scădem riscurile și să folosim AI pe care-l avem la dispoziție. Să diminuăm riscurile și să fixăm AI în cadrul adecvat.

Practic, spui că avem mai mult de câștigat decât de pierdut utilizând AI?

Așa ar trebui. Nu pot spune exact dacă asta se întâmplă în acest moment, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri în spatele ușilor închise, dar cred că ar trebuie să privim partea pozitivă a AI. Să preluăm controlul, să dezvoltăm o AI bună și să nu ne fie frică s-o folosim.