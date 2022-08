Influencerii umani vor pierde bătălia cu inteligența artificială . Punctele tari ale influencerilor virtuali.

Creat prin tehnologii avansate, precum AI , influencerul virtual prezintă avantaje evidente pentru branduri. Rămâne mereu tânăr, nu generează scandaluri în spațiul public și înseamnă costuri mult mai reduse. Cu existența falsă, dar cu o uriașă putere de influență reală în social media, influencerii virtuali schimbă jocurile în marketing prin eficiență, prin avantajele pe care le oferă, comparativ cu influencerii humani.

„Influencerulvirtual are avantaje evidente mai ales pentru branduri. Va fi veșnic tânăr, nu are nevoie de echipe de PR lângă el, nu va genera scandaluri publice în social media sau online, așa cum se întâmplă cu infleuncerii tradiționali. Și mai tare, influencerul virtual va putea să fie oriunde și oricând, în orice colț din lume. Influencerul virtual înseamnă și costuri mult mai mici, pentru că el nu mai are nevoie de echipe de filmare, fotografi, la el totul făcându -se prin calculator” spune pentru Adevărul Live , Alex Dohotaru, creative mastermind @creative VR. prezent în ediția despre industria de influencer marketing.

Ana Tobor, cel mai mediatizat influencer virtual de la noi.

Alex Dohotaru este co-creatorul unuia dintre cei mai mediatizați și cunoscuți influenceri virtuali din România, Ana Tobor. Influencerul virtual de la noi a fost lansat anul trecut și a pornit ca imaginea unui brand de fashion, devenind ulterior influencer virtual.

„Pe Ana o dorim veșnic tânăra , dar o rafinam pe parcurs, folosind tehnologia de motion capture, care înseamnă o tehnologie prin care, aparate digitale de fotografiat sau de video fotografiat capturează expresiile faciale ale unei persoane și le trasporta în varianta digitală a unui personaj digital” povestește Alex Dohotaru.

:Influencerul virtual este realizat to de oameni.

El mai spune că în realizarea Anei s-a urmărit să nu se îndepărteze de uman, tocmai ca urmăritorii ei să fie atrași nu de un robot ci de o creație din care imperfecțiunea umană să nu lipseasaca. Așa s-a ajuns ca Ana să aibă chiar o cicatrice pe față.

"Mie îmi place ideea de a avea un indluencer care își trăiește o viață cât mai spre normal, în care produsele pe care le promovează să fie într -un mod organic. Asta vor și oamenii. Să aibă încredere într -un idol pe care îl văd la tv care chiar să utilizeze în viață de zi cu zi acele produse și nu doar să le înșiruie" spune A;ex Dohotaru pentru Adevărul Live.

Alex Dohotaru spune că nu trebuie să uităm că deși discutăm de un influencer virtual, în crearea acestuia se află tot oameni, care se inspiră tot din ....oameni. Sunt actori, regizori, scebariști, apoi vin specialiștii în softuri care generează influencerul virtual.

Industria de infleunceri virtuali s-a dezvoltat rapid în ultimii ani, mai ales în pandemie când brandurile au fost obligate să găsească soluții rapide și eficiente pentru a menține comunicarea cu consumatorii și a nu pierde din vânzări . Pentru anul acesta piață industriei de infleuncers marketing este estimată la peste 16,4 miliarde de dolari , conform Influencers Marketing Hub. Cum este realizat un influencer virtual și mai ales care a fost procesul de realizare a Anei Tobor, aflați mai multe din ediția integrală Adevărul Live.