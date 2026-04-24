Inovație în anularea AI a sunetelor de fundal, cu noile HUAWEI FreeBuds Pro 5. Căștile care fac zgomotul să dispară

Știi diminețile acelea agitate din trafic? Și autobuzul, și metroul sunt aglomerate, zeci de oameni vorbesc simultan în jurul tău, roțile scârțâie, se aud claxoane și anunțurile despre stația care urmează.

Pare aproape imposibil să te bucuri în liniște, la început de zi, de playlist-ul tău preferat ascultat la căști. Pentru situații ca aceasta au fost gândite noile HUAWEI FreeBuds Pro 5, căștile care sunt capabile să creeze cel mai clar mediu de ascultare pentru tine, chiar dacă te afli în mijlocul haosului. Ele sunt disponibile acum în HUAWEI Store.

Adaptare în timp real la orice mediu sonor

HUAWEI FreeBuds Pro 5 au fost concepute pentru a-ți reda liniștea și concentrarea, fie că te afli pe stradă, într-o cafenea plină, la birou sau în sala de sport. Căștile sunt dotate cu primul sistem din lume de anulare AI a zgomotului cu arhitectură Dual-Engine, care nu doar blochează zgomotul, ci înțelege și gestionează în timp real întregul mediu sonor din jurul tău. Pe de o parte, elimină sunetele puternice din trafic, iar pe de altă parte, filtrează vocile și discuțiile de fundal din spațiile închise.

Două drivere specializate funcționează în armonie pentru a contracara sunetele nedorite cu o precizie fără egal. Împreună, acestea formează baza celei mai sofisticate tehnologii de anulare a zgomotului dezvoltată de HUAWEI, o îmbinare între ingineria fizică și acustica smart, creată pentru a redefini modul în care este percepută liniștea.

Funcții inteligente care îți oferă siguranță și libertate de mișcare

FreeBuds Pro 5 vin și cu alte trei funcții care se adaptează inteligent la contextul în care te afli. Awareness Mode îți menține atenția la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Când alergi ușor dimineața și asculți muzică, vei auzi, în același timp, bicicliștii care se apropie de tine sau semnalele din trafic, iar dacă ești la gară, vei percepe clar anunțurile importante fără ca redarea conținutului audio din căști să fie întreruptă.

Conversation Awareness îți permite să porți scurte conversații cu colegii de la birou sau cu un barista, la cafenea, fără să renunți la căști sau să apeși vreun buton. FreeBuds Pro 5 reduc automat volumul conținutului redat și trec în Awareness Mode, iar după ce conversația se încheie, setările anterioare de anulare a zgomotului și de volum sunt restabilite automat în câteva secunde.

Adaptive Volume ajustează nivelul de redare a sunetelor în funcție de mediul înconjurător. Când ajungi într-un loc cu mult zgomot, volumul crește în mod inteligent pentru a menține claritatea. Ulterior, dacă intri într-un spațiu liniștit, precum o sală de lectură, acesta se reduce ușor, astfel încât sunetul să rămână echilibrat.

Un nou standard al preciziei acustice

Când vine vorba despre muzică, nu volumul definește calitatea, ci echilibrul, sunetele clare și fiecare accent sonor. Mizând pe această abordare, HUAWEI FreeBuds Pro 5 sunt căștile ideale pentru cei care își doresc o experiență audio completă. Datorită sistemului dual-driver acoustic, când asculți muzică vei observa că instrumentele își păstrează caracterul individual, dar sună unitar, vocea se integrează natural, iar celelalte detalii sonore sunt redate cu precizie. Pentru a-ți personaliza modul de ascultare, ai la dispoziție patru profiluri HUAWEI SOUND: Balanced, Classical, Voice și Bass.

Apeluri stabile și clare în fiecare moment

Să poți purta oricând o conversație fără întreruperi este o cerință fundamentală pentru orice căști premium. Utilizând inteligența artificială, FreeBuds Pro 5 separă cu precizie vocea de tot ce se întâmplă în fundal, inclusiv de rafalele puternice de vânt, susținând discuțiile clare, confidențiale și fără interferențe, pentru ambii interlocutori.

Eleganță și confort într-un stil iconic

Noile HUAWEI FreeBuds Pro 5 vin cu caracteristici premium și în materie de design. Abordarea „Ergonomic Secure Fit” pune accent pe fixare, potrivire cu structura anatomică și confort de lungă durată, căștile fiind create pe baza unei analize a peste 10.000 de forme ale urechii.

FreeBuds Pro 5 se remarcă prin designul Star Oval, cu linii rafinate care conturează o siluetă elegantă și modernă. Logo-ul HUAWEI SOUND și strălucirea metalică a suprafeței căștilor transmit ideea de excelență și atenția pentru fiecare detaliu, în armonie cu performanța audio de nivel înalt.

Căștile vin în patru nuanțe diferite, inspirate din culorile naturii și cosmosului – Sand, White, Grey și Blue – devenind astfel accesorii ușor de integrat atât în ținutele office, cât și în cele sport sau elegante.

Rezistență la umezeală și praf

HUAWEI FreeBuds Pro 5 reușesc să facă față și condițiilor de umezeală și praf de zi cu zi, îndeplinind standardele IP57. Fie că te-a surprins o ploaie torențială sau ai transpirat după alergare, FreeBuds Pro 5 îți oferă aceeași calitate a sunetului și sunt ușor de curățat.

În plus, căștile sunt echipate cu funcția Dual-Device Connection, ceea ce înseamnă pot fi conectate simultan la telefon și laptop și comută inteligent sursele audio în funcție de activitatea ta.

Descoperă toate modelele noilor FreeBuds Pro 5 în HUAWEI Store

HUAWEI FreeBuds Pro 5 sunt disponibile în magazinul online HUAWEI Store și în rețeaua partenerilor oficiali începând din 16 aprilie 2026, la prețul de 999 lei. La cumpărarea căștilor direct din magazinul online HUAWEI, utilizatorii vor beneficia de o reducere de 15% și vor primi 10X HUAWEI Points.

Ucraina recunoaște „deficiențe în aprovizionare” pe frontul de la Kupiansk după ce fotografii cu soldați înfometați au devenit virale
digi24.ro
image
Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii
stirileprotv.ro
image
Spionul moldovean care vindea secretele României către Rusia este extrădat. Imagini în premieră
gandul.ro
image
Ce a transmis Tudor Gheorghe după ieșirea din spital
mediafax.ro
image
Omul lui Donald Trump, avertisment incredibil înainte de Cupa Mondială: „Iranul nu poate aduce teroriști în țara noastră!”
fanatik.ro
image
Frank Elbers, jurnalist olandez: „România ar trebui să conștientizeze importanța integrării timpurii a migranților economici din Asia de Sud-Est”
libertatea.ro
image
Putin, fără reacție după atacurile cu drone ucrainene din Rusia. Ce s-a întâmplat după incendiul de la Tuapse
digi24.ro
image
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Așteptat să facă anunțul cerut de toată planeta, Donald Trump i-a lăsat pe toți fără cuvinte: ”Asta vor face?”
digisport.ro
image
Calculele care complică moțiunea de cenzură prin care poate fi demis Ilie Bolojan - Jocul voturilor care pot face diferența
stiripesurse.ro
image
Noua lege a salarizării: Bugetarilor li se taie din sporuri, Președintele și demnitarii câștigă câteva mii de lei în plus
antena3.ro
image
Se caută 55.000 de muncitori cu salarii de până la 7.000 €. E nevoie de sudori, electricieni și șoferi
observatornews.ro
image
Anunț NEAȘTEPTAT al Wizz Air. Ce se întâmplă cu zborurile programate pentru 2026
cancan.ro
image
Expert: Cum dovediți că indexarea pensiilor a fost anulată ilegal? Pașii de urmat pentru a vă lua banii înapoi
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
O țară din Europa caută muncitori români. Salarii de până la 3.700 de euro pe lună
playtech.ro
image
Unde lucra Daniel, bărbatul împușcat de SAS. Autoritățile locale fac dezvăluiri: „Nu ne-a dat niciodată de bănuit”
fanatik.ro
image
Agenții de la poarta de îmbarcare din aeroport au dezvăluit 11 lucruri pe care nu le fac niciodată când călătoresc cu avionul
ziare.com
image
La 94 de ani, și-a vândut ”perla” pentru 600.000.000 € ”de frica” fostei soții și a fiicei sale: ”Îl dă oricui pe 2,5 lei”
digisport.ro
image
SURSE Kelemen Hunor a pus pe masă condiția care aruncă în aer toate negocierile
stiripesurse.ro
image
Alegerile anticipate, veșnica sperietoare. Ce partide au de pierdut dacă se întorc la votul românilor
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul de la țară al Olguței Berbec. Artista și-a ridicat o vilă impunătoare în satul natal. Are și o grădină imensă, chiar lângă pădure. Casa este ca din filme. De VIS! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Pensii mai 2026. Banii vor ajunge mai târziu la pensionari. Luna care vine aduce și 500 lei în plus pentru o categorie de beneficiari
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Măsurile luate de Copos după scandalul izbucnit în legătură cu restaurantul Panoramic pe care îl deține în Brașov: „Intenția nu a fost să se încalce legea”. De ce au întârziat autorizațiile și ce spun autoritățile
actualitate.net
image
Dorian Popa și Andreea se căsătoresc astăzi, 24 aprilie. Fotografiile apărute în mediul online
click.ro
image
Imagini dure la procesul lui Maradona. Familia nu le-a putut privi. Ce urmează
click.ro
image
Taticool Dan Cruceru a devenit “Masterand în părințeală”. Ce a spus prezentatorul TV despre acest curs: „M-a pus față în față cu mine. Cu fricile mele”
click.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
Un bărbat s-a apropiat de Kate, și-a pus mâinile pe talia ei, a tras-o mai aproape și a îmbrățișat-o strâns. Reacția prințesei la încălcarea gravă de protocol
okmagazine.ro
David Hasselhoff, profimedia 0140384089 jpg
David Hasselhoff abia se mai ține pe picioare. Fostul ”Adonis” din Baywatch e mai fragil ca niciodată și îmbătrânit
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
asoc jpg
Județul Teleorman devine destinație ecoturistică. 110 kilometri ai traseului Via Danubiana leagă acum 50 de obiective naturale, istorice și culturale din lungul Dunării
historia.ro
