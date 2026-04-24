Inovație în anularea AI a sunetelor de fundal, cu noile HUAWEI FreeBuds Pro 5. Căștile care fac zgomotul să dispară

Știi diminețile acelea agitate din trafic? Și autobuzul, și metroul sunt aglomerate, zeci de oameni vorbesc simultan în jurul tău, roțile scârțâie, se aud claxoane și anunțurile despre stația care urmează.

Pare aproape imposibil să te bucuri în liniște, la început de zi, de playlist-ul tău preferat ascultat la căști. Pentru situații ca aceasta au fost gândite noile HUAWEI FreeBuds Pro 5, căștile care sunt capabile să creeze cel mai clar mediu de ascultare pentru tine, chiar dacă te afli în mijlocul haosului. Ele sunt disponibile acum în HUAWEI Store.

Adaptare în timp real la orice mediu sonor

HUAWEI FreeBuds Pro 5 au fost concepute pentru a-ți reda liniștea și concentrarea, fie că te afli pe stradă, într-o cafenea plină, la birou sau în sala de sport. Căștile sunt dotate cu primul sistem din lume de anulare AI a zgomotului cu arhitectură Dual-Engine, care nu doar blochează zgomotul, ci înțelege și gestionează în timp real întregul mediu sonor din jurul tău. Pe de o parte, elimină sunetele puternice din trafic, iar pe de altă parte, filtrează vocile și discuțiile de fundal din spațiile închise.

Două drivere specializate funcționează în armonie pentru a contracara sunetele nedorite cu o precizie fără egal. Împreună, acestea formează baza celei mai sofisticate tehnologii de anulare a zgomotului dezvoltată de HUAWEI, o îmbinare între ingineria fizică și acustica smart, creată pentru a redefini modul în care este percepută liniștea.

Funcții inteligente care îți oferă siguranță și libertate de mișcare

FreeBuds Pro 5 vin și cu alte trei funcții care se adaptează inteligent la contextul în care te afli. Awareness Mode îți menține atenția la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Când alergi ușor dimineața și asculți muzică, vei auzi, în același timp, bicicliștii care se apropie de tine sau semnalele din trafic, iar dacă ești la gară, vei percepe clar anunțurile importante fără ca redarea conținutului audio din căști să fie întreruptă.

Conversation Awareness îți permite să porți scurte conversații cu colegii de la birou sau cu un barista, la cafenea, fără să renunți la căști sau să apeși vreun buton. FreeBuds Pro 5 reduc automat volumul conținutului redat și trec în Awareness Mode, iar după ce conversația se încheie, setările anterioare de anulare a zgomotului și de volum sunt restabilite automat în câteva secunde.

Adaptive Volume ajustează nivelul de redare a sunetelor în funcție de mediul înconjurător. Când ajungi într-un loc cu mult zgomot, volumul crește în mod inteligent pentru a menține claritatea. Ulterior, dacă intri într-un spațiu liniștit, precum o sală de lectură, acesta se reduce ușor, astfel încât sunetul să rămână echilibrat.

Un nou standard al preciziei acustice

Când vine vorba despre muzică, nu volumul definește calitatea, ci echilibrul, sunetele clare și fiecare accent sonor. Mizând pe această abordare, HUAWEI FreeBuds Pro 5 sunt căștile ideale pentru cei care își doresc o experiență audio completă. Datorită sistemului dual-driver acoustic, când asculți muzică vei observa că instrumentele își păstrează caracterul individual, dar sună unitar, vocea se integrează natural, iar celelalte detalii sonore sunt redate cu precizie. Pentru a-ți personaliza modul de ascultare, ai la dispoziție patru profiluri HUAWEI SOUND: Balanced, Classical, Voice și Bass.

Apeluri stabile și clare în fiecare moment

Să poți purta oricând o conversație fără întreruperi este o cerință fundamentală pentru orice căști premium. Utilizând inteligența artificială, FreeBuds Pro 5 separă cu precizie vocea de tot ce se întâmplă în fundal, inclusiv de rafalele puternice de vânt, susținând discuțiile clare, confidențiale și fără interferențe, pentru ambii interlocutori.

Eleganță și confort într-un stil iconic

Noile HUAWEI FreeBuds Pro 5 vin cu caracteristici premium și în materie de design. Abordarea „Ergonomic Secure Fit” pune accent pe fixare, potrivire cu structura anatomică și confort de lungă durată, căștile fiind create pe baza unei analize a peste 10.000 de forme ale urechii.

FreeBuds Pro 5 se remarcă prin designul Star Oval, cu linii rafinate care conturează o siluetă elegantă și modernă. Logo-ul HUAWEI SOUND și strălucirea metalică a suprafeței căștilor transmit ideea de excelență și atenția pentru fiecare detaliu, în armonie cu performanța audio de nivel înalt.

Căștile vin în patru nuanțe diferite, inspirate din culorile naturii și cosmosului – Sand, White, Grey și Blue – devenind astfel accesorii ușor de integrat atât în ținutele office, cât și în cele sport sau elegante.

Rezistență la umezeală și praf

HUAWEI FreeBuds Pro 5 reușesc să facă față și condițiilor de umezeală și praf de zi cu zi, îndeplinind standardele IP57. Fie că te-a surprins o ploaie torențială sau ai transpirat după alergare, FreeBuds Pro 5 îți oferă aceeași calitate a sunetului și sunt ușor de curățat.

În plus, căștile sunt echipate cu funcția Dual-Device Connection, ceea ce înseamnă pot fi conectate simultan la telefon și laptop și comută inteligent sursele audio în funcție de activitatea ta.

HUAWEI FreeBuds Pro 5 sunt disponibile în magazinul online HUAWEI Store și în rețeaua partenerilor oficiali începând din 16 aprilie 2026, la prețul de 999 lei. La cumpărarea căștilor direct din magazinul online HUAWEI, utilizatorii vor beneficia de o reducere de 15% și vor primi 10X HUAWEI Points.