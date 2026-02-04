Articol publicitar

HUAWEI FreeClip 2, noile căști concepute pentru un stil de viață multitasking. Ușoare, confortabile și cu un sunet care se adaptează inteligent nevoilor tale

Când ești mereu în mișcare, dar vrei să rămâi în conexiune cu tot ce se întâmplă în jurul tău, tehnologia devine un aliat foarte important. Aceasta este filosofia din spatele noilor căști HUAWEI FreeClip 2.     

Concepute pentru a fi purtate pe tot parcursul zilei, aproape fără să le observi, căștile îmbină frumusețea și tehnologia într-un design iconic. Aceste dispozitive audio, devenite accesorii la modă, sunt disponibile acum în magazinul online HUAWEI Store.

Ușor de purtat în orice situație

Confortul și eleganța definesc noua generație a căștilor HUAWEI FreeClip. Mai ușoare decât versiunea precedentă – fiecare cască are o greutate de doar 5.1 g – FreeClip 2 vin cu îmbunătățiri privind adaptarea la forma anatomică, în timp ce designul lor este mai apropiat de cel al bijuteriilor moderne decât de al echipamentelor audio tradiționale.

Conectorul C-bridge, specific acestor căști HUAWEI open-ear, oferă o experiență de purtare plăcută și stabilă, datorită combinației de materiale de fabricație: silicon lichid prietenos cu pielea și un aliaj performant cu memorie a formei.

La rândul său, Comfort Bean se adaptează natural la structura anatomică, având reglaje la nivel de micrometru, făcute după analiza a peste 10.000 de forme de ureche din întreaga lume. În plus, sfera acustică vine cu îmbunătățiri, astfel încât să te poți bucura de o calitate audio superioară.

Un accesoriu la modă, potrivit pentru orice stil

Căștile HUAWEI FreeClip 2 sunt dovada clară că, în prezent, granița dintre modă și funcționalitate devine din ce în ce mai fină. Aceste noi căști nu sunt doar dispozitive de ascultare, ci și accesorii în tendințe. Disponibile în nuanțele Blue, White, Rose Gold, și Black, FreeClip 2 pot fi integrate firesc în orice tip de ținută. Variantele Blue și White sunt cele care pun cel mai mult accentul pe un stil relaxat, prin suprafața cu textură asemănătoare denim-ului care le face să iasă în evidență.

Bucură-te de sunet fără să ignori ce e în jurul tău

HUAWEI FreeClip 2 îți oferă o experiență audio inteligentă prin inovațiile tehnologice pe care le înglobează. Căștile includ funcții precum percepția în timp real, volumul adaptabil și îmbunătățirea adaptivă a vocii, susținute de un procesor NPU AI. Fie că te plimbi pe străzi aglomerate, că lucrezi dintr-o cafenea sau intri dintr-o ședință în alta, sunetul se adaptează inteligent la mediul în care te afli. Asta înseamnă că vei avea parte de o experiență audio extrem de clară, fără să pierzi conexiunea cu discuțiile și întâmplările din jur.

În plus, driver-ul dual-diaphragm de ultimă generație asigură un volum de două ori mai puternic, transformând aceste mici căști în dispozitive foarte performante.

Noua generație de căști HUAWEI FreeClip pune preț nu doar pe calitatea sunetului, ci și pe discreție. Cu un sistem de anulare a zgomotului în timpul apelurilor, bazat pe trei microfoane, algoritmi multi-canal DNN și îmbunătățire vocală prin AI, zgomotul ambiental este filtrat, astfel încât apelurile să rămână clare pentru ambii interlocutori. În același timp, răspândirea sunetelor este redusă pentru ca discuțiile purtate să rămână private. Este o caracteristică ce susține stilul de viață al oamenilor foarte activi, în special cei care își desfășoară activitatea spații de lucru comune din oraș.

Căștile care nu cedează în zilele lungi

Concepute pentru a rezista unor zile lungi trăite într-un ritm alert, căștile HUAWEI FreeClip 2 au o autonomie a bateriei de 38 de ore împreună cu carcasa și de 9 ore după o încărcare completă. Doar 10 minute de încărcare asigură câteva ore întregi de ascultare. În plus, căștile sunt interschimbabile, cu canale audio stânga-dreapta auto-adaptabile, ceea ce înseamnă că le poți purta în oricare dintre urechi. De asemenea, sunt rezistente la praf și apă, conform standardului IP57.

Toate modelele de căști FreeClip 2 sunt disponibile acum în HUAWEI Store

Poți achiziționa noile HUAWEI FreeClip 2 din magazinul online HUAWEI Store, precum și din rețeaua partenerilor oficiali, la prețul de 999 RON. În plus, dacă vei cumpăra căștile în perioada promoțională, care se desfășoară până la 1 martie, beneficiezi de serviciul HUAWEI Loss-Care timp de 12 luni, primești 10 puncte HUAWEI, precum și o reducere de 10%.

