Ce riști dacă ții aerul condiționat pornit în timpul unei furtuni de vară. Ce alte fenomene impun oprirea aparatului

Deși aerul condiționat este indispensabil în zilele toride, experții HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) atrag atenția că folosirea lui în timpul furtunilor de vară poate duce la avarii costisitoare.

Riscurile sunt legate de trăsnete, supratensiuni, inundații și resturi purtate de vânt, care pot afecta grav sistemul electric și componentele aparatului, potrivit The Spruce.

Danny Pen, președinte al New Era Plumbing & HVAC, recomandă oprirea completă a aparatului atunci când furtuna se apropie.

Specialistul HVAC afirmă că, dacă se văd și se aud tunete și fulgere în apropiere, aerul condiționat trebuie oprit din termostat, iar alimentarea trebuie întreruptă din panoul electric.

Pen subliniază că nici măcar protecția la supratensiune nu garantează siguranța aparatului în timpul unei furtuni.

Lăsarea aparatului de aer condiționat pornit nu înseamnă neapărat că se va strica, însă crește semnificativ riscul de avarii.

Supratensiunile pot deteriora compresorul, una dintre cele mai scumpe componente ale sistemului, iar în unele cazuri pot afecta întregul aparat și chiar alte dispozitive conectate în locuință. Resturile purtate de vânt sau acumulările de apă pot bloca fluxul de aer sau pot lovi componente sensibile, provocând daune suplimentare.

Instructorul HVAC Anthony Weinburg explică faptul că supratensiunile pot genera vârfuri de căldură care topesc componente precum condensatorul, compresorul sau panoul de control. Avariile pot afecta inclusiv termostatul sau placa electronică a centralei, ceea ce duce la reparații costisitoare.

Experții precizează că nu există nicio setare sigură pentru aerul condiționat în timpul furtunilor.

Modul „fan” nu reduce riscul de supratensiune

Motivul pentru care aparatul trebuie oprit nu are legătură cu atragerea fulgerelor, ci cu protejarea instalației electrice de efectele unui eventual impact în apropiere.

Modul „fan” nu reduce riscurile, spun experții.

Înaintea unei furtuni, specialiștii recomandă setarea termostatului cu câteva grade mai jos pentru a răci locuința în avans. După oprirea aparatului, unitatea exterioară poate fi acoperită cu o prelată sau cu o placă de protecție pentru a preveni lovirea de resturi. După trecerea furtunii, aparatul trebuie inspectat vizual, iar resturile trebuie îndepărtate. În cazul în care zona a fost inundată, este necesară verificarea de către un tehnician înainte de repornire.

Alte situații în care aerul condiționat ar trebui oprit

Aparatul nu trebuie folosit atunci când temperatura exterioară scade sub 15°C, deoarece evaporatorul poate îngheța. De asemenea, este recomandată oprirea AC‑ului în timpul incendiilor de vegetație sau în zilele cu smog intens, pentru a evita introducerea aerului poluat în locuință.

În cazul unei pene de curent, aparatul trebuie oprit pentru a preveni avariile provocate de supratensiunile care pot apărea la revenirea alimentării.