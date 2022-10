Care este cea mai potrivită stocare pentru un smartphone în 2022. Analiză pe Samsung Galaxy A53 5G

În fiecare an smartphone-urile vin cu camere mai performante, senzori mai mari și filmarea 4K este tot mai răspândită. În același timp, aplicațiile devin tot mai mari și ocupă din ce în ce mai mult spațiu de stocare. Și cum nu mai folosim demult smartphone-ul doar în scop personal, de multe ori acesta e plin de documente de la birou.

Plin, aici voiam să ajung de fapt. Dezvoltarea tehnologiei a făcut ca stocarea de 64GB sau chiar de 128GB de pe smartphone-uri să fie de cele mai multe ori insuficientă după șase luni sau un an de utilizare a dispozitivului.

Și atunci te întrebi dacă diferența de preț nesemnificativă dintre varianta de 64 GB, 128GB sau cea de 256GB nu face mai profitabilă achiziționarea celei mai mari.

Să luăm cazul Galaxy A53 5G, smartphone Samsung din seria cu cel mai mare succes de vânzări pe piața românească și globală din ultimii ani.

Galaxy A53 5G este un Samsung solid și complet, un smartphone atractiv, cu un ecran arătos și camere impresionante în categoria mid-range.

Construcția este una simplă, dar care iese în evidență prin prospețimea culorilor și stilul ergonomic. Rama subțire a dispozitivului creează un aspect neted și elegant, iar designul Ambient Edge îmbină perfect camera în carcasa telefonului.

Samsung Galaxy A53 5G e suficient de mare pentru a vedea tot ce e necesar pe ecranul Super AMOLED cu diagonala de 6,5 inci și totuși ușor de folosit cu o singură mână datorită subțirimii și raportului înălțime-lățime 20:9.

Luminozitatea excelentă a ecranului, de 800 niți, rata de refresh de 120Hz și raportul ecran corp de peste 85% te duc cu gândul mai degrabă la un flagship, decât la un smartphone din clasa medie. Și dacă tot vorbim de premium, ecranul e protejat cu sticlă Corning Gorilla Glass 5 și are rezistență la apă și praf IP67.

Pe partea hardware Galaxy A53 5G (SMA-A536B) dispune de un procesor octa-core Exynos 1280 (5 nm), un procesor grafic Mali-G68 și vine în variantele de stocare / RAM: 128GB 8GB RAM și 256GB 8GB RAM. Sistemul de operare este Android 12 cu interfață One UI 4.1.

M-am uitat prin magazinele locale la prețurile celor două versiuni: cea de 128GB și cea de 256GB, iar diferența este de circa 300 de lei. La prima vedere asta însemnă o cheltuială în plus de 150 de lei pe an, dacă judecăm doar perioada garanției, de 2 ani. Spun asta pentru că Samsung oferă pentru Galaxy A53 5G până la patru generații de upgrade-uri One UI și Android OS și până la cinci ani de actualizări de securitate.

De exemplu, pentru 41 de bani pe zi sau 14 bani pe zi în cazul A23 5G, primești o stocare dublă. Merită? Eu zic că da, 41 de bani este o sumă mult prea mică, cu care nu știu ce ai putea cumpăra concret. Spre exemplu prețul unei cafele la automat este de 1-2 până la 5 lei, al unei franzele de 2-3 lei, al unui litru de lapte pornește de la 8 lei etc.

Nu mai deschid discuția despre cei 14 bani dintre stocarea de 64GB și 128 GB în cazul lui Galaxy A23 5G, cred că am demonstrat ce era de demonstrat.

Suma plătită în plus pentru Samsung Galaxy A53 5G, acei 41 de bani nu înlocuiesc practic nimic și te ajută pe tine să stai relaxat când filmezi 4K, faci o mulțime de fotografii cu familia în vacanță sau lucrezi cu documente mari la birou.

Să ne întoarcem la caracteristicile camerelor performante de pe Samsung Galaxy A53 5G. Modulul dorsal e format din:

Camera principală wide (26mm) de 64 MP, f/1.8, cu PDAF și stabilizare optică(OIS);

camera ultrawide (123) de 12 MP cu f/2.2;

Camera macro de 5 MP cu f/2.4;

Senzor adâncime de 5 MP cu f/2.4.

Susținută de un procesor nou-nouț de 5nm, camera inovatoare a lui Galaxy A53 5G, alimentată de AI, face ca fiecare imagine să arate minunat, chiar și în condiții de iluminare scăzută. Night Mode este îmbunătățit și sintetizează automat până la 12 imagini simultan, astfel încât fotografiile pe timp de noapte să fie mai luminoase.

Portrait Mode îmbunătățit surprinde detaliile și conturul subiectului cu mai multă acuratețe prin intermediul camerelor duale și a tehnologiei puternice AI. Iar cu Fun Mode, momentele pot fi amplificate folosind filtre și efecte jucăușe, care funcționează acum cu obiectivul Ultra-wide.

În plus, Photo Remaster conferă o nouă viață fotografiilor vechi și de calitate scăzută, iar Object Eraser elimină elementele deranjante din fundalul fotografiilor.

Camera de selfie este una wide (26mm) de 32 MP cu f/2.2.

Cum spuneam mai devreme, smartphone-ul filmează până la 4K cu 30fps pe camera din spate și are parte de stabilizare gyro-EIS. Nici camera frontală nu e mai prejos, aceasta filmează tot 4K cu30fps. În momentul înregistrărilor de videoclipuri, în medii cu lumină scăzută, frecvența cadrelor seriei Galaxy A este ajustată automat pentru a crea videoclipuri luminoase și clare.

Samsung Galaxy A53 5G vine cu o baterie de 5000mAh, care oferă o autonomie de până la două zile și o încărcare super rapidă de 25W – astfel încât vizionarea, streamingul și multe altele să dureze mai mult.

Samsung Galaxy A53 5G este protejat de platforma de securitate Samsung Knox cu un nivel ridicat de apărare, care se asigură că datele și informațiile personale rămân în siguranță. Atunci când stochează fotografii personale, notițe și aplicații, Secure Folder îți oferă un seif digital criptat, astfel încât doar tu să poți accesa conținutul.

Samsung Galaxy A53 5G oferă pachetul complet cu cele mai recente inovații Galaxy, facilitând o experiență mobilă holistică cu un raport calitate-preț excelent.

Împreună cu un procesor nou-nouț, o cameră cu tehnologie AI, un display extins și fluid și o durată de viață a bateriei de două zile, noul Galaxy A53 5G oferă conectivitate 5G, securitate la nivel ridicat, un design elegant, subțire și prietenos cu mediul, precum și experiențe conectate îmbunătățite.