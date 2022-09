Samsung Galaxy Z Fold 4, probabil cel mai complet pliabil [TECH REVIEW]

Samsung Galaxy Z Fold 4 a ajuns la a patra versiune și aduce câteva noutăți față de modelele anterioare, dar are de înfruntat ca și predecesorii săi un public nehotărât, poate chiar ostil.

Deși cei de la Samsung prevăd că pliabilele vor deveni mainstream sunt destui care țin morțiș să-i contrazică. În acleași timp își fac loc pe piață și laptopurile pliabile, vezi Asus și Lenovo. Nu știm cum se va termina disputa, avem sau nu avem nevoie de pliabile, așa că ne întoarcem la Samsung Galaxy Z Fold4.

O întrebare pe care și-o pun unii este: merită să faci schimbarea de la Z Fold 3 la Z Fold 4? Probabil că răspunsul obiectiv ar fi nu, dar pentru că tehnologia actuală ține mai puțin de productivitatea în sine și mai mult de lifestyle, da ar fi un răspuns la fel de bun.

Cum am spus și atunci când am făcut hands-on, este prima dată când Flip mi se pare mai atrăgător decât Fold. Dar această impresie pornește de la un considerent de natură personală și de la unul de natură practică. Adică nu-mi permit un Fold 4 și Flip 4 este mai ușor de manevrat cu o singură mână.

Am văzut săptămâna asta Z Flip 4 la o colegă într-o deplasare. A zis că era mare utilizatoare de iPhone și că Z Flip 4 e prima evadare din universul Apple. Îi place pliabilul pentru că e mic și elegant.

Revenind la Samsung Galaxy Z Fold 4, l-am testat timp de o săptămână și ca în fiecare an, mi-a plăcut teribil.

Balamaua este mai solidă, asta însemnând în utilizare că e mai greu de deschis și închis, dar mai ușor de menținut în poziții, să zicem, intermediare. Ca în acest exemplu, în care am folosit Z Fold4 pe post de cameră, dar și trepied.

Deși bara de activități de jos, una dintre marile noutăți software, îți ușurează munca, totodată mi se pare ca ”fură” din ecran, iar comenzile din dreapta jos aș fi vrut să le pot muta prin simpla atingere.

Să te uiți la filme, la videoclipuri, să asculți muzică, tot conținutul e îmbunătățit de ecranul mare. Inclusiv partea de productivitate, interacțiunea cu mailul și activitatea cu aplicațiile de birou e simplificată / ajutată de ecranul mare și multi-tasking-ul nu e doar o vorbă.

Și dacă vorbim despre ecran să plonjăm și în specificații: cel pliabil este un Dynamic AMOLED 2X de 7.6 inci, cu rezoluție 1812 x 2176 p, densitate 373 ppi și raport ecran corp 90.9%. La acestea se adaugă o rată de refresh de 120Hz, HDR10+ și luminozitate maximă de 1200 niți.

Ecranul exterior este tot Dynamic AMOLED 2X cu diagonala de 6.2 inci, rezoluție 904 x 2316p, raport de aspect 23.1:9 și rată de refresh de 120Hz. Ecranul exterior e protejat cu Corning Gorilla Glass Victus+.

Să vorbim și despre hardware-ul lui Samsung Galaxy Z Fold4 (SMA-F936B/DS), ce ascunde smartphone-ul sub ecrane: Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm), GPU Adreno 730, memorie stocare 256GB (tip UFS 3.1) și 12GB RAM. Sistem de operare Android 12L, cu interfață One UI 4.1.1. Rezistență la apă IPX8

Îmi place în continuare gaming-ul pe ecranul mare, dar recunosc că în primele 5 minute mi-a venit greu să mă joc, fiind un format diferit față de iPad-ul meu sau de un smartphone obișnuit.

Apoi m-am acomodat și totul a fost bine, Z Fold 4 e rachetă cu toate setările la maximum. Doar pe fps ULTRA se duce în low-resolution. Pe de altă parte mă îndoiesc că își cumpără cineva un pliabil special ca să se joace pe el, dar dacă ai nevoie, tot ce e necesar pentru gaming la nivel înalt e acolo.

Camera e aproape la fel ca în anii trecuți, cu un update binevenit pe tele, de la 2x la 3x. Complexul de camere principale e competitiv și face treabă bună, dar aș fi vrut specificații mai apropiate de S22 Ultra.

Modulul dorsal triplu e format din camera:

- wide (23mm) de 50 MP, cu f/1.8,Dual Pixel PDAF și OIS;

- telephoto (66mm) de 10 MP, cu f/2.4, PDAF, OIS, zoom optic 3x ;

- ultrawide (12mm -123˚) de 12 MP cu f/2.2.

Caracteristci suplimentare: LED flash, HDR, panorama.

Filmează 4K la 60fps, 1080p la 60/240fps, 720p@960fps. Are stabilizare gyro-EIS și HDR10+.

Camera de selfie din ecranul interior este wide (26mm) cu 4 MP, f/1.8. Camera de selfie din ecranul exterior este wide (24 mm) de 10 MP cu f/2.2 și HDR. Filmează 4K la 30/60fps, 1080p la 30/60fps și are stabilizare gyro-EIS.

Încă mi se pare ciudat să fotografiez cu ecranul deschis complet, dar e un mare avantaj la capitolul detalii, adică vezi mai bine subiectul și după captură poți cerceta mai în detaliu imaginea.

Totodată e și incomod ca manevrabilitate, dar am descoperit că pot fotografia foarte bine cu ecranul pliat. E mai mai rapid și atrage mai puțin atenția oamenilor din jur.

Camera din ecran, de selfie, e și mai puțin vizibilă, dar sincer la dimensiunea ecranului deschis, acel orificiu oricum nu se observă prea mult.

Imagini de zi și de noapte cu Samsung Galaxy Z Fold4.

→ Imaginea 1/11: Foto cu Samsung Galaxy Z Fold4 FOTO Adrian Pogîngeanu

Cititorul lateral de amprentă este bun, dar oarecum incomod de utilizat, adică când apuc smartphone-ul nu-l găsesec mereu din prima și trebuie să-l ”caut” cu degetul. De aceea cel mai bine e să activezi și deblocare cu fața.

Galaxy Z Fold4 are difuzoare stereo, cel de sus funcționează și ca difuzor pentru apeluri vocale atunci când dispozitivul este pliat. Volumul nu este foarte puternic dar basul e bun, iar vocea și înaltele se aud foarte bine. La calitatea sunetului contribuie și certificarea AKG.

Teste sintetice, rezultatele sunt obișnuite, fără surprize, ținând cont de hardware-ul de top.

Am testat autonomia lui Galaxy Z Fold 4 și cu aplicația PCMark, cu ecranul mare deschis, am obținut peste 10 ore SOT (screen on time). Am încercat să repet testul și cu ecranul pliat, dar s-a blocat la circa o oră de la începere și m-am oprit.

Deci la o utilizare mixtă, sigur te ține o zi. Asta a fost una din întrebările pe care și le-au pus utilizatorii de-a lungul timpului, când venea vorba de utilizarea unui pliabil.

Toată lumea, chiar și eu în anumite momente avea reticențe că bateria nu ține suficient, cu gândul la diagonala de 7.6 inci a ecranului. Însă bateria Li-Po de 4400 mAh, de fapt sunt 2 baterii, rezistă mulțumitor, la fel de bine ca la unele smartphone-uri clasice, dar cu ecrane mult mai mici. Încărcarea de 25W, rămâne destul de jos prin comparație chiar și cu smartphone-uri mid-range. O încărcare completă, de la 0-100%, depășește o oră și jumătate.

Aș folosi Samsung Galaxy Z Fold 4 ? Cu siguranță, i-aș lua și o husă cu PEN, plus PEN-ul dedicat, nu cel Pro.

E adevărat și că nu sunt un utilizator obișnuit, în cea mai mare parte a timpului îmi împart atenția între minimum 3 smartphone-uri. Și dacă aș avea posibilitatea de a cumpăra un Galaxy Z Fold 4 nu l-aș folosi doar pe el. Deci aș beneficia mai degrabă de avantajele lui, decât de dezavantaje.

Ce îi poți "reproșa" lui Samsung Galaxy Z Fold 4:

- greutatea de 263 de grame se simte în buzunar;

- că nu are camere mai performante ținând cont de preț;

- că nu are PEN-ul inclus în corp, e necesară o husă specială;

- că nu se încarcă mai repede;

- că e scump, acesta e un criteriu subiectiv.

Galaxy Z Fold 4 este probabil cel mai bun pliabil pe care-l poți cumpăra pentru că este disponibil oriunde în lume, are service oriunde în lume și cel mai mare număr de aplicații compatibile. Asta pentru că Samsung este printre primele companii care au lansat pliabile și au avut timp de parteneriate cu dezvoltatorii de aplicații.

Așa cum spunea Billy Zhang de la OPPO, principalul motiv pentru care Find N n-a fost lansat decât în China, este compatibilitatea cu aplicațile terțe. Sigur că și Huawei are un pliabil dosebit de frumos și performant care concurează Samsung, dar îi lipsesc servicii Google și conectivitatea 5G. Mai găsești pliabile la Xiaomi și Vivo, dar nu sunt încă disponibile în toată lumea.

De ce "cel mai complet pliabil"? Pentru că nu-i lipsește nimic important și are PEN față de concurență, o unealtă pe care fanii Note, azi S Ultra, o apreciază în mod deosebit.

La momentul publicării acestui review Samsung Galaxy Z Fold 4 se găsește în magazinele online din România la un preț cuprins între 8200 și 10.000 de lei.