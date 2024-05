Un timișorean trăiește în casă cu zeci de reptile, păianjeni și scorpioni. Pentru Mark sunt „animale de companie“ exotice FOTO

Mark Benedek, un tânăr, student la Medicină Veterinară din Timișoara, este pasionat de animale exotice. Îngrijește șerpi, șopârle, scorpioni și păianjeni. Sunt animalele lui de companie, dar merge cu ele prin școli, la orele de Biologie Altfel.

„Eu sunt Benedek Mark, student în anul cinci la Medicină Veterinară și mare iubitor de animale. Dragostea mea pentru animale a început în copilărie și a continuat de atunci. Nu contează pentru mine dacă e mic sau mare, păros, pene sau solz, nu are picioare sau dimpotrivă, sunt 1.000!”. Așa sună descrierea pe care și-o face timișoreanul Mark pe site-ul său, lansat în urmă cu doar câteva zile: exoticorner.ro.

Până acum oamenii îl știau de pe Instagram. Mark este proprietarul unor animale de companie un pic mai altfel. În loc de papagali, hamsteri sau pisicuțe, el are grjă de șerpi, șopârle, scorpioni, păianjeni, gecko, dar și rarități precum broască vietnameză de mușchi, agama cu barbă sau țestoasă vultur.

„Am avut și eu papagali, pești și broască țestoasă, nu era nimic extrem. Dar mereu am fost fascinat de natură și lumea animalelor. După ce am plecat de acasă și m-am mutat în chirie, nu avea cine să-mi spună că nu am voie să țin sau să cumpăr animale exotice. Din primul an de facultate am cumpărat primul șarpe. Jasmin e un șarpe de porumb, care era foarte docilă de când am cumpărat-o”, a spus Mark.

Șerpii sunt relative ușor de îngrijit, nu necesită spații mari, nu fac zgomot și, deși nu sunt sociabili, sunt interesanți. Așa se face că Mark a îndrăgit imediat reptile.

„Am avut la început micile frici, dar am trecut repede peste. Înainte nici nu am ținut șerpi în mână. M-am documentat, am cumpărat tot ce îmi trebuie. E foarte simplu să ții șarpe. Mănâncă o dată pe săptămână, defecă o dată pe săptămână, liniștit poți să pleci de acasă o săptămână întreagă. Să aibă doar apă. Se hrănesc cu șoareci decongelați. Primele cinci animale erau șerpi, apoi am luat un gecko”, a povestit Mark.

Sunt reci și la propriu, și la figurat

Timișoreanul are acum 18 șerpi din nouă specii: șarpe de porumb, piton regal, piton reticulat, boa constrictor sau king snake.

„Îi țin în apartament. Fiecare are un terariu. E ca un biblioraft. E o varitate foarte mare de dimensiuni, forme, culori, asta m-a atras. E un hobby interesant. Șerpii nu recunosc proprietarul. Se pot obișnui cu mirosul tău, cu prezența ta, știe că primește mâncare de la tine, dar atât. De cealaltă parte, agama cu barbă, o specie de șopârlă, te poate recunoaște ca stăpân. Dar șerpii n-au sentimente pentru tine, sunt reci și la propriu, și la figurat”, a explicat Mark Benedek.

Gecko, agamă, varan, igoană, sunt alte animăluțe din apartamentul lui Mark.

„Am câteva perechi de gecko care au făcut pui, dar nu mă gândesc să-i înmulțesc. Nu de asta îi țin”, a adăugat viitorul medic veterinar.

Are un centipede cam agresiv

Mark nu suferă în niciun caz de arahnofobie. Din contră, are grijă de o sumedenie de păianjeni mari.

„Am mai multe specii de tarantule, dar am și scorpioni și un centipede, pe care l-am cumpărat acum câteva zile. E agresiv, e veninos și rău. Numa în filme am văzut înainte așa ceva. Dar nu am nicio interacțiune cu el. Îi arunc gângania și atât. Tarantululele sunt frumoase când sunt vizibile, dar în majoritatea timpului sunt ascunse. De multe ori nu le vezi. Sunt ca niște ornamente vii”, a mai povestit Mark.

Înțepătura de scorpion e ca de albină

Scorpionul pare periculos de ținut acasă, dar în realitate nu este chiar atât de grav. Scorpionii de terariu nu sunt așa veninioși precum cei din sălbăticie, poate fi comparat cu veninul unei albine. Plăcut nu are cum să fie dacă te înțeapă.

„Scorpionul e mai activ. Poți să-l ții și în mână, nu e nicio problemă. Înțepătura lui e ca una de albină sau viespe. Rămâne un semn două-trei zile, te doar un pic, se umflă, dar atât. Pe mine nu m-a înțepat. Știu cum să-l iau în mână, nu-l stresez”, a continuat Mark.

„Dar dacă îl scoți cum trebuie, e liniștit, poți să faci ce dorești cu el"

Și șerpii pot mușca, însă doar în cazul în care greșește proprietarul.

„Te poate mușca când le dai de mâncare și ai șoarecele în mână. La fel, dacă ai ținut un șoarece și a rămas mirosul de șoarece pe mână, te poate mușca, confundă mâncarea. După câteva zile de inactivitate, dacă bagi mâna în terariu, duci mâna direct spre el, se sperie și se poate apăra, și mușcă. Dar dacă îl scoți cum trebuie, e liniștit, poți să faci ce dorești cu el, nu se va întâmpla nimic”, a mai spus Mark.

Mark Benedek a inițiat un proiect inedit în școlile din România. Face prezentări la orele de Biologie Altfel.

„E ceva foarte nou în România. Eu am văzut așa ceva în Ungaria. Am luat legătura cu profesoarele de biologie, cu directorii, le-am făcut o prezentare, le-am spus ce fac, iar cei care văd o fantezie în asta, putem să discutăm”, a încheiat Mark, care e și membru în Asociația Sportivă și de Păstrare a Tradițiilor “Losonczy Istvan” din Timișoara.