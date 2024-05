Hagi, exploziv după Farul – Craiova: dă afară jucătorul care i-a ruinat echipa! „Îmi pare rău că zic public...“

Când ești patron și antrenor, cum e Gheorghe Hagi (59 de ani) la Farul, partea bună e că nimeni nu te poate trage la răspundere pentru rezultatele slabe. Și nici pentru schimbările neinspirate! Confirmarea acestei situații e ce s-a întâmplat, luni, în confruntarea care a încheiat etapa cu numărul 9, penultima în play-off. În meciul Farul – Universitatea Craiova, gazdele au avut 3-0 în minutul 76. Partida s-a încheiat însă la egalitate: 3-3!

Pe parcursul întâlnirii, comentatorul Digi Sport, Ionuț Angheluță, a spus, în mod repetat, cum schimbările făcute de Hagi au stricat jocul Farului și au făcut posibilă revenirea oltenilor în joc. Managerul dobrogenilor i-a scos pe Sîrbu, Louis Munteanu (dăduse două goluri), Grigoryan, Ganea și Andronache, introducându-i pe Dănuleasă, Rivaldinho, Dussaut, Nicolas Popescu (fiul lui Gică Popescu) și Dragoș Nedelcu. Rezultatul acestor schimbări? Alex Mitriță a înscris de trei ori pentru Craiova, în minutele 77, 89 și 90+7. Ultima reușită a venit după transformarea unui penalty provocat de Nedelcu.

Așa se explică și faptul că, la conferința de după meci, Hagi l-a făcut praf pe mijlocașul defensiv de 27 de ani. Nedelcu se încadrează în categoria „rebuturilor fotbalistice“ pe care le-a dat Viitorul / Farul! În 2017, Hagi l-a vândut la FCSB pentru 2,1 milioane de euro, de unde jucătorul, o dezamăgire, a fost împrumutat la Fortuna Düsseldorf. Cum nici aici n-a confirmat și nici FCSB nu l-a mai vrut, Nedelcu s-a întors la Farul, în 2022.

Acum însă, Hagi a anunțat că Nedelcu e dat afară pentru că în acest sezon a fost o mare dezamăgire pentru gruparea de pe litoral.

Ce a declarat Hagi despre Nedelcu după Farul – Craiova?

*Nedelcu, din păcate... greu. Doar cu prezența. N-ai cum. Anul trecut, a jucat, potențialul lui Nedelcu îl știți. Îmi pare rău pentru Nedelcu, îmi pare rău că zic public. Îmi pare rău, dar nu se poate așa. Ne așteptam de la el să fie numărul 1. Anul trecut, a venit după doi ani în care n-a jucat și a jucat. Anul ăsta, mai mult a stat decât a jucat.

*Îmi pare rău pentru că e jucătorul cel mai bine plătit din echipă. E plătit bine, e la nivel de primele două echipe din campionat, nu la nivel de Farul. Sunt bani mulți. Am plătit doi ani, dar am avut jucătorul un an. Cu asta cred că închei conferința că n-are... Îmi pare rău. Jucătorul trebuie să fie puternic, mai ales el. Trebuie să reflecteze la ce se întâmplă cu el. Trebuie să se gândească serios, dar cu noi, la anul, nu mai poate, chiar dacă mai are un an contract. Cred că ne vom despărți.

33

de meciuri a jucat Dragoș Nedelcu pentru Farul în acest sezon, adunând 1.718 minute pe teren. A marcat un gol.

Play-off, etapa a 9-a (penultima)

Vineri

Sepsi – Rapid 3-2

Sâmbătă

FCSB – CFR Cluj 0-1

Luni

Farul – Universitatea Craiova 3-3

Clasament

1. FCSB 49 de puncte

2. CFR Cluj 43p*

3. Universitatea Craiova 41p*

4. Farul Constanța 36p*

5. Sepsi 34p*

6. Rapid 29p*

*echipe care au beneficiat de rotunjirea punctajului în sus.

**Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 și 3 din play-off în Europa Conference League. Locul 3 din play-off va juca baraj cu Oțelul (dacă gălățenii pierd finala cupei) pentru un loc în Europa Conference League. Dacă însă Oțelul ia cupa, locul 3 din play-off merge în preliminariile Conference League.