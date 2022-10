Știri din lumea tehnologiei: Detalii despre prima competiție de Free Fire de la Samsung. Cine va conduce Lenovo România

În acest materialul găsești o selecție de știri din lumea tehnologiei locale și internaționale din săptămâna 17-23 octombrie și anunțuri pentru perioada următoare.

Samsung anunță lansarea primei sale competiții de Free Fire, joc de supraviețuire care are mai bine de 150 de milioane de jucători în întreaga lume. Toți pasionații de mobile gaming pot participa acum la o competiție epică și au ocazia să câștige smartphone-uri sau căști Galaxy.

Echipa cu cea mai bună strategie de luptă va ieși învingătoare în cadrul finalei care va fi transmisă LIVE de la Bucharest Gaming Week, pe 13 noiembrie.

AMD a anunțat "together we advance gaming", un eveniment livestream pentru a dezvălui următoarea generație de plăci grafice AMD Radeon. Directorii AMD vor oferi detalii despre noua arhitectură AMD RDNA 3. Livestreaming-ul are premiera joi, 3 noiembrie, la ora 13:00 PDT, pe canalul YouTube AMD.

Clinicile Dentare Dr.Leahu lansează DentalVerse, prima aplicație mobilă de pe plan local care digitalizează interacțiunea pacientului cu medicul stomatolog. Platforma pune accent pe latura consultativă, prin conținutul educațional disponibil imediat, posibilitatea de consult online și asistentul virtual inteligent Catrinel. Partenerii de dezvoltare ai soluției mobile sunt Codestage, Gamify și DRUID.

Disponibilă în Google Play și App Store, versiunea inițială pune la dispoziția pacientului posibilitatea de a-și crea simplu profilul și de a se înregistra, de a programa consultațiile fizice, de a solicita documente pentru consultație online și de a încărca documentele medicale. De asemenea, acesta va putea găsi informații medicale utile și ghiduri post-tratament, trimite mesaje către medicii specialiști, plăti online și intra în programul de fidelizare, beneficiind de oferte și abonamente personalizate.

Doru Ristea (43 de ani) a fost numit în funcția de director general al Lenovo România. El va fi responsabil pentru continuarea creșterii business-ului Lenovo PC Group pe piața românească și va raporta către Ivan Bozev, director executiv Lenovo pentru regiunea Europa Centrală și de Sud-Est.

Doru Ristea are o experiență vastă în cadrul Lenovo România, după ce a condus anterior echipele de Enterprise și Public Sales, cu o carieră de peste 20 de ani în sectorul de vânzări atât în industria hardware, cât și în cea software.

Doru Ristea este absolvent al Academiei de Studii Economice București, International Business & Economics și a studiilor aprofundate Tranzacții Internaționale. Are doi copii, iar printre hobby-urile sale se numără istoria, literatura, istoria muzicii rock și a altor genuri muzicale, chitara și drumețiile.

HyperX, divizia de periferice de gaming de la HP Inc, a dat startul perioadei aniversare de 20 de ani în luna august. Totodată, perioada aniversării companiei este însoțită și de lansarea monitoarelor de gaming HyperX Armada 25 și 27.

HyperX Armada 25 vine cu un ecran IPS FHD de 25 de inci, cu 240Hz și 1ms timp de răspuns, iar HyperX Armada 27 vine cu un ecran IPS QHD de 27 de inci cu 165Hz și 1ms timp de răspuns.

Printre produsele principale din fiecare categorie se numără mouse-ul HyperX Pulsefire Haste, wireless sau wired, care este și cel mai recent mouse al companiei. Acesta cântărește doar 62 de grame și oferă cea mai nouă tehnologie wireless, până la 100 de ore de baterie în variantă wireless și certificare IP55 pentru rezistentă la apă și praf.

În gama de tastaturi de la HyperX se pot găsi de la modele întregi (full-size), TKL, format 60 sau cel mai noi model format 65, HyperX Alloy Origins 65. Toate modelele menționate beneficiază de o calitate a construcției și materialelor, switch-uri de diferite tipuri și durabilitate ridicată.

Model HyperX Cloud Alpha Wireless oferă până la 300 de ore de autonomie a bateriei, aceeași calitate și același design familiar. Cloud Alpha Wireless este perechea de căști pentru cei care vor să beneficieze de tehnologie dual-chamber, sunet surround DTS 7.1 și libertatea mișcării fără fire. În același timp, pentru cei care preferă căștile cu fir, recent lansatul model Cloud Stinger 2 beneficiază de audio spațial DTS Headphone:X și drivere de 50mm.

Pentru gamerii care fac streaming, sau chiar pentru cei care folosesc microfoane pentru diverse tipuri de creare de conținut, există cele mai noi lansate microfoane de la HyperX – DuoCast și ProCast.

HyperX DuoCast este un microfon cu efecte RGB, cu două tipuri de tipare polare – cardioid sau 360. HyperX ProCast vine în întâmpinarea nevoilor mai complexe ale utilizatorilor și este primul microfon XLR profesional al companiei, care vine cu un condensator cu diafragmă mare.

vivo marchează doi ani pe piaţa europeană. În aceşti doi ani, vivo şi-a extins prezenţa şi pe alte pieţe europene, dar România s-a aflat printre primele zece pieţe din Europa unde a fost lansată o gamă extinsă de smartphone-uri şi unde utilizatorii au putut descoperi produsele vivo inovatoare, cu design unic.

În 2022, vivo a dezvoltat câteva tehnologii interesante, precum introducerea design-ului în culori schimbătoare pentru seria V, a continuat dezvoltarea tehnologiilor de fotografiere profesională pentru seria vivo X, a consolidat parteneriatul cu ZEISS şi a devenit sponsor pentru campionatele UEFA EURO 2020 şi 2024.

În iunie 2022, vivo a organizat la Berlin evenimentul Xpedition – prima lansare pan-europeană a unui produs vivo, subliniind importanţa pieţei europene pentru strategia sa globală.

Schneider Electric a anunțat lansarea următoarei generații de echipamente de comutare a sursei (ATSE) TransferPacT – o gamă de comutatoare automate de sursă, inteligente, de mare viteză, compacte și modulare, care oferă o scalabilitate sporită și performanțe robuste.

Având în vedere faptul că menține continuitatea alimentării cu energie electrică, TransferPacT a fost conceput special pentru sectorul clădirilor, unităților sanitare, centrelor de date și transporturilor.

Huawei Consumer Business Group găzduiește din nou conferința anuală HDC.Europe pentru dezvoltatorii din industria tehnologică, în cadrul Web Summit 2022. Aceasta se va desfășura la Lisabona, Portugalia, în perioada 1- 4 noiembrie.

Huawei va organiza un eveniment exclusivist, împreună cu un masterclass dedicat partenerilor, dezvoltatorilor și distribuitorilor de top. Masterclass-ul își propune să le ofere participanților o mai bună înțelegere a beneficiilor pe care le oferă ecosistemul Huawei Mobile Services (HMS), precum și a oportunităților referitoare la creșterea veniturilor și păstrarea clienților.

În perioada 14 octombrie - 14 noiembrie 2022, Sony oferă un voucher în bani prin PlayStation Store pentru orice achiziție a unei perechi de căști INZONE H9 și INZONE H7.

Căștile INZONE H9 au o autonomie de 32 de ore, iar INZONE H7 o durată de viață a bateriei de 40 de ore. Ambele modele sunt dotate cu un microfon mobil ce poate fi înclinat în funcție de poziția optimă pentru jucător, dar și cu o funcție „Mute".

INZONE H9 și INZONE H7 au o formă unică ce le permite să producă sunete precise de înaltă frecvență, precum și frecvențe joase, puternice și profunde.

Dev.Play 2022, conferința dezvoltatorilor de jocuri video din România are loc pe 24-25 octombrie la Point, strada General Eremia Grigorescu nr. 10.

O secțiune specială a acestei ediții va cuprinde mai multe prezentări și sesiuni pe teme legale. Patrick Sweeney, unul din cei mai renumiți avocați internaționali din industria jocurilor video, va fi prezent pentru a discuta subiecte importante pentru studiourile dezvoltatoare de jocuri: IP, contracte, negocieri si Mergers&Acquisitions.

Trinity Fusion – Angry Mob Games, Bear & Breakfast de Gumy Cat, The Gods are Fickle de Critique Gaming și The Hero We Need, dezvoltat de Vodoo Studios.

Vei putea juca jocurile si discuta cu creatorii lor.

Pe scena conferinței, special pentru colegii lor din industrie, studioul românesc AMC pregătește un concert susținut de Ambient Occlusion, o trupă formată din angajați ai studioului. Atunci când nu creează jocuri, aceștia cântă cover-uri din piese cunoscute din jocuri video sau show-uri TV, dar compun și propriile melodii.

Ca și la ultimele ediții, Dev.Play oferă vizibilitate pentru jocurile românești și est-europene pe platforma Steam. În prima zi a evenimentului, 40 jocuri video dezvoltate în România și în țările din Estul Europei vor fi promovate pe prima pagină a platformei Steam milioanelor de utilizatori din întreaga lume. Jocurile românești și est-europene vor beneficia de reduceri de până la 70%

Instagram anunță o serie de actualizări pentru menținerea în siguranță a comunității online - în special, a creatorilor și a personalităților publice - atunci când folosesc aplicația, pentru a preveni abuzurile și pentru a fi în siguranță.

Unele dintre aceste actualizări au la bază funcțiile de siguranță deja existente ale platformei, în timp ce altele se concentrează pe încurajarea unor conversații favorabile și pozitive pe Instagram. De asemenea, compania distribuie date noi care vor aduce la viață impactul acestor instrumente.

Noile funcții includ:

- Îmbunătățirea funcției de blocare: începând de astăzi, când utilizatorul blochează pe cineva, va avea posibilitatea de a bloca și alte conturi ale persoanei respective, posibil create în același timp, îngreunându-i astfel posibilitatea de a îl contacta din nou.

- Actualizări ale funcției Hidden Words: au fost anunțate multiple actualizări ale Hidden Words, funcție lansată anul trecut, care filtrează cererile de mesaj direct și comentariile care conțin cuvinte, fraze și emoji-uri jignitoare:

Testăm activarea acestei funcții în mod prestabilit pentru conturile creatorilor de conținut

Funcția va fi extinsă pentru a acoperi zona de răspuns la story-uri, astfel încât răspunsurile jignitoare de la persoanele pe care tu nu le urmărești să fie trimise automat către folderul Hidden Request (Cereri Ascunse)

Îmbunătățim filtrarea pentru a identifica și greșelile intenționate de ortografie ce conțin termeni ofensatori

De asemenea, vom începe să filtrăm cererile din DM care conțin spam-uri și escrocherii

- Memento-uri de bunăvoință: atunci când un utilizator încearcă să trimită o cerere în DM unui creator, vom afișa un mesaj în partea de jos a chat-ului, amintindu-i să fie amabil și respectuos pe Instagram.

- Atenționări de răspuns la comentarii: având ca bază avertismentele existente în zona de comentarii, vom afișa o notificare persoanelor care răspund la un comentariu ofensator. Scopul este de a-i încuraja pe utilizatori să se gândească de două ori înainte de a comenta pe baza unui subiect aprins. Aceste atenționări sunt disponibile acum pentru persoanele care folosesc Instagram în engleză, portugheză, spaniolă, franceză, chineză sau arabă.