Avantajele și dezavantajele casei fără acoperiș. Aspect modern, dar costul întreținerii este mai ridicat

Casa fără acoperiș este cunoscută și drept casa cu acoperiș tip terasă sau locuința cu acoperiș plat sau drept. Modernă și minimalistă, o astfel de casă impresionează prin aspectul ei.

Dacă ești amator de artă sau design, un astfel de model de locuință este atunci pe placul tău. O casă cu acoperiș drept oferă aproape încă un nivel deasupra locuinței. În general, baza se acoperă cu o membrană impermeabilă. Sunt persoane care preferă să monteze un astfel de acoperiș mai ales pe garaj sau extensii ale casei. Casa fără acoperiș oferă și posibilitatea realizării unei terase sau un „acoperis verde”, ca o grădină cu flori.

„Poți folosi spațiul de pe casă ca grădină (rooftop garden) cu flori/legume; stratul de pământ are și efect de răcire a clădirii. O altă idee este un spațiu pentru diverse evenimente, poți amenaja o terasă”, informează platforma de imobiliare Storia.

Spațiul gol de pe casă poate reprezenta și locul ideal pentru instalarea panourilor solare. În plus, multe acoperișuri plate reflectă lumina și ajută la răcirea locuinței în timpul verii.

Printre avantajele casei cu acoperiș terasă mai regăsim: „Costul redus – lipsa acoperișului clasic (de fapt este un acoperiș plat sau lipit de casă) poate fi mai accesibilă decât acoperișul cu șarpantă (clasic). Sunt mai puține riscuri la instalarea sa, astfel că și manopera este mai ieftină. Totodată, există mai puține complicații în privința întreținerii. Instalarea e rapidă și ușoară iar înlocuirea este la fel de simplă”, mai informează Storia, într-un ghid de amenajare.

Casa fără acoperiș are și o serie de dezavantaje. Costul de instalare este mai mic, însă întreținerea se face des. Un acoperiș de acest fel trebuie înlocuit și mai repede.

„Lipsește podul - acesta se forma sub acoperișul înclinat. Durată de viață mai mică – dacă un acoperiș clasic are o durată de minimum 20 de ani, acoperișul plat trebuie înlocuit la aproximativ 10 ani. Preț mai mare pentru asigurarea de casă – deoarece acoperișul plat are un risc mai mare de infiltrații. Mai mult timp pentru întreținere – dacă nu inspectezi acoperișul de tip terasă regulat există riscul de înfundare a scurgerilor”, se menționează într-un ghid de amenajare prezentat de Storia.

Acoperișul plat al casei se poate realiza din mai multe materiale. „Acoperiș standard – este realizat dintr-un amestec de smoală și pietriș. Este una dintre cele mai rentabile opțiuni. Presupune trei sau mai multe straturi impermeabile intercalate între straturi de smoală. Pentru stabilitate și o durată mai mare de viață se folosește pietriș sau piatră de râu. Rezistă bine la incendii. Îndepărtarea acoperișului este dificilă și scumpă. La expunerea la soare produce un miros specific. Localizarea locurilor de infiltrație este dificilă”.

Alte variante de materiale folosite frecvent: acoperișul din bitum modificat, realizat din rulouri de asfalt, și acoperișul cu membrană cauciucată, care este flexibil și elastic și suportă bine temperaturile ridicate.