Articol publicitar

Analiză ESET: Atacurile ransomware devin tot mai sofisticate și mai greu de detectat în 2026

Atacurile ransomware continuă să escaladeze la nivel global, devenind una dintre cele mai serioase amenințări de securitate cibernetică pentru companii și instituții. Potrivit celui mai recent raport ESET, anul 2025 a înregistrat peste 6.900 de victime raportate, cu aproximativ 40% mai multe decât în 2024. ectoare precum construcțiile, sănătatea și tehnologia s-au numărat printre cele mai afectate, iar impactul financiar a fost semnificativ. Un exemplu relevant este incidentul care a afectat Jaguar Land Rover, unde producția globală a fost blocată, generând pierderi estimate la 2,5 miliarde USD.

Noi actori și tactici emergente 

Pe lângă creșterea volumului de atacuri, ecosistemul ransomware a suferit transformări importante. Gruparea RansomHub, anterior lider de piață, a fost înlăturată de un competitor, iar Qilin a devenit principalul actor în zona ransomware-as-a-service (RaaS), urmat de Akira. Un element surprinzător este apariția grupării Warlock – un actor discret, dar extrem de activ și avansat tehnic. Analizele arată că Warlock utilizează instrumente legitime precum Velociraptor și Visual Studio Code pentru a crea conexiuni remote ascunse, ceea ce face detectarea mult mai dificilă.

Pentru o analiză detaliată, poți consulta gratuit ghidul anti-ransomware ESET 2026.

Instrumente de tip EDR killer și metode de ocolire

Atacatorii moderni nu mai depind doar de vulnerabilități clasice, ci dezvoltă unelte dedicate pentru neutralizarea soluțiilor de securitateÎn 2025, programele de tip „EDR killer” au devenit tot mai frecvente, fiind utilizate pentru dezactivarea mecanismelor de detecție și răspuns. Metoda dominantă rămâne BYOVD (Bring Your Own Vulnerable Driver), care permite rularea la nivel de kernel și eliminarea protecțiilor active. Însă o metodă mult mai discretă este demonstrată de un instrument denumit „EDR-Freeze”, care permite ocolirea soluțiilor de securitate direct din modul utilizator, prin intermediul sistemului Windows Error Reporting (WER) de la Microsoft. Tehnica elimină necesitatea unui driver vulnerabil și pune agenții de securitate EDR într-o stare de hibernare. Potrivit experţilor, trendul va continua în 2026: aceste programe de tip „EDR killer” vor rămâne în arsenalul infractorilor cibernetici, și cu siguranță vor fi însoțite de apariții noi în campaniile viitoare. 

Ca modalități de prevenție, specialiștii recomandă activarea în soluțiile de protecție a detecției programelor potențial nedorite (PUA), astfel încât instalarea driverelor vulnerabile să fie oprită din start. 

Inteligența Artificială – un nou vector de atac

Inteligența Artificială devine tot mai mult un aliat al infractorilor cibernetici, aceștia având dintotdeauna o apetență ridicată în adoptarea și utilizarea celor mai noi tehnologii. Un exemplu ilustrativ este ransomware-ul PromptLock, descoperit de ESET în 2025 ca fiind primul malware care încorporează un model AI local. PromptLock generează în timp real scripturi malițioase pe baza unui model de limbaj (LLM) și analizează automat fișierele victimei pentru a decide dacă le criptează sau le exfiltrează. Deși în cazul PromptLock a fost vorba de un simplu proof-of-concept realizat și publicat liber de o echipă de cadre universitare de la NYU, el demonstrează că Inteligența Artificială poate „facilita dramatic” efectuarea de atacuri sofisticate și poate complica semnificativ detecția acestora. 

Aceste constatări se aliniază și observațiilor experților Google, de exemplu, care evidențiază existența deja a unor pachete malware experimentale precum PromptFlux și PromptSteal, care folosesc modele LLM pentru a genera cod malițios la cerere și a-şi reconfigura comportamentul dinamic. De asemenea, s-au raportat amenințări precum QuietVault, un malware ce fură credenţiale (token-uri GitHub/NPM) și apoi folosește prompturi AI și tool-uri locale pentru a căuta automat alte secrete pe sistemul compromis și a le exfiltra. Atacatorii chiar reușesc să „păcălească” barierele de siguranță ale AI-ului prin inginerie socială avansată, formulând interogări ca și cum ar fi cercetători sau studenți, pentru a convinge modelele AI să genereze cod malițios ocolind filtrele de protecție.  

De aceea în 2026, ne putem aştepta ca atacurile asistate de Inteligența Artificială să crească în complexitate, devenind tot mai greu de detectat pe măsură ce malware-ul devine autoadaptabil. 

ESET pune la dispoziție un raport detaliat ce include recomandări utile pentru consolidarea securității organizaționale și pentru reacția eficientă în cazul în care un atac ransomware reușește să treacă de măsurile de apărare. Puteți accesa ghidul complet ESET pentru protecție avansată aici.

Recomandări pentru protecție în 2026

Pentru acest an, experții recomandă întărirea măsurilor de securitate de bază prin câțiva pași simpli: 

  • Actualizarea la zi a sistemelor și aplicațiilor prin instalarea patch-urilor de securitate disponibile și verificarea periodică pentru vulnerabilitățile cunoscute. 
  • Activarea autentificării multifactor (2FA) oriunde este posibil, cu atenție în special la servicii de acces de la distanță (de exemplu RDP, VPN). 
  • Folosirea de soluții de securitate endpoint robuste, dublate de capabilități EDR 
  • Configurarea detecției pentru aplicațiile potențial nedorite (PUA) pentru blocarea eventualelor instrumente malițioase de tip “EDR killer”. 
  • Efectuarea de backup regulat al datelor și stocarea offline sau într-un mediu separat, imuabil. 
  • Educarea angajaților prin sesiuni de conștientizare privind atacurile de phishing, vishing și alte metode de inginerie socială. 

Soluții ESET pentru prevenirea atacurilor

ESET oferă soluții de securitate digitală de ultimă generație, dezvoltate pentru a anticipa și a preveni atacurile informatice înainte ca acestea să devină reale. Noua funcționalitate Ransomware Remediation, integrată în soluțiile ESET, este o tehnologie proprietară care ajută la restaurarea automată a fișierelor criptate în cazul în care ransomware-ul este detectat într-un stadiu ulterior al atacului, după ce procesul de criptare a început deja. Pentru organizațiile care au nevoie de un nivel superior de protecție, soluțiile ESET MDR adaugă un strat critic de securitate, combinând monitorizarea continuă 24/7 cu expertiza analiștilor ESET. Prin utilizarea capabilităților XDR, corelarea evenimentelor și răspuns activ la incidente, MDR permite identificarea și blocarea atacurilor avansate în faze incipiente, inclusiv a celor care evită detecția clasică. Soluțiile de securitate ESET sunt disponibile oricând pentru descărcare și testare gratuită și pot fi solicitate aici.

Prin integrarea expertizei umane cu puterea Inteligenței Artificiale, ESET rămâne în avangarda protecției împotriva amenințărilor cibernetice emergente și a celor deja cunoscute, asigurând securitatea companiilor, infrastructurilor critice și utilizatorilor individuali. Indiferent de tipul de protecție necesar – endpoint, cloud sau mobile – soluțiile cloud-first, bazate pe AI sunt atât eficiente, cât și ușor de utilizat. În completarea apărării în timp real, 24/7, ESET oferă și suport localizat eficient (inclusiv în România), angajându-se activ în cercetarea celor mai noi amenințări prin centrele proprii R&D, inclusiv cel din Iași, și printr-o rețea globală extinsă de parteneri. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Proiectul „Fiare de plug” și criza din Golful Persic: Cum ar putea SUA să folosească explozii nucleare ca să evite Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
„Vaticanul” României: Singurul oraș din țara noastră care a fost „stat în stat” timp de 83 de ani. Limbile oficiale erau italiana și franceza și avea un cimitir unic în Europa
gandul.ro
image
Controversă digitală. Prietenos sau pasiv-agresiv? Un emoji, două generații
mediafax.ro
image
Ce a făcut, de fapt, Dan Șucu după meciul pierdut de Rapid. Dezvăluiri de la tribuna VIP
fanatik.ro
image
Ruxandra Ivan, profesoară în relații internaționale: Parteneriatul României cu SUA mai valorează cât hârtia pe care a fost scris
libertatea.ro
image
Unde se poate călători în siguranță în 2026: Top 10 cele mai sigure țări
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună. A fost cel mai bogat român, dar averea s-a "evaporat"
digisport.ro
image
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
stiripesurse.ro
image
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
antena3.ro
image
De ce Bucureștiul este noua destinație preferată de vacanţă a britanicilor
observatornews.ro
image
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar și după venirea lui Răzvan Lucescu
cancan.ro
image
Europa se pregătește de criza pensiilor. Italia, Germania, Anglia cresc vârsta de pensionare. Ce face România?
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
Cât costă o noapte de cazare în Craiova dacă vrei să mergi la Târgul de Paște: românii, impresionați de ce au văzut în orașul Olguței Vasilescu
playtech.ro
image
Şumudică, anunţul momentului: “Am vorbit personal cu medicul lui Mircea Lucescu!” Dialogul cu Neli Lucescu şi ce i-a transmis doctorul despre starea teribilă în care se află fostul selecţioner
fanatik.ro
image
„TVA majorat în 2026”. Șansele ca pragul să fie ridicat la 24%. Anunț din coaliție. Avertismentul unui profesor de economie
ziare.com
image
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Magicianul Robert Tudor aruncă BOMBA despre motivul divorțului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip. De ce s-ar fi separat, de fapt, cei doi: Are volanu’ schimbat
romaniatv.net
image
Ce pensie vei avea dacă ai lucrat cu salariul minim pe economie. Ministrul Muncii: „Este realitatea”
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Viktor Orbán, înlăturat de la putere după 16 ani în care a condus în Ungaria? Se află în cel mai dificil moment politic
actualitate.net
image
Ce eforturi a depus Valentin Sanfira pentru a-și salva relația? Codruța Filip face noi dezvăluiri: „L-am pus mereu pe primul loc”
click.ro
image
„Doamne, ce reacție!” Laura Cosoi le-a spus fetițelor ce este „bebelușul din burtică”
click.ro
image
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: suspecta, în vârstă de 40 de ani, ar fi recunoscut fapta. Ce probe au găsit anchetatorii în apartament
click.ro
Kate, William, George, Charlotte și Louis de Wales, Paște 2026, Profimedia (3) jpg
Imaginea care-ți topește inima. Prințesa Kate, de Paște după doi ani de absență! Cu ce detaliu ”românesc” a fost surprinsă
okmagazine.ro
Kate, William, George, Charlotte și Louis de Wales, Paște 2026, Profimedia (2) jpg
Prințul Louis, adorabil și de Paștele 2026. Cu ce a atras din nou atenția mezinul regal
okmagazine.ro
Jennifer Aniston și Jim Curtis foto Profimedia jpg
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
