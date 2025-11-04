search
Marți, 4 Noiembrie 2025
„A fi offline este noul lux". Tot mai mulți oameni sunt în căutarea unui antidot la algoritmi

Publicat:

Într-o epocă în care aproape fiecare interacțiune are loc prin intermediul unui ecran, ideea de a-ți închide telefonul și de a vorbi cu un străin pare aproape revoluționară. În Statele Unite, dar din ce în ce mai mult și în Europa, se conturează un nou tip de viață socială: experiențială, atent selecționată și eliberată de algoritmi. Este noul concept a ceea ce unii creatori de astfel de experiențe numesc „luxul de a fi offline”: luxul de a te putea deconecta de mediul digital, ce devine saturat de relații impersonale, algoritmi și conținut AI de slabă calitate, relatează Business Insider și lavocedinewyork.com.

FOTO shutterstock
FOTO shutterstock

A fi offline este noua monedă socială, scrie Business Insider. 

Minimalismul digital este în creștere, unii oameni postând mai puțin pe rețelele sociale și păstrând mai mult pentru sine din viața lor privată după un deceniu în care au împărtășit online fotografii cu orice fac. Într-o apariție recentă într-un podcast, comediantul Aziz Ansari a relatat cum se ține departe de „chatbot” (ChatGPT): are un telefon cu clapetă și a renunțat la e-mail, absența acestuia oferindu-i „mai mult spațiu pentru a gândi”.

El precizează totuși că are un asistent. Pentru cei care trebuie să-și plătească singuri facturile la electricitate și să raporteze șefilor, renunțarea la e-mail și revenirea la un telefon cu clapetă este o sarcină improbabilă. Totuși, se conturează o mișcare care încurajează oamenii să renunțe la telefoane măcar pentru o seară, iar oamenii se îndreaptă într-un număr tot mai mare către companiile care oferă oportunități de interacțiune față în față.

Rețelele sociale nu mai sunt chiar atât de sociale - TikTok, Instagram și X sunt pline de conținut AI de slabă calitate, iar cele mai noi aplicații de social media, cum ar fi Sora sau fluxul Vibes de la Meta, se bazează pe conținut AI. Un sondaj al Pew Research Center din octombrie 2024 a constatat că aproape jumătate dintre utilizatori sunt de părere că rețelele sociale au un efect negativ asupra celor de vârsta lor, doar 11% considerând că este în mare parte pozitiv.

Mulți încep să vadă că a fi offline vreme de o săptămână „este acum cea mai mare investiție pe care o poți face, și cel mai luxos lucru pe care îl poți face, pentru că îți permiți, pentru că este o alegere activă pe care o poți face", spune Andrew Roth, fondatorul Offline.

Tranziția la offline permite „o oportunitate mai largă din punct de vedere cultural în ceea ce privește accesarea acelui lux", spune Roth. „Ceea ce încearcă aceste comunități să facă este să creeze mai mult acces în moduri diferite, care nu presupune o vacanță de o săptămână în Hawaii."

Tendințe de deconectare digitală

Una dintre cele mai clare expresii ale acestei tendințe este creșterea numărului de concerte exclusiv pentru persoane singure, organizate de Sofar Sounds, compania cunoscută pentru organizarea de spectacole live în „locații secrete” dezvăluite abia în ultimul moment, lavocedinewyork.com.

Compania a găzduit deja peste 60 de astfel de evenimente în 16 orașe, reunind aproximativ 7.000 de persoane. Formula este simplă: muzică live, o locație intimă și câteva jocuri de spargere a gheții. Scopul nu este doar de a descoperi noi artiști, ci de a promova conexiuni umane autentice, întâlniri reale, departe de dinamica rețelelor sociale și a aplicațiilor de dating.

Este „doar un indicator al momentului în care ne aflăm”, spune Warren Webster, CEO-ul Sofar.

După mai bine de un deceniu dominat de aplicații precum Tinder, Bumble și Hinge, lumea întâlnirilor digitale dă semne de oboseală. Sondaje recente realizate de Pew Research Center, un think tank independent din SUA, arată că mulți utilizatori s-au îndepărtat de platformele online, descurajați de experiențele impersonale și de sistemele din ce în ce mai monetizate. Ca răspuns, au apărut noi inițiative precum 222, Timeleft și Kanso, care oferă evenimente live, fără telefon, concepute ca experiențe autentice. La evenimentele Kanso, spre exemplu, participanții își predau telefoanele la intrare: timp de câteva ore, nu există notificări - doar conversații.

Fondatorul Kanso, Randy Ginsburg, compară detoxifierea digitală cu alte aleger care pun pe primul loc sănătatea, precum exercițiile fizice sau alimentația corectă. Oamenii au nevoie de diferite grade de educație, responsabilitate și sprijin pentru a face loc acestor practici în viața lor", spune Ginsburg. „Cred că același lucru este valabil și pentru relația noastră cu tehnologia și telefoanele noastre."

222, o aplicație care percepe o taxă de selecție și asociază străini pentru evenimente (de obicei cine), a folosit expresia „offline este noul lux” pe un panou publicitar. Aplicația a strâns 3,6 milioane de dolari, a găzduit "mii" de evenimente și are "sute de mii de membri", spune Keyan Kazemian, fondatorul aplicației, citat de Business Insider.

Schimbare culturală

Această tendință răspunde unei nevoi mai profunde: dorința de a recupera spații pentru socializare reală, față în față - ceea ce sociologul Ray Oldenburg a descris cândva drept „al treilea loc”, nici acasă, nici la locul de muncă, și anume contexte informale, egalitare, pentru conectare spontană.

Într-o lume în care chiar și muzica și romantismul sunt filtrate de algoritmi, redescoperirea caracterului spontan și aleatoriu al întâlnirilor între oameni a devenit un act aproape politic.

Conceptul de „offline ca lux” a început ca un slogan, dar acum reflectă o schimbare culturală tangibilă. Andrew Roth, fondatorul platformei Offline, susține că deconectarea a devenit privilegiul modern suprem - necesită timp, libertate mentală și capacitatea de a alege să nu fii conectat în permanență. Într-o eră a hiperconexiunii forțate, adevărata exclusivitate este tăcerea digitală.

Minimalismul tehnologic, mai puțină partajare, mai puțină expunere, a devenit, de asemenea, o tendință. 

Nu toată lumea își poate permite o astfel de detașare, dar filosofia ei e simplă: să creăm momente de absență pentru a redescoperi atenția, curiozitatea și prezența autentică.

Tehnologie

