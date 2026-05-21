Stresul te poate distruge sau te poate face mai puternic. Diferența stă în aceste 3 strategii

Puține lucruri ne influențează viața atât de mult precum stresul. Din cauza lui dormim prost, ne certăm mai ușor și simțim că nu mai facem față. Și totuși, fără stres probabil că nu am evolua niciodată. Nu am avea curajul să schimbăm joburi, să construim afaceri, să susținem examene sau să luptăm pentru ceva important. Problema nu este existența stresului, ci incapacitatea noastră de a-l folosi corect.

Ce bine totuși că există câteva strategii prin care să culegi roadele perioadelor de stres fără să te copleșească efectele sale negative!

1. Stresează-te doar pentru ce merită

Mulți oameni își consumă energia emoțională pe lucruri mici și rămân fără resurse exact când apare ceva cu adevărat important. Foarte multe persoane se stresează în mod constant cu referire la nimicuri, la banalități cotidiene, făcând ca viața de zi cu zi să pară mai dificilă decât este – și asta nu doar pentru ele însele, ci și pentru persoanele din jur.

Tot risipind atâtea resurse interioare, în fața unor provocări reale și cu mize mai mari aceste persoane cedează primele sau evită efectiv să se implice, lăsând ca evenimentele nefaste să facă ravagii sau ca oportunitățile să se ducă pe apa sâmbetei.

Tu poți avea o abordare diferită, ca să îți fie mai simplu în general, să rămâi în picioare după momentele dificile din viață și chiar să obții succes fructificând oportunitățile care implică să depui eforturi și să înduri momente sau perioade de stres. Tot răul spre bine.

2. Află-ți nivelul optim de stres și nu-l depăși

Există un nivel de stres care te activează și te face mai eficient. Psihologii îl numesc uneori stres funcțional sau productiv. Problema apare când depășești constant această zonă și intri în suprasolicitare.

Fiecare persoană este construită diferit: are anumite înclinații, anumite caracteristici native, anumite sensibilități și preferințe. De aceea, inclusiv relația cu stresul diferă de la om la om, la fel și capacitatea de a-i face față fără să existe renunțări sau blocaje care să zădărnicească orice efort de a rezista la situații sau de a întreprinde ceva important.

Strategia pe care o poți adopta este să îți notezi undeva scurte reflecții față de stresul resimțit: în ce momente îl simți, din ce cauze apare, cum se simte, dacă îți afectează activitățile sau capacitatea de concentrare etc. Când găsești că stresul te încurcă în loc să te ajute, de fapt găsești limita de stres peste care nu mai funcționezi bine. Nu îți mai rămâne decât să ai grijă să nu mai atingi această limită.

Semne că ai depășit limita optimă:

· nu te mai poți concentra;

· reacționezi agresiv din nimic;

· amâni lucruri importante;

· obosești chiar și după somn;

· simți permanent presiune în corp.

3. Alege stresul scurt pentru o relaxare lungă

Sunt situații în care poți alege să treci printr-un stres major o perioadă relativ scurtă de timp, dar cu beneficii ulterioare de durată. De multe ori, oamenii de succes acceptă asta și aleg ca o săptămână să muncească până la epuizare, dar după care să aibă o șansă în plus la depunerea unei cereri solide de finanțare sau chiar a unui CV pe care să scrie ceva de real interes pentru un angajator care ar plăti bine.

Psihologii vorbesc de ani buni despre faptul că nu orice stres este negativ. Legea Yerkes-Dodson arată chiar că un anumit nivel de presiune poate îmbunătăți performanța și concentrarea. Problema apare atunci când stresul devine constant, haotic și lipsit de sens.

În realitate, oamenii acceptă deseori perioade scurte de stres intens pentru beneficii pe termen lung: antreprenori care dorm câteva ore pe noapte înaintea unei lansări, studenți care învață până la epuizare înaintea examenelor sau persoane care caută soluții rapide pentru a trece peste momente decisive.

Viața fără stres probabil ar însemna și o viață fără miză, fără evoluție și fără curaj. Secretul nu este să fugi de stres, ci să înveți să alegi pentru ce merită să îl suporți și când este momentul să spui stop. Pentru că exact aici se face diferența dintre stresul care te construiește și stresul care te distruge.

