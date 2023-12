O rachetă a companiei Blue Origin a fost lansată pentru prima dată după accidentul din 2022 VIDEO

O rachetă New Shepard a companiei Blue Origin a fost lansată marţi din statul Texas, un succes care a marcat revenirea în spaţiu a companiei americane create de miliardarul Jeff Bezos, la peste un an după un accident suferit în 2022, informează AFP.

La 10 minute după lansarea de marţi, capsula misiunii NS-24, conţinând doar materiale ştiinţifice însă nu şi pasageri, a realizat o aterizare lentă în deşertul din vestul american, potrivit imaginilor video transmise în direct, scrie Agerpres.

Această revenire în spaţiu va permite reluarea operaţiunilor din domeniul turismului spaţial pentru compania Blue Origin, care a transportat deja 31 de oameni în cadrul unor misiuni de câteva minute pe orbita Pământului, inclusiv pe miliardarul Jeff Bezos.

Racheta a fost lansată cu succes din vestul statului Texas la ora 16:43 GMT. Iar treapta sa de propulsie, care este reutilizabilă, a revenit apoi fără probleme pe sol la 8 minute după lansare, în câmpiile aride din sudul Statelor Unite.

Lansarea, programată iniţial luni, a fost decalată pentru ziua următoare „din cauza unei probleme la nivelul sistemelor de la sol", a precizat Blue Origin pe reţeaua de socializare X.

Misiunea NS-24 nu transportă nicio persoană la bord, ci doar experimente ştiinţifice, dintre care mai mult de jumătate au fost dezvoltate cu sprijinul NASA.

Capsula ce conţine acele materiale a executat apoi o aterizare lentă, frânată cu ajutorul unor paraşute, la 10 minute după lansare şi după ce atinsese limita spaţiului, zburând pentru câteva momente la 107 kilometri deasupra Pământului.

Accidentul s-a petrecut în septembrie 2022 şi s-a soldat cu prăbuşirea treptei de propulsie a rachetei, care nu transporta niciun astronaut.

O anchetă a fost deschisă de agenţia americană de reglementare a aviaţiei (FAA), care a concluzionat în septembrie că accidentul a fost cauzat de „o temperatură operaţională a motorului mai ridicată decât se prevedea".

Noi orizonturi

FAA a cerut o serie de schimbări din partea companiei spaţiale înainte ca zborurile să poată fi reluate. Acele „acţiuni corectoare" conţineau mai ales modificarea designului anumitor componente ale motorului.

Agenţia americană a confirmat pentru AFP că a aprobat licenţa de zbor modificată care a fost depusă de Blue Origin.

Racheta New Shepard este compusă dintr-o treaptă de propulsie şi, în vârful ei, capsula care transportă mărfuri sau pasageri.

În timpul misiunii precedente, NS-23, sistemul de ejectare automată a capsulei s-a declanşat şi aceasta din urmă a revenit pe sol în urma unei coborâri încetinite cu ajutorul unor paraşute.

Treapta principală a fost însă distrusă la contactul violent cu solul, în loc să efectueze o aterizare controlată pentru a putea fi ulterior reutilizată, aşa cum se procedează de obicei.

Toate fragmentele rezultate în urma impactului au căzut în zona desemnată de securitate, a precizat FAA în luna septembrie.

Blue Origin concurează pe piaţa turismului spaţial pe distanţe scurte cu Virgin Galactic, compania înfiinţată de miliardarul britanic Richard Branson şi care operează din New Mexico.

Însă Blue Origin dezvoltă totodată un lansator greu, denumit New Glenn, al cărui zbor inaugural este prevăzut pentru 2024. Cu o înălţime de 98 de metri, racheta New Glenn ar trebui să poată să transporte până la 45 de tone de materiale pe orbita joasă a Pământului - o scală de putere completă diferită de zborurile suborbitale realizate cu New Shepard.