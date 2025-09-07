search
Molecule produse doar de organisme vii, pe o exoplanetă aflată la 124 de ani-lumină de Pământ. Am putea fi în fața celei mai importante descoperiri din istorie

0
0
Publicat:

Oamenii de știință au detectat pentru prima dată pe exoplaneta K2-18b molecule care, pe Pământ, sunt produse doar de organisme vii. Oamenii de știință se întreabă dacă această planetă, aflată la 124 de ani-lumină, ar putea adăposti o formă de viață. 

Semne de viață, asemănătoare celor existene pe pământ, descoperite pe altă planetă /Sursa foto: NASA
Semne de viață, asemănătoare celor existene pe pământ, descoperite pe altă planetă /Sursa foto: NASA

Indicii care ar putea confirma viața în afara Pământului

Nu suntem singuri — biosignături detectate pe exoplaneta K2-18b, care ar putea fi cea mai puternică dovadă a existenței vieții în afara Pământului, potrivit unionrayo.com.

Există viață dincolo de Pământ? Ei bine, încă nu putem răspunde cu certitudine la această întrebare, dar vă putem spune că a fost detectat ceva care ar putea schimba totul.

Pentru prima dată, oamenii de știință cred că au descoperit ceva ce ne-ar putea oferi multe informații despre formarea universurilor. Este vorba despre exoplaneta K2-18b, aflată la 124 de ani-lumină distanță (cam departe, da), dar unde au fost găsite molecule care, pe planeta noastră, sunt generate doar de organisme vii.

Exoplaneta K2-18b, cea mai promițătoare în căutarea vieții extraterestre

K2-18b este o planetă care orbitează o stea pitică roșie, în ceea ce se numește „zona locuibilă”, adică o regiune unde, teoretic, ar putea exista apă lichidă. Știți ce înseamnă existența apei pe o planetă, nu? Apa este sinonimă cu viața, la fel cum s-a întâmplat și aici, pe Pământ.

O echipă de la Universitatea Cambridge a folosit Telescopul Spațial James Webb pentru a analiza atmosfera acestei planete, iar ceea ce au detectat acolo este dimetil sulfid (DMS) și dimetil disulfid (DMDS). Aceste substanțe, pe Pământ, sunt produse de fitoplancton și anumite bacterii. Iar pe K2-18b, dacă datele sunt corecte, ar fi prezente în cantități de mii de ori mai mari decât la noi. Ar putea exista o biosferă activă acolo? Aceasta este marea întrebare.

Telescopul James Webb a detectat molecule „biologice” pe planeta aflată la 124 de ani-lumină de Pământ

Ceea ce este curios nu este doar prezența acestor molecule „biologice”. Este și ceea ce nu a fost detectat: amoniacul. Potrivit cercetătorilor, acest lucru ar putea indica existența unor oceane capabile să îl absoarbă, exact așa cum se întâmplă pe Pământ. Unii vorbesc deja despre o lume oceanică, cu o anumită asemănare cu planeta noastră în stadiile incipiente. Alții preferă ipoteze mai reci: că ar putea fi un mini-Neptun fără suprafață solidă sau o lume cu oceane de rocă topită, dar nu „descoperirea secolului”.

Deocamdată, certitudinea acestei descoperiri este de 99,7%. În știință, aceasta este cunoscută ca „trei sigma”. Pentru ca ceva să fie confirmat oficial, este nevoie de o fiabilitate de 99,99999% (cinci sigma). Cu alte cuvinte, victoria nu poate fi declarată încă. Dar este un început foarte promițător și vrem deja să știm ce se întâmplă acolo.

Catherine Heymans, Astronom Regal al Scoției, a amintit că încă nu știm dacă anumite procese geologice nu ar putea produce compuși similari. Deci, deși mulți sunt entuziasmați, trebuie să fim și conștienți, și precauți.

Ce se află în spatele acestor descoperiri uimitoare

Responsabilul studiului, profesorul Nikku Madhusudhan, crede că această descoperire ar putea fi un „moment de cotitură” în căutarea vieții dincolo de sistemul solar. Și nu e de mirare. Dacă se va confirma că acele molecule au o origine biologică, K2-18b ar putea deveni prima planetă cu viață demonstrată dincolo de Pământ, chiar dacă nu ar fi vorba de viață umanoidă.

Telescopul James Webb, la rândul său, arată încă o dată că a deschis o nouă eră în astrobiologie. Precizia cu care poate analiza atmosferele exoplanetelor este fără precedent și permite explorarea unor regiuni ale spațiului care, până de curând, erau doar speculații. Este ceva incredibil

Exoplaneta se află într-o zonă cu temperaturi compatibile cu apa lichidă și ar putea avea oceane

K2-18b și-a câștigat, pe merit, titlul de cea mai promițătoare exoplanetă în căutarea vieții. Are atmosferă, se află într-o zonă cu temperaturi compatibile cu apa lichidă și ar putea avea oceane. Asta este deja mult mai mult decât s-a obținut cu orice alt candidat de până acum.

Următorii ani vor fi esențiali. Dacă noile observații vor confirma ceea ce pare să indice James Webb, am putea fi în fața uneia dintre cele mai importante descoperiri din istorie.

Știință

