NASA a găsit noua Terra. Astrobiologul specializat în exoplanete Diana Dragomir: „Poate găzdui viață”

O misiune a NASA a descoperit o nouă exoplanetă, de dimensiuni apropiate de ale Pământului, care ar putea să susțină viața. Astrobiologul Diana Dragomir explică pentru „Adevărul” ce șanse sunt să găsim viață în spațiu și în ce forme, dar și de ce astfel de descoperiri ar putea avea loc chiar în sistemul nostru solar.

NASA a dat recent publicității informația că a descoperit o nouă exoplanetă, ceva mai mică decât Terra, pe care există unele indicii că ar exista viață. Noua planetă a fost denumită „TOI 700 e” și se află la „doar” 100 de ani lumină.

Românca Diana Dragomir e astrobiolog la Universitatea New Mexico din Albuquerque, SUA, lucrează cu NASA. Ea este expert chiar în exoplanete, iar în ultimii ani a descoperit mai multe exoplanete.

„Am vorbit un pic și cu colegii de la NASA și discutam la conferință cum decid ei cărei descoperiri să-i facă publicitate. Asta e ceva greu de explicat, și eu am fost un pic surprinsă. Acesta este un sistem care avea deja trei planete cunoscute descoperit de telescopul TESS, iar «TOI 700 e» este a patra. De fapt, ea e un pic mai mică decât celelalte. Știți că Venus este un pic mai mică decât Pământul, iar această planetă este un pic mai mică decât Venus, cam 90% din mărimea Pământului”, spune Diana Dragomir.

Multe semne de întrebare, puține certitudini

Ea a explicat de ce are importanță acest lucru, dimensiunea exoplanetei descoperite. „De regulă vrem planete de mărimea Pământului pentru că dacă sunt prea mari nu suntem siguri că pot susține viața. Această planetă se află în zona unde s-ar putea găsi apă în stare lichidă, în acel sistem. E important de menționat că steaua în jurul căreia se învârte e o stea mică față de soare, mică și roșie”, mai spune românca.

Potrivit spuselor sale, această planetă are o orbită de 28 de zile, adică atât îi ia să facă o rotație completă în jurul stelei.

„E posibil ca aceeași față a planetei să fie mereu spre steaua lor, exact ca Luna. Asta ar însemna că cealaltă parte e mereu scufundată în beznă, iar temperaturile sunt foarte scăzute”, adaugă Diana Dragomir.

Deocamdată nu se cunoaște clima acestui astru și nu este foarte clar dacă acolo ar exista anotimpuri. Noua exoplanetă nu a fost încă studiat în detaliu, iar în acest moment nu se știe nici dacă are apă în formă lichidă. „Există motive să credem că poate găzdui viață, dar dovezi vom găsi doar în următorii 20 de ani”, spune românca.

Viață în spațiu „la doi pași” de noi?

Mai repede am putea afla răspunsul la o întrebare care frământă omenirea cel puțin la fel de mult, dacă există viață în sistemul nostru solar. Aici, experții de la NASA spun că există două candidate: Europa, satelitul lui Jupiter, și Enceladus, unul dintre sateliții lui Saturn.

„Acești sateliți se află la distanță foarte mare de soare, deci în principiu temperatura la suprafață este scăzută. În schimb, sub acel strat de gheață, dedesubt poate fi apă lichidă. Și se crede, există multe date care arată că pe Europa și pe Enceladus, sub stratul de gheață există lichid, care se crede că poate fi apă, probabil chiar apă sărată”, spune ea. Oamenii de știință nu au nici aici certitudini, însă există câteva indicii.

Câmpul gravitațional al celor doi sateliți și câmpul magnetic sunt cele care dau aceste indicii.

„E un pic complicat, nu am ajuns acolo să vedem apă lichidă, nu am săpat să știm că e acolo, dar câmpul magnetic și câmpul gravitațional ne dau indicații destul de clare. Și pe Enceladus vedem și gheizer de apă sau de ceva care este vapori la o temperatură mai ridicată decât gheața. Și asta ne dă o indicație că pe acest satelit e foarte posibil ca sub gheață să există un ocean lichid. Iar în acel ocean poate exista viață”, crede românca.

Până acum, există numeroase indicii că viața există și în afara Terrei. Moleculele care au stat la baza apariției vieții pe Pământ există în multe alte locuri în spațiu.

„Ce s-a găsit în spațiu, chiar și pe ghemuri de praf sau în gaz, între stele chiar, sunt molecule care ar fi precursori sau care știm că din aceste molecule destul de complexe apare viața. Acesta e un semn bun, dar nu indică neapărat că se poate forma viață pe aceste molecule. Credem că e nevoie totuși de apă în stare lichidă, condiții stabile fără ca temperatura să se schimbe prea mult pe o durată de milioane de ani. În spațiu nu prea există așa ceva, temperatura e destul de schimbătoare și în general destul de scăzută”, susține Diana Dragomir.

Chiar și așa, în imensitatea Universului pare greu de crezut că doar Terra ar găzdui viață. Oamenii de știință au făcut diverse calcule, iar celebra ecuație Drake, realizată de astrofizicianul Frank Drake încă din 1961, ar indica faptul că numai în galaxia noastră ar există o mulțime de civilizații. Mai mult, un alt astrofizician celebru, F. Hoyle, a vorbit despre existența a circa 10.000 civilizații în Calea Lactee.

Deși crede și ea în existența vieții, Diana Dragomir îndeamnă totuși la prudență.

Însă până la descoperirea unor civilizații extraterestre, va trebui ca omenirea să găsească mai întâi forme de viață primare.

„Cum aceste molecule există în spațiu, ne gândim că ar trebui să ajungă destul de ușor și la suprafața unor planete unde viața să apară. Asta ne poate da speranțe că viața poate să se dezvolte relativ ușor, în condiții favorabile, dacă aceste molecule găsesc un mediu propice”, conchide românca.