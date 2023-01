Au fost identificate genele și proteinele creierului asociate cu dezvoltarea depresiei

Descoperirea va ajuta la accelerarea studiului mecanismelor tulburărilor afective.

Cercetătorii ruși au identificat un set de mai multe molecule de proteine ​​și gene înrudite care sunt asociate cu dezvoltarea depresiei clinice la oameni, precum și la șobolani și peștii zebra. Această descoperire va ajuta la accelerarea studiului mecanismelor de dezvoltare a tulburărilor afective, a declarat joi serviciul de presă al MIPT.

„Am reușit să identificăm mai multe proteine ​​cheie ale creierului, cum ar fi GRIA1, DLG1, CDH1, THRB, PLCG2, NGEF, IKZF1 și FEZF2 asociate cu depresia. Ele pot fi ținte promițătoare de medicamente. În plus, am identificat un set asociat de gene care pot fi folosite pentru continuarea studiului patogenezei afective”, a explicat Elena Petersen, șeful laboratorului MIPT (Dolgoprudny), citată de serviciul de presă al universității.

Conform statisticilor actuale ale OMS, peste 260 de milioane de oameni din lume suferă acum de depresie clinică. Adolescenții sunt deosebit de sensibili la aceasta, precum și băieții și fetele cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani. Lupta împotriva depresiei este complicată de faptul că neurofiziologii nu înțeleg încă pe deplin natura acestei boli și nu pot determina numărul exact al purtătorilor acesteia.

Nu doar oamenii suferă de diverse forme de stres și depresie, ci și, practic, toate animalele vertebrate, de la pești la primate superioare. Petersen și colegii ei au devenit interesați dacă există proteine ​​​​și mecanisme genetice comune pentru dezvoltarea unor astfel de tulburări afective la oameni și la alte creaturi vii vertebrate.

Găsirea rădăcinilor genetice ale depresiei

Având în vedere această idee, cercetătorii au comparat genele active în celulele creierului persoanelor care se confruntă cu depresie cronică, precum și în neuronii șobolanilor și peștilor zebră care suferă de analogiile animale ale bolii. În plus, oamenii de știință au analizat natura interacțiunilor dintre diferite proteine ​​din celulele nervoase ale tuturor celor trei specii de vertebrate și, de asemenea, au comparat diferențele de activitate a genelor și enzimelor din neuronii reprezentanților sănătoși și bolnavi ai aceleiași specii.

Calculele efectuate de cercetători i-au ajutat să identifice opt lanțuri de proteine ​​și peste zece gene asociate care au influențat dezvoltarea depresiei la toate cele trei specii de vertebrate studiate. Acestea au inclus proteinele GRIA1, DLG1, CDH1, THRB, PLCG2, NGEF, IKZF1 și FEZF2 și regiunile ADN înrudite care conțin instrucțiuni pentru producerea acestor molecule sau reglementează producția lor într-un fel sau altul.

Toate aceste proteine ​​și secțiuni de ADN, după cum notează oamenii de știință, joacă un rol important în formarea de noi conexiuni între celulele nervoase, creșterea terminațiilor nervoase, transmiterea diferitelor semnale chimice între ele și, de asemenea, în transportul diferitelor molecule în interiorul acestor grupări de neuroni. Tulburările în activitatea unora dintre ele au fost deja asociate în trecut cu dezvoltarea bolilor creierului.

După cum speră oamenii de știință, studiul ulterior al acestor proteine ​​și al lanțurilor de gene asociate cu acestea ne va permite să înțelegem cum se dezvoltă depresia la nivelul celulelor nervoase individuale din creier. Aceste informații, la rândul lor, îi vor ajuta pe oamenii de știință să înțeleagă ce proteine ​​și gene trebuie să fie modificate pentru a suprima tulburările afective și a readuce o persoană la o viață normală.