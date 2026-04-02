Aproape jumătate dintre studenții americani iau în calcul schimbarea specializării din cauza inteligenței artificiale

Aproape jumătate dintre studenții americani iau în calcul schimbarea specializării din cauza impactului inteligenței artificiale, potrivit unui sondaj.

Potrivit Axios, sondajul realizat de Lumina Foundation și Gallup arată că AI nu influențează doar modul în care studenții învață, ci și domeniile pe care aleg să le studieze. Așadar, 14% dintre studenți s-au gândit „foarte mult”, iar 33% „destul de mult” să își schimbe specializarea din cauza AI.

Proporția este mai mare în rândul bărbaților (60%) decât al femeilor (38%).

De asemenea, proporția este mai ridicată în domenii precum tehnologia (70%) și formarea profesională (71%), comparativ cu business (54%), științe umaniste (54%) sau inginerie (52%). Nu în ultimul rând, 16% dintre studenți și-au schimbat deja specializarea din cauza AI.

„Chiar dacă nu ești de acord cu AI, acolo se îndreaptă viitorul”, afirmă Christina Eid, studentă la American University din Washington D.C.

Dacă în 2024 doar 12% dintre studenți spuneau că angajatorii îi întreabă despre competențele AI, în 2025 procentul a ajuns la 30%. Ea spune că a fost întrebată despre AI la toate interviurile recente.

Deși studenții se pregătesc pentru impactul AI, 42% spun că instituțiile lor descurajează folosirea AI în activitatea academică. Așadar, 11% spun că utilizarea AI este interzisă, iar 7% că este încurajată.

Chiar și acolo unde AI este descurajată sau interzisă, mulți studenți o folosesc regulat.

„Nu înțeleg pe cine poate afecta negativ sau pozitiv. Acolo vor avea cel mai mult de suferit”, spune Courtney Brown, vicepreședinte la Lumina Foundation, ONG din SUA care se ocupă de educație și politici educaționale.

Studiul Lumina-Gallup se bazează pe un sondaj online realizat între 2 și 31 octombrie 2025, pe un eșantion de 3.801 studenți care urmează programe de licență sau colegiu.