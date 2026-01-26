medlife right medlife right
Articol susținut de advertorial

Dr. Constantin Busuioc, Oncoteam Diagnostic: „Biopsia lichidă – cancerul descifrat într-o picătură de sânge”

În lupta cu cancerul, timpul și precizia sunt cei mai importanți aliați. Până de curând, singura cale de a înțelege „codul genetic” al unei tumori era biopsia clasică – o procedură adesea dureroasă și invazivă, însoțită de riscuri peri-operatorii. Astăzi, medicina trăiește o schimbare de paradigmă: biopsia lichidă. 

„Spre deosebire de biopsia convențională, care necesită prelevarea unui fragment de țesut, această metodă utilizează probe biologice fluide, cel mai frecvent sânge periferic”, explică dr. Constantin-Ioan Busuioc, medic primar anatomie patologică, supraspecializat în patologie moleculară, din cadrul laboratorului OncoTeam Diagnostic, parte a Grupului MedLife.

Oncologia modernă a încetat să mai trateze cancerul la indigo. Astăzi, ne îndreptăm spre terapii personalizate, adaptate profilului molecular al fiecărei tumori. În acest peisaj, biopsia lichidă este un instrument fascinant: o tehnică de diagnostic care analizează urmele lăsate de tumori direct în sânge. Biopsia lichidă (prin analiza ctDNA și ctRNA - ADN-ul și ARN-ul tumoral circulant) poate „vedea” adesea boala cu mult înaintea scanărilor CT sau RMN.

Cercetările arată că profilarea serială a ctDNA poate dezvălui progresia moleculară a bolii cu o medie de 8 săptămâni înainte de examinarea imagistică standard (RECIST) în cazul cancerului pulmonar.

De la bisturiu la eprubetă: biopsia lichidă

„Celulele canceroase sunt instabile și, pe măsură ce mor și se dezintegrează, eliberează în organism fragmente de ADN și ARN. Aceste „amprente” genetice sunt capturate și descifrate în laborator”, a spus. dr. Constantin-Ioan Busuioc, explicând prezența ADN-ului tumoral liber circulant. ctDNA este „amprenta genetică” a cancerului care plutește în sângele persoanei, oferind medicilor o fereastră prin care pot vedea exact ce se întâmplă cu boala în timp real.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale biopsiei lichide este capacitatea de a acționa ca un sistem de avertizare timpurie. Deoarece este extrem de sensibilă la nivel molecular, biopsia lichidă poate depista reapariția bolii cu săptămâni sau chiar luni înainte ca o masă tumorală să devină vizibilă la un computer tomograf (CT) sau RMN.

„Biopsia lichidă este indicată în special în cancerele solide: pulmonar, colorectal, mamar, ovarian, prostată, melanom, dar și în urmărirea răspunsului la terapiile imunologice sau țintite”, a subliniat anatomo-patologul.

Confortul pacientului: recoltarea probei în maxim 10 minute, fără durere

Dacă biopsia clasică poate implica anestezie, incizii sau spitalizare, biopsia lichidă este considerată minim invazivă din motive evidente.

„Presupune doar puncționarea unei vene, fără incizie chirurgicală, anestezie sau spitalizare. În consecință, riscul de complicații (sângerare, infecție, leziuni tisulare) este semnificativ redus comparativ cu biopsia tisulară”. Practic, nu este nicio diferență între biopsia lichidă si o glicemie, dacă vreți, din punct de vedere al recoltării,  a afirmat dr. Busuioc.

Procedura se rezumă la puncționarea unei vene, exact ca la analizele de rutină. Recoltarea durează între 3 și 10 minute. Disconfortul este minim, iar riscurile de infecție sau sângerare sunt aproape inexistente. Pacientul își poate relua activitățile imediat după ce a părăsit centrul medical. Mai mult, biopsia lichidă a demonstrat un timp mediu de eliberare a rezultatelor de doar 3 zile, comparativ cu aproximativ 26 de zile pentru biopsia clasică de țesut. Acest lucru a permis, de exemplu, ca peste 43% dintre pacienții cu cancer pulmonar să înceapă terapia țintită mult mai rapid, potrivit cercetărilor.

Tehnologia din spatele rezultatului

Biopsia lichidă nu este o simplă analiză, ci o „hartă genetică” complexă. Folosind tehnologii de ultimă oră, precum Next Generation Sequencing (NGS), medicii pot analiza simultan zeci de gene relevante. Această investigație identifică mutațiile „driver” – acele erori genetice care promovează apariția și dezvoltarea cancerului – și indică precis ce medicamente țintite pot opri procesul.

„Secvențierea este procesul prin care se determină ordinea nucleotidelor din ADN-ul tumoral. Această „hartă genetică” permite identificarea mutațiilor driver, a biomarkerilor predictivi de răspuns terapeutic, a mecanismelor de rezistență sau a evoluției clonale a tumorii. În laboratorul nostru, biopsia lichidă este realizată utilizând Oncomine™ Precision Assay, un panel NGS de ultimă generație, conceput pentru analiza detaliată a ADN-ului tumoral circulant”, a spus dr. Constantin-Ioan Busuioc.

Acest panel permite:

  • analiza simultană a unui număr extins de gene relevante oncologic - 50 de gene;
  • detectarea mutațiilor cu frecvență alelică foarte redusă;
  • identificarea mutațiilor driver și a mecanismelor de rezistență terapeutică;
  • aplicabilitate transversală, indiferent de localizarea tumorii (abordare agnostică).

Raportul final pe care-l primește pacientul include:

·        tipul și numărul mutațiilor oncogene;

·        identificarea terapiilor țintite posibile;

·        date prognostice;

·        markeri de rezistență la tratamente administrate anterior.

Această metodă funcționează ca un aparat radio: prinde semnalul foarte bine atunci când tumora este activă și „face gălăgie” în sânge. Cercetătorii au observat că sensibilitatea metodei este ridicată. Totuși, dacă tumora este foarte mică sau nu eliberează suficiente fragmente în circulație, semnalul poate fi prea slab pentru a fi detectat. De asemenea, deși analiza este extrem de precisă în ceea ce vede, ea ne spune doar ce mutații există, nu și cum arată la microscop structura tumorii.”

„Această tehnologie permite detectarea variantelor genetice (mutații, deleții, fuziuni) cu o specificitate de aproape 100% și o sensibilitate extrem de ridicată, folosind cantități foarte mici de probă (doar 10-20 ng de material genetic)”, a explicat dr. Busuioc.

Biopsia lichidă poate arăta dacă un tratament funcționează

Metoda oferă un răspuns în timp real la întrebarea: „Funcționează tratamentul?”. Dacă nivelul ADN-ului tumoral din sânge scade, medicii știu că terapia este eficientă. Dacă acesta crește, este un semnal clar că tumora a dezvoltat rezistență și strategia trebuie schimbată rapid.

„Monitorizarea longitudinală a ctDNA permite evaluarea răspunsului terapeutic în timp real. Reducerea încărcăturii mutaționale indică eficacitate, iar creșterea sau apariția mutațiilor noi semnalează rezistență sau progresie tumorală”, a spus dr. Constantin Busuioc. Studiile științifice confirmă. O scădere cu peste 30% a ctDNA (răspuns molecular) se corelează strâns cu supraviețuirea pe termen lung. Dispariția ctDNA din sânge este un indicator mult mai precis al succesului terapeutic decât radiologia clasică.

O șansă la viață: Povestea pacientului cu cancer pulmonar

Eficiența metodei este cel mai bine ilustrată de cazurile clinice. Dr. Busuioc are un exemplu elocvent, cazul unui pacient cu adenocarcinom pulmonar metastatic care nu răspundea la chimioterapia clasică. Deși testele pe țesut nu arătaseră mutații, biopsia lichidă a scos la iveală o mutație rară (EGFR exon 20), apărută probabil în focarele metastatice. „Introducerea unui inhibitor specific a dus la un răspuns tumoral și la prelungirea supraviețuirii, confirmând că analiza moleculară în sânge poate modifica decisiv strategia terapeutică”, a povestit medicul.

În ciuda performanțelor sale, biopsia lichidă nu înlocuiește încă total biopsia clasică. Aceasta din urmă rămâne esențială pentru a vedea „arhitectura” tumorii, gradul de agresivitate și alți parametri histologici care au valoare prognostică. Totuși, cele două metode sunt complementare, ele lucrează împreună pentru a oferi cea mai bună șansă la vindecare, transformând de multe ori cancerul dintr-o boală imprevizibilă într-una care poate fi monitorizată și controlată pas cu pas.

„Biopsia lichidă poate identifica recurența cu săptămâni sau luni înaintea confirmării imagistice, datorită sensibilității sale la nivel molecular, înainte ca o masă tumorală să fie detectabilă”, a concluzionat dr. Constantin-Ioan Busuioc.

Oameni Fericiți, Medici buni

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, și își propune să fie o sursă de informare și inspirație pentru o viață sănătoasă și echilibrată.

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă, asigurând o îngrijire personalizată fiecărui pacient.

Află mai multe detalii despre toate serviciile pe medlife.ro

Click!

image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”

OK! Magazine

image
Meghan Markle, complet fără machiaj la un celebru festival de film. E cu totul altă persoană, fizionomia i s-a schimbat

Click! Pentru femei

image
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!