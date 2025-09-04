search
Joi, 4 Septembrie 2025
Adevărul
Un tablou furat de nazişti de la un colecționar evreu, reperat într-un anunţ imobiliar. Ce valoare are opera

0
0
Publicat:

 Reperat într-un anunţ imobiliar din Argentina, dar fără să fie găsit în timpul percheziţiei desfăşurate de Poliţia argentiniană, un tablou din secolul al XVIII-lea, ce a fost furat de nazişti de la un colecţionar evreu în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost în cele din urmă restituit autorităţilor.

Tabloul a fost găsit în locuința unui nazist FOTO: X
Tabloul a fost găsit în locuința unui nazist FOTO: X

Procurorul Daniel Adler, care a făcut declaraţii în faţa reprezentanţilor presei, a explicat că avocatul moştenitoarei unui ofiţer SS, Friedrich Kadgien, stabilit în America de Sud după cel de-Al Doilea Război Mondial şi decedat în 1978, "a adus opera de artă", intitulată "Portretul unei doamne" şi realizată de pictorul italian Giuseppe Ghislandi (1655-1743).

Un ziar olandez a remarcat prezenţa sa în anunţul privind vânzarea unei case a moştenitorilor din Mar del Plata. Autorităţile judiciare argentiniene au dispus o percheziţie, dar tabloul nu se mai afla în locul reperat în acea fotografie, fiind înlocuit cu un altul, scrie Agerpres.

Patricia Kadgien, fiica lui Friedrich Kadgien, şi soţul ei au fost plasaţi în arest la domiciliu marţi, după mai multe percheziţii în cursul cărora autorităţile argentiniene nu au găsit tabloul furat de nazişti.

Potrivit cotidianului argentinian La Nacion, cuplul a recunoscut în faţa justiţiei că se află în posesia operei de artă, dar consideră că aceasta face parte din moştenirea sa şi că orice acţiune în justiţie privind tabloul este vizată de regimul de prescripţie.

Opera de artă i-a aparţinut colecţionarului olandez Jacques Goudstikker, ale cărui bunuri au fost confiscate de nazişti.

Tabloul figurează pe o listă internaţională a operelor de artă dispărute şi este prezentat pe site-ul Agenţiei pentru Patrimoniu Cultural din Ţările de Jos, dedicată identificării, urmăririi şi restituirii bunurilor culturale furate de nazişti.

Tabloul se află "într-o stare bună de conservare, având în vedere vechimea sa, întrucât datează din 1710. Valoarea sa ar putea fi de aproximativ 50.000 de dolari", a declarat pentru presă expertul şi profesorul de artă Ariel Bassano, în timp ce se afla alături de această pictură, prezentată la sediul Parchetului din Mar del Plata.

Friedrich Kadgien a fost consilierul financiar al criminalului de război german Hermann Göring, care, în timpul regimului nazist, a acumulat o avere colosală, în special prin jefuirea bunurilor evreilor.

Mii de nazişti au traversat Atlanticul după război şi au trecut prin Argentina sau s-au refugiat în această ţară sud-americană.

Printre cele mai cunoscute cazuri de acest tip se numără cel al lui Adolf Eichmann, principalul responsabil pentru punerea în aplicare a "soluţiei finale", planul de exterminare a evreilor în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, capturat la Buenos Aires în 1960, judecat apoi şi executat în Israel.

Josef Mengele, un medic cunoscut pentru experimentele sale pe prizonieri, s-a ascuns mai întâi în Argentina, înainte de a fugi în Paraguay şi în Brazilia, unde a şi murit.

