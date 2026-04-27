Articol publicitar

Touch Agency semnează a III-a ediție a campaniei „Decorează, reciclează, inspiră!” pentru cele 9 centre Ceetrus

Publicat:

În pragul sărbătorilor de Paște, când comunitatea și generozitatea au devenit valori centrale, Centrele Comerciale din portofoliul Ceetrus, în parteneriat cu asociațiile „Butoiașul cu Zâmbete”, „Asociația Tiberius” și „Capace cu Suflet”, au lansat cea de-a treia ediție a campaniei „Decorează, reciclează, inspiră!”.

Proiectul organizat de Nhood, alături de partenerul Touch Agency pentru portofoliul Ceetrus, care continuă să promoveze educația, responsabilitatea și expresia artistică, implicând activ comunitățile locale într-un demers cu impact real, s-a desfășurat în 9 Centre Comerciale la nivel național: Centrul Comercial Drumul Taberelor (București), Centrul Comercial Auchan Crângași (București), Centrul Comercial Auchan Vitan (București), Aushopping Șagului (Timișoara), Centrul Comercial Auchan Timișoara Nord, Aushopping Găvana (Pitești), Aushopping Oradea, Aushopping Constanța și Aushopping Iris (Cluj-Napoca).

Competiția a avut loc în perioada 6–20 Aprilie 2026, oferind oamenilor din cele 9 comunități,  ocazia de a descoperi și susține creațiile elevilor și astfel a extins aria de implicare și a consolidat succesul edițiilor anterioare.

Proiectul a adus împreună elevi din mai multe orașe într-o competiție creativă de decorare sustenabilă a unor ouă gigant, fiecare având un metru înălțime. Provocarea lansată copiilor a fost de a transforma materiale reciclabile în adevărate opere de artă, care să reflecte atât spiritul sărbătorilor pascale, cât și importanța protejării mediului.

Lucrările au fost expuse în Centrele Comerciale participante și au putut fi votate de public pe paginile de Facebook ale acestora, încurajând în acest fel implicarea directă a comunității în susținerea inițiativelor educaționale și creative.

„Ne bucurăm că am continuat această campanie care, de la an la an, crește și aduce tot mai multă valoare în comunitățile în care este implementată. Faptul că am ajuns la a treia ediție și că extindem proiectul în 9 locații este o dovadă clară a impactului său real. Copiii reușesc, de fiecare dată, să ne surprindă prin creativitate și prin felul în care înțeleg și transmit mai departe mesajul sustenabilității. Pentru noi, este important să construim experiențe care nu doar inspiră, ci și educă și implică activ”, a declarat Ioana Sain, Account Manager, Touch Agency.

Campania s-a încheiat cu o competiție de vot, iar cele mai apreciate creații au fost premiate, contribuind la susținerea mediului educațional și la încurajarea inițiativelor creative în rândul elevilor.

„Ne dorim ca fiecare inițiativă pe care o dezvoltăm în centrele comerciale să aibă un impact real în comunitate, iar ”Decorează, reciclează, inspiră” a fost și este un exemplu foarte clar în acest sens. Este un proiect care reușește să aducă împreună educația, creativitatea și responsabilitatea față de mediu, într-un format accesibil și atractiv pentru toate vârstele.

Extinderea campaniei în 9 locații și colaborarea cu mai multe asociații partenere demonstrează nu doar relevanța conceptului, ci și nevoia tot mai mare de astfel de inițiative care creează conexiuni autentice între oameni. Pentru noi, este important să construim parteneriate durabile și să oferim comunităților contexte în care pot participa activ, pot învăța și se pot bucura împreună de experiențe cu sens”, a declarat Isabella Santeiu, Marketing Manager, Nhood România

“Ne concentrăm pe dezvoltarea unor inițiative care depășesc zona de activare și generează impact real în comunitate, iar „Decorează, reciclează, inspiră”, ajuns la a treia ediție, reflectă clar această direcție. Anul acesta am evoluat conceptul, mutând activarea din zona școlilor direct în centrele noastre comerciale și transformând-o într-un happening autentic, în care comunitatea se reunește și participă activ.

Extinderea în multiple locații, alături de parteneriatele solide cu ONG-uri, consolidează componenta de CSR și validează relevanța proiectului, ducând experiența dincolo de interacțiune, către impact concret. Pentru noi, astfel de inițiative definesc modul în care centrele noastre comerciale evoluează: din spații de consum, în platforme active de implicare, educație și conexiune reală între oameni”, a declarat Andreea Alexandru, Marketing Manager, Nhood România

Clasamentul final al competiției:

Succesul edițiilor anterioare, precum și implicarea constantă a partenerilor și comunităților locale confirmă relevanța acestui demers, care reușește să transforme un simbol tradițional al Paștelui într-un manifest contemporan pentru sustenabilitate, educație și solidaritate.

„Pentru noi, ”Decorează, reciclează, inspiră” este definiția unui proiect win-win, în care fiecare parte implicată câștigă ceva valoros. Clientul reușește să aducă comunitatea mai aproape de Centrele Comerciale prin activări relevante, care îmbină sustenabilitatea, reciclarea și componenta de divertisment. Școlile partenere beneficiază de premii utile, sub formă de vouchere pentru dezvoltarea mediului educațional, în timp ce copiii trăiesc o experiență creativă memorabilă și sunt recompensați cu mici bucurii.

În același timp, asociațiile implicate primesc sprijin concret, atât prin donații, cât și prin vizibilitate, iar partenerii își consolidează notorietatea într-un context autentic și cu sens. Pentru noi, ca agenție, acest proiect reprezintă un succes de cursă lungă – unul care demonstrează că ideile bune, construite pe insight-uri reale și implementate cu grijă, pot genera impact durabil în comunitate”, a declarat Mihaela Aftodor, Account Manager, Touch Agency.

Credits

Nhood Services România

Andreea ALEXANDRU, Marketing Manager

Isabella SANTEIU, Marketing Manager

Touch Agency

Ioana SAIN, Account Manager

Mihaela AFTODOR, Account Manager

Alexandru FILIP, Field Executive București

Beniamin OBLUC, Logistic Manager

Florentina BALOȘ, Event Manager București

Claudia ZHILIPOTOK, Area Manager Nord-Vest

Cristina CĂPENEAȚĂ, Area Manager Sud-Est

Lidia GAFENCU, Area Manager Nord Central

Cristina STĂNCULESCU, Area Manager Sud Central

Despre Touch Agency

Touch Agency este o agenție de publicitate full-service cu peste 10 ani de experiență pe piața locală din România. Recunoscută pentru expertiza sa în zona BTL și pentru abordarea creativă a campaniilor neconvenționale, agenția dezvoltă soluții integrate de comunicare care conectează brandurile cu publicul lor într-un mod relevant și memorabil. De la activări de brand și shopper marketing, până la campanii educaționale cu impact social, Touch Agency livrează concepte strategice și execuții care inspiră. Misiunea agenției este simplă, dar ambițioasă: să creeze contexte de interacțiune reală între oameni și branduri, acolo unde contează cel mai mult — în viața de zi cu zi.

Despre Nhood

Nhood este un operator internațional de soluții de real estate, implicat activ în regenerarea urbană. Compania sprijină proprietari, autorități publice și investitori în transformarea sustenabilă a activelor și a spațiilor, bazându-se pe o platformă de servicii integrate.

Ca integrator de expertize, Nhood intervine pe întregul ciclu de viață al unui proiect real estate, de la strategie la operare: consultanță, design concept, dezvoltare, animare spații și comunități, management operațional și creșterea valorii activelor. Cei 1.600 de angajați ai săi gestionează active în valoare de 17,3 miliarde de euro, în aproape 1.000 de locații din Europa și Africa, pentru peste 300 de clienți. Compania dezvoltă proiecte cu funcțiuni mixte, generatoare de valoare, ancorate în dinamica locală, în care coexistă retailul, locuințele, birourile, zonele de leisure și ospitalitate, infrastructura digitală și noile utilizări urbane.

Ghidată de o abordare cu impact pozitiv - Oameni, Planetă, Profit și Guvernanță - Nhood acționează zilnic pentru a crea „locuri mai bune”, utile, vibrante și atractive.

www.nhood.ro

