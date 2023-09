Spania, câștigătoarea Concursului Complet Internațional CCI 4* la Karpatia Horse Show

Spania este marea câștigătoare a categoriei de 4 * a Concursului Complet Internațional Karpatia Horse Show, ce a avut loc între 22-24 septembrie, pe Domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova prin prin cuplul călăreț-cal, Carlos Diaz Ferandez și Toraje. Pe locurile doi și trei s-au clasat reprezentanta Finlandei, Sanna Siltakorpi și calul Bofey Click, respectiv al Cehiei prin Miroslav Trunda și Shutterflycke.

→ Imaginea 1/8: Karpatia Horse Show 2023 (8) jpeg

Au fost trei zile de competiții și show-uri ecvestre, adrenalină și eleganță pe Domeniul Cantacuzino din Florești. Competițiile au reunit pe trei arene peste 150 de cai și călăreți din Finlanda, Portugalia, Ecuador, Austria, Spania, Cehia, Bulgaria și România.

Cuplul călăreț-cal din Spania, Carlos Diaz Ferandez și Toraje s-a clasat pe primul loc la concursul Complet Internațional CCI 4*, după spectaculoasele probe de dresaj, cross-country și sărituri peste obstacole, câștigând astfel valoroase puncte pentru Jocurile Olimpice de Vară de la Paris, 2024.

"Ne-am clasat primii la dresaj, ne-am menținut locul la cross-country. Sunt foarte bucuros că am obținut victoria după cea de-a treia probă de obstacole!", a declarat Diaz Fernandez, originar din Chiclana de la Fronterra.

Proba de 2* a fost dominată de Finlanda prin Sanna Siltakorpi și calul St. Cashmere (locul I) și Elmo Jankari care a câștigat locurile II și III cu caii Jagellonica și Q With the Flow.

România a câștigat cupe la categoria 1* prin Călin Nemeș (Universitatea Cluj) și calul Aiwan și Adrian Gândilă cu calul Helen, ocupanții primelor două locuri. Bulgaria a câștigat locul III prin Anna Angelova și Gidran XXXVI.

“Evenimentul de anul acesta a fost realmente un succes. Mă bucur că am reușit să devenim adevărați ambasadori ai acestui sport pentru România, întrucât, atât sportivii care au venit la competiția ecvestră într-un număr record la categoria 4*, cu scopul de a strânge puncte de calificare pentru Jocurile Olimpice de Vară, cât și arbitrii din toată lumea (Venezuela, Germania, Franța, Marea Britanie, Olanda, Finlanda) au fost extrem de încântați de experiență de la Florești și deja am primit solicitări din toată lumea pentru ediția viitoare, atât din partea concurenților, cât și a arbitrilor, ceea ce ne surprinde și ne încântă!", a declarat Mihnea Vîrgolici, directorul evenimentului.

Concursul Național, unde au participat călăreți prenovici și novici, a fost câștigat de reprezentantul României, Viorel Bubău, desemnat campionul României la 2* împreună cu calul Korsinaa.

Marii maeștri ai atelajelor cu doi și patru cai, veniți special din Transilvania pentru Karpatia Horse Show s-au întrecut în concursul demonstrativ de atelaje cu clasicele probe maraton și conuri, fiind îndelung aplaudați de publicul venit în număr mare să îi susțină. S-au remarcat, ca în fiecare an, campionii României la aceste probe, Eduard și Robert Bartha.

De asemenea, Karpatia Horse Show este an de an și promotorul unei discipline mai puțin cunoscute dar cu creștere acceleratā în România: Working Equitation. La aceastā disciplină au participat un număr record de cupluri călăreț-cal, aproape cincizeci, printre câștigători remarcându-se Maia Terzi, Ștefan Neagu și Andreea Diaconu.

Publicul a mai asistat la momente excepționale de dresaj spaniol cu David Garcia Guerrero, reprezentând Singureni Manor, dar și la demonstrații de voltijā, acrobații călare cu Equus Art, veniți special din Oradea.

“Este cea mai frumoasă ediție de până acum, am făcut progrese enorme, evident mai e loc de progres, dar am ajuns la o calitate a evenimentului, pe care ne-am dorit-o de la început. Am avut o ediție a Karpatia Horse Show cu mai mulți cai, un număr mare de călăreți, am avut record de țări participante. M-am bucurat să avem și zeci de mii de spectatori pe domeniu. A fost o ediție cu public civilizat, care a respectat locul și competiția și această decență a fost un mare plus.

Aș dori să mai menționez că toate aceste eforturi ale echipei Karpatia Horse Show se fac și pentru a reuși să menținem ruina palatului Micul Trianon <<în picioare>>, întrucât există deteriorări recente, deci este și un semnal de alarmă către autorități pentru a ne sprijini să reușim în continuare să conservăm această ruină!”, a declarat Irina Bossy Ghica, stră-strănepoata lui Ion Grigore Cantacuzino.

Parade, muzică live și eleganță

Pe perioada celor trei zile de eveniment, spectatorii s-au bucurat de un regal al muzicii live, datorită concertelor artiștilor Laura Bretan și Mariano Castro, Dora Gaitanovici, Cristina Lupu și trupei Jurjak.

Parada eleganței, o tradiție a evenimentului ecvestru, a premiat cele mai elegante ținute. în timp ce iubitorii de animale au putut admira exemplare rare de ogari, conduși în arena principală de doamne și domni elegant îmbrăcați, însoțiți de mașini retro și de reprezentanții clubului Morgan, un partener fidel al evenimentului.

Totodată, călăreții, membrii FER și FEI s-au delectat cu o cină conceptuală cu tematica “Alice în Țara Minunilor” realizată de Bloom the World și Glamour Floors. Ulterior masa cu decorul extravagant s-a transformat în obstacol de călărie.

Karpatia Horse Show a fost un prilej excelent pentru participanți de a petrece câteva zile în natura în diferite moduri, fie că au preferat relaxarea în zona de camping a Domeniului Cantacuzino, în zona gourmet, zonele dedicate copiilor ori s-au bucurat de atmosfera de “festival ecvestru” cu concerte și activități de lifestyle sau au socializat în zona cortului VIP cu prieteni, familie și parteneri de afaceri. Evenimentul a reușit și la această ediție să stabilească noi recorduri de prezență, spectatori entuziasmați de frumusețea universului ecvestru.

