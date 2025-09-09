search
10 septembrie, ziua în care a murit Avram Iancu, simbol al luptei pentru drepturile românilor din Transilvania

Publicat:

Pe 10 septembrie 1872 a murit Avram Iancu, conducătorul revoluției de la 1848 din Transilvania. El a rămas un simbol al rezistenței și al luptei pentru justiție socială în comunitățile locale.

Avram Iancu s-a stins din viață pe 10 septembrie 1872 FOTO Arhivă
Avram Iancu s-a stins din viață pe 10 septembrie 1872 FOTO Arhivă

1872: A murit Avram Iancu

Avram Iancu, lider al revoluției de la 1848-1849 din Transilvania, a murit pe 10 septembrie 1872. Originar din familia unor țărani din Țara Moților, Iancu a avut un rol central în organizarea și conducerea luptelor pentru drepturile românilor din Transilvania împotriva autorităților habsburgice și maghiare. A coordonat numeroase acțiuni militare și a fost un simbol al rezistenței pașnice și armate a românilor în perioada revoluționară.

După înfrângerea revoluției, Avram Iancu a rămas un simbol al luptei pentru drepturi naționale. A trăit retras în Munții Apuseni, continuând să susțină comunitățile locale și să militeze pentru ameliorarea condițiilor sociale ale românilor. Activitatea sa a fost recunoscută postum prin numeroase monumente și comemorări în România.

1919: Tratatul de la Saint Germain

Pe 10 septembrie 1919, Austria a semnat tratatul de la Saint Germain, care a consfințit modificări teritoriale majore după Primul Război Mondial. Prin acest tratat, Austria a recunoscut independența Poloniei, Cehoslovaciei, Iugoslaviei și Ungariei. De asemenea, s-a stabilit ca Bucovina să facă parte din România și Tirolul de Sud să fie alocat Italiei.

Tratatul a impus Austrei restricții militare și obligații economice, inclusiv limitarea armatei și interdicția unirii cu Germania. Documentul a avut efecte profunde asupra reorganizării politice a Europei Centrale și a influențat relațiile internaționale în perioada interbelică.

1960: Iolanda Balaș – aur la Jocurile Olimpice de la Roma

La 10 septembrie 1960, Iolanda Balaș, supranumită de gazdele italiene „la grande bionda”, a câștigat medalia de aur la săritura în înălțime la Jocurile Olimpice de la Roma, cu un rezultat de 1,85 metri, cu 14 cm peste următoarea clasată. Această performanță a adus României una dintre cele trei medalii de aur obținute în cadrul competiției.

Citește și: Cum s-a produs cea mai mare tragedie navală din istoria României. În doar câteva secunde au murit 239 de oameni

În total, România a încheiat Olimpiada de la Roma cu 10 medalii: 3 aur, 1 argint și 6 bronz. Rezultatele sportive ale Iolandei Balaș au consolidat prestigiul atletismului românesc în competițiile internaționale și au marcat începutul unei serii de succese pentru România în atletismul feminin.

1989: Naufragiul navei „Mogoșoaia”

Pe 10 septembrie 1989, nava „Mogoșoaia” s-a scufundat în apropiere de Galați, după ce a intrat în coliziune cu un convoi bulgăresc de barje. Catastrofa maritimă s-a soldat cu 215 victime, fiind unul dintre cele mai grave accidente navale din România postbelică.

Investigațiile ulterioare au analizat cauzele coliziunii, precum navigația în condiții de vizibilitate redusă și lipsa unor proceduri de siguranță eficiente. Evenimentul a determinat revizuirea regulilor de navigație pe Dunăre și implementarea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea unor accidente similare.

2008: Pornirea Large Hadron Collider

La 10 septembrie 2008, acceleratorul de particule Large Hadron Collider (LHC) de la CERN, situat la Geneva, Elveția, a fost pus în funcțiune. LHC, cel mai mare și puternic accelerator de particule construit până atunci, a fost destinat cercetării proprietăților fundamentale ale materiei, inclusiv căutarea bosonului Higgs și studiul condițiilor din primele momente ale Universului.

Punerea în funcțiune a LHC a marcat un pas major în fizica particulelor, oferind oamenilor de știință posibilitatea de a efectua experimente la energii fără precedent. Deși inițial s-au înregistrat probleme tehnice minore, acceleratorul a început să producă date semnificative, contribuind la descoperiri fundamentale în domeniul fizicii moderne.

