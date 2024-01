Povestea incredibilă a lui Merlin, un springer spaniel englez, arată cât de puțin știu oamenii despre câini

Nicio tehnologie nu poate egala încă abilitatea stranie pe care o au câinii de a găsi drumul spre casă.

În ziua de Anul Nou, Merlin, un springer spaniel aparținând lui Daniel Horsley, a fugit din grădina din fața casei sale din Cumbria după ce părea să sufere un fel de criză. O sută de persoane au fost implicate în căutări cu ajutorul dronelor și al camerelor cu termoviziune. Și, 16 ore mai târziu, Merlin și-a găsit singur drumul spre casă, destul de nevătămat. Dacă nu altceva, toate aceste ajutoare unite de un câine pierdut au confirmat un lucru. Pur și simplu: animalele aduc oamenii împreună, scrie theguardian.com.

Dar ceea ce nimeni nu părea să-și dea seama este următorul lucru. Nicio tehnologie umană inventată până acum nu poate egala abilitățile uimitoare de localizare ale câinilor.

În august 1923, familia Brazier l-a pierdut pe Bobbie în vacanța lor din Indiana, iar în februarie 1924 s-a întors acasă la ei în Silverton, Oregon. Toate dovezile indică faptul că a parcurs tot drumul, aproximativ 5.000 de kilometri, pe parcursul a șase luni, prin frigul intens al iernii. Numai rezistența lui a fost formidabilă. Dar cum a știut unde să meargă?

În cartea Telepathy, Clairvoyance and Precognition (Telepatie, clarviziune și precogniție), Robert Charman citează testele din 1965 efectuate de Dr. Bernhard Müller cu 75 de câini, toți eliberați departe de casă. Mulți s-au pierdut pur și simplu - dar 26 de câini au reușit să ajungă. Aceste animale arătau o vreme cu degetul în diferite direcții, până când capetele lor se ridicau într-o manieră deosebit de rigidă. Apoi au călătorit spre casă într-o stare aparent de transă, lovindu-se uneori de garduri joase și, în special, făcând cel mai bun progres atunci când era întuneric.

Niciun câine nu a reușit vreodată să bată expediția de 3.000 de mile a lui Bobbie the Wonder Dog. Dar există multe alte povești extraordinare. În ajunul Crăciunului din 1973, un alsacian pe nume Barry a apărut la vechea sa ușă din Solingen, Germania, după ce se pierduse în sudul Italiei în timpul unei vacanțe cu șase luni înainte. Se pare că mersese pe jos 1.200 de mile. În aprilie 1949, un pomeranian pe nume Jeep s-a întors acasă la New York, la 16 luni după ce se pierduse în Blue Ridge Mountains, la 1.000 de mile distanță. În 2016, un collie pe nume Pero a dispărut, de asemenea, în Cumbria. El fusese trimis recent de la ferma sa de origine din Țara Galilor pentru a ajuta la creșterea oilor în apropiere de Cockermouth. Două săptămâni mai târziu, era din nou la vechea sa fermă din Penrhyn-coch, la 240 de mile distanță.

Ca regulă generală, câinii au tendința de a se întoarce la stăpânii lor, în timp ce pisicile au tendința de a se întoarce la vechile lor case. Dar în 2020, Cleo, o încrucișare retriever-collie în vârstă de patru ani, a decis să-și părăsească stăpânii și să se întoarcă la vechea ei casă. Ea a dispărut din Olathe, în Kansas, pe 12 iulie, iar câteva zile mai târziu a fost găsită la fosta ei casă din Lawson, Missouri, la aproape 100 de kilometri distanță. Datorită microcipului ei, noii proprietari ai casei au putut să o identifice și să o reunească cu familia ei.

Poate cea mai incredibilă aventură dintre toate este povestea din primul război mondial a terrierului irlandez Prince. În august 1914, soldatul James Brown a fost mobilizat pentru Armentières, în Franța. Pe 27 septembrie, Prince a dispărut de acasă, din vestul Londrei - după cum a scris soția lui Brown într-o scrisoare primită la sfârșitul lunii noiembrie. Brown i-a răspuns: "Îmi pare rău că nu l-ați găsit pe Prince; și nu este probabil să o faceți cât timp este aici cu mine". Prince a devenit mascota îndrăgită a regimentului, purtându-și propria jachetă kaki și călărind uneori pe cal. A ucis nenumărați șobolani de tranșee, atingând un record de 137 într-o singură zi. Atât el, cât și stăpânul său au supraviețuit războiului.

Unii câini pot da de urma fostelor lor case, așa cum a fost cazul lui Cleo. Dar Prince și-a urmărit în mod clar stăpânul, fiind în mod special mult mai devotat (șoptiți asta) lui James Brown decât soției sale. L-a găsit la 320 de kilometri distanță, într-un loc în care nu mai fusese niciodată. Și nu este singurul animal care a făcut acest lucru. În anii 1950, o pisică persană pe nume Sugar și-a urmat stăpânii din California până la noua lor casă din Oklahoma, parcurgând aproximativ 1.000 de mile în decurs de un an.

Poate că într-o zi vom înțelege pe deplin știința exactă a acestor aventuri stranii. Dar, deocamdată, cel mai precis și plauzibil răspuns la modul în care au reușit toate acestea este pur și simplu: dragostea.