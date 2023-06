Pățania unei femei care mergea în vacanță în Bali. Motivul ireal pentru care i s-a refuzat îmbarcarea

O vacanța de vis s-a transformat într-un coșmar pentru Emma Doherty din Marea Britanie, antrenoare de fitness. Tânăra, care s-a mutat recent în Australia, plănuia o vacanță în Bali, însă situația s-a complicat când se aștepta mai puțin.

Tânăra s-a trezit "blocată" pe aeroportul din Sydney după ce i s-a refuzat îmbarcarea în avion din cauza unei pete de apă pe pașaport, relatează Mirror. Imediat după ce i s-a refuzat îmbarcarea, fata și-a scos telefonul și a făcut un filmuleț pentru a le spune urmăritorilor săi prin ce trece.

"Habar nu am ce să fac sau unde să mă duc. Sunt foarte supărată, sunt distrusă. Am stat aici și am plâns în ultimele 15 minute. Dar îmi voi spune că totul se întâmplă cu un motiv și că nu trebuia să mă urc în acel avion", a spus ea.

Clipul a devenit viral, atrăgând peste 1,3 milioane de vizualizări și sute de comentarii din partea celor care au avut și ei parte de experiențe similare în drumul spre Bali.

Unii au încercat să o încurajeze pe vedetă și i-au povestit experiențele prin care au trecut

"Pagina de pașaport a partenerului meu era puțin ruptă și, de asemenea, nu l-au lăsat să se îmbarce în zborul spre Bali”, a declarat o fană.

Emma Doherty a vrut să tragă un semnal de alarmă și să-i atenționeze pe ceilalți să fie atenți la orice detaliu atunci când vor să zboare din Australia spre Bali.

Moartea stupidă a unui tânăr într-un avion spre New York

Clipe de groază într-un avion care plecase de la Londra către New York. Un tânăr în vârstă de 25 de ani a murit sub ochii pasagerilor și ai personalului de zbor. El a făcut un atac de astm și nimeni nu l-a mai putut salva. Băiatul își pierduse inhalatorul în timp ce venea spre aeroport.

Un pasager britanic a murit în urma unui atac de astm în timpul unui zbor de la Londra la New York, anunță Daily Mail.

Bărbatul, în vârstă de 25 de ani, și-a pierdut inhalatorul în timp ce se îndrepta spre aeroport. Decesul băiatului a avut loc cu 45 de minute înainte de a ateriza, luni dimineață, a dezvăluit un membru al comunității sale ortodoxe din Stamford Hill.

Echipajul a încercat să-i administreze oxigen și manevre de urgență, dar căile respiratorii nu erau suficient de deschise din cauza astmului.