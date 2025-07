O mamă are patru copii născuți pe 7 iulie, în ani diferiți: „Toată lumea mi-a spus să joc la loterie”

O mamă din California a adus recent pe lume al patrulea copil, care s-a născut, întâmplător, în aceeași zi cu ceilalți frați ai săi. Nauzhae Drake are patru copii născuți pe 7 iulie, în ani diferiți: 2019, 2021, 2022 și 2025.

Pe 7 iulie, Nauzhae Drake a născut un băiețel, Kailowa, după cum a confirmat pentru revista PEOPLE. Ea mai are trei copii: Kewan, născut în 2019, Na'Zaiyla, născută în 2021, și Khalan, născut în 2022 — toți la aceeași dată.

Mama a patru copii a declarat pentru PEOPLE: „După ce am primit al patrulea copil, am fost complet uimită de faptul că am patru copii născuți în aceeași zi”.

„Eram tristă pentru că am ratat încă o petrecere de ziua de naștere a unuia dintre copiii mei, [și] aceasta ar fi a treia pe care o ratez din cauza travaliului”, adaugă ea.

„Dar le-am promis că [le voi] compensa! Încă mi se pare ireal că toți au aceeași zi de naștere, așa că e ca și cum aș avea Crăciunul de două ori pe an”, adaugă aceasta.

Drake, din Apple Valley, California, a declarat recent pentru ABC7 Los Angeles că oamenii au impresia adesea că are gemeni. „Asta este întotdeauna reacția tuturor”, a spus ea. „Ai tripleți?” Iar eu răspund: «Nu». «Gemenii?» „Nu. Toți s-au născut în ani diferiți”.

Drake a insistat că niciuna dintre nașteri nu a fost indusă și că 7 iulie nu era data prevăzută pentru nașterea niciunui dintre cei patru copii ai ei, potrivit postului de televiziune.

Ea a mai spus că medicul ei „nu credea că nu am avut o naștere indusă. Așa că s-a uitat în fișa mea medicală și a văzut că toate au fost spontane. Asta înseamnă că [nașterea] s-a produs de la sine.”

Nici măcar mama lui Drake, LaKesha Harrison, nu a putut să creadă că fiica ei a continuat să nască în aceeași zi, potrivit ABC7 Los Angeles.

„A treia oară când a spus: «Mamă, sunt în travaliu», i-am spus: «Știu că minți»”, a spus Harrison, iar Drake a adăugat că, după ce a primit al patrulea copil, „toată lumea mi-a spus să merg să joc la loterie”, a declarat publicația.

Pe lângă faptul că este mama „bebelușilor ei îngerași”, Drake este studentă la asistență medicală și se așteaptă să absolve în decembrie, a raportat VVNG.

„Am decis să-mi continui studiile și să merg la școala de asistență medicală pentru a le putea oferi copiilor mei viața pe care o merită”, a declarat ea pentru publicație.

Ea a declarat anterior pentru VVNG în 2023 că copiii ei își vor sărbători ziua de naștere împreună în acel an cu „o mare petrecere cu trei teme”.

„Tot ce pot spune este că suntem atât de binecuvântați. Suntem atât de norocoși să îi avem, literalmente”, a spus Drake la acea vreme.