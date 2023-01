Motivul bizar pentru care un brazilian și-a înscenat moartea FOTO VIDEO

Un brazilian care voia să știe dacă cei din jur îl apreciază cu adevărat a decis să-i supună la un test destul de ciudat. Acesta a publicat un mesaj fals pe rețelele de socializare în care se anunța decesul său, vrând astfel să afle cine va veni la ceremonia de înmormântare, relatează publicația Today90.

Baltazar Lemos, în vârstă de 60 de ani, se gândea câți dintre prietenii și membrii familiei lui ar veni să-i aducă un omagiu și să-și ia rămas bun de la el când va muri așa că a decis să-și însceneze moartea și să vadă câți dintre aceștia se prezintă la înmormântarea lui.

Planul sumbru a început să fie pus în practică pe 9 ianuarie, când Lemos a postat o fotografie cu el însuși făcută în fața spitalului Albert Einstein din Sao Paulo, dând de înțeles că a fost internat acolo, așa că toată lumea a început să se gândească la ce e mai rău.

O zi mai târziu, pe 10 ianuarie, a fost publicat un mesaj sinistru pe rețelele de socializare a lui Baltazar Lemos, în care scria: „La începutul acestei după-amiezi triste, Baltazar Lemos ne-a părăsit. Mai multe informații în curând.”

Când prietenii lui Baltazar au început să împărtășească vestea tragică a morții lui, mulți au început să să întrebe și despre cauza morții acestuia. Nu a fost oferită nicio explicație, dar în schimb ora și locația ceremoniei de rămas bun și de înmormântare au fost postate pe contul de Facebook al bărbatului de 60 de ani.

Potrivit publicației braziliene GMC Online, pe 18 ianuarie, prietenii și rudele lui Baltazar Lemos s-au adunat într-o mică capelă din orașul său natal, Curitiba, pentru ceea ce credeau că va fi o înmormântare.

La un moment dat, vocea lui Baltazar a început să răsune, povestind despre viața lui, iar unii dintre participanți au început să plângă crezând că este o înregistrare mai veche lăsată de acesta. Atunci ușile altarului s-au deschis și Lemos a ieșit în fața tuturor.

Totuși se pare că familia aflase că totul a fost o „glumă” înainte de a avea loc ceremonia. Un nepot alarmat de cele aflate a cercetat totul pentru a-și calma mama și bunica de 80 de ani.

„Imediat, pentru a afla ce s-a întâmplat și a le calma pe mama și bunica, am sunat la spital pentru a afla detalii. Oamenii de la call center au spus că nimeni cu acest nume nu a fost internat”, a povestit nepotul care apoi a sunat și la poliție.

Aniversare în loc de înmormântare

Într-un interviu acordat publicației braziliene Banda B, Baltazar, care lucrează ca organizator de evenimente, inclusiv de înmormântări, a spus că a vrut să știe cine va participa la ceremonia comemorativă a lui și că nu a ratat astfel nici ocazia de a-și sărbători aniversarea de 60 de ani.

„Mă gândesc la asta de cinci luni. Îmi sărbătoresc 60 de ani. Am făcut 889 de ceremonii de adio în ultimii doi ani și în unele ceremonii au fost 2 persoane, în altele au fost 500 de persoane. Am vrut să știu cine va veni la mine. Am trimis invitații pentru petrecerea de ziua mea de naștere de pe 29 ianuarie și 600 de persoane au confirmat, dar ceea ce nu știu este că petrecerea este de fapt astăzi. 60 de ani sărbătorit în 60 de minute”, a explicat Baltazar.