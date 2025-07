Moment dezgustător filmat într-un fast-food. Un angajat scuipă în mâncare după un conflict cu clientul său privind comanda

Un moment absolut dezgustător a fost surprins într-un fast-food din Rusia, unde un angajat a fost filmat în timp ce scuipă în mâncare, după un conflict cu clientul său privind comanda.

Moment șocant surprins într-un restaurant de tip fast-food din Rostov, Rusia: un angajat a fost filmat în timp ce scuipă în cutia cu burgeri a unui client, în timp ce împacheta comanda pentru livrare. Potrivit Daily Mail, incidentul ar fi avut loc după ce între client și angajat a izbucnit o discuție aprinsă privind chiftelele comandate.

În mediul online, oamenii au relatat propriile experiențe legate de astfel de incidente neplăcute, transformând cazul din Rostov într-un prilej de dezbatere despre mâncare contaminată și lipsa de încredere față de restaurante.

Unul dintre cei care au comentat spune că şi el personal a trăit o experiență similară, în care mâncarea contaminată pare să fi fost un gest de răzbunare personală din partea unui angajat.

„Odată am găsit un fir de păr pubian mare într-o masă la un restaurant presupus elegant din Canterbury. Sunt destul de sigur că unul dintre angajați mă ura pentru că eram cu o fată drăguță. Din fericire, am observat imediat și am plecat amândoi fără să mâncăm nimic și fără să plătim nimic. De fapt, mi-au cerut să plătesc vinul!! Ceea ce am refuzat să fac”, a relatat acesta.

O persoană atrage atenţia asupra faptului că, de multe ori, clienţii sunt nepoliticoşi sau agresivi cu personalul: „Adevărat! Dacă nu poți să ceri politicos unui bucătar să-ți schimbe comanda, pentru că mulți dintre ei o vor face dacă te comporți civilizat, atunci vei plăti un preț dezgustător”, scrie cineva.

* „Rușii urăsc pe toată lumea, chiar și pe ei înșiși.”

* „Acum câțiva ani, am comandat un coș cu pui de la un restaurant cu mâncare la pachet! Când a sosit, imediat ce am deschis capacul, s-a simțit un miros puternic de fecale! Am contactat autoritățile sanitare și de siguranță, iar acestea au prelevat o probă! Câteva luni mai târziu, au confirmat că așa era! Deși le-am spus că era vorba de restaurantul cu mâncare la pachet, concluziile lor nu au fost concludente în ceea ce privește locul în care a avut loc contaminarea!”

* „Am auzit că asta se întâmplă în Londra, așa că aveți grijă unde mâncați.”

* „I-a adăugat proteine în plus.”

* „Deportați-l înapoi la Clacton, domnule președinte Putin!”

„De aceea nu trebuie să vă plângeți niciodată și să nu returnați mâncarea. Am lucrat într-un pub și lucrurile pe care personalul din bucătărie le făcea cu mâncarea oamenilor mă făceau să mi se facă rău”, sunt câteva dintre numeroasele comentarii care ne fac să ne întrebăm dacă nu cumva e mai bine să mănânci doar acasă.