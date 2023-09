Grigore Gheba, matematicianul capturat de ruși pe care îl „visa” orice elev din România. „Pasiunea m-a subjugat de copil”

Considerat cel mai important autor de culegeri de matematică din România, Gheba a fost un om cu un destin plin de greutăți. În 1975 i s-a interzis să-şi mai publice culegerile, din cauză că devenise prea celebru în propria-i ţară, lucru care i-a deranjat pe şefii partidului.

Pe 6 septembrie se împlinesc 19 ani de la trecerea sa în neființă. Fost general de armată, la începutul războiului, Gheba a luptat pe front la artilerie împotriva ruşilor, în Transnistria. În 1942 a căzut prizonier şi a trecut prin 3 lagăre de prizonieri. A fost prizonier în lagărele din Siberia, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Grigore Gheba s-a înscris apoi în Divizia Tudor Vladimirescu şi a luptat împotriva nemţilor. A fost rănit de două ori şi a primit 8 decoraţii.

Grigore Gheba a participat la luptele de la cotul Donului, o tragică operaţiune militară din istoria Armatei Române, unde au murit peste 150.000 de soldaţi. A scăpat cu viaţă, dar a fost capturat de ruşi şi ţinut prizonier un an.

A refuzat constant să se înscrie în PCR

După război, a fost numit prefect al judeţului interbelic Râmnicu-Sărat în 1947. Din cauza conflictelor cu autorităţile comuniste (Grigore Gheba a refuzat constant să devină membru al Partidului Comunist Român) a demisionat din funcţia de prefect şi s-a dedicat matematicii.

După experienţa administrativă nereuşită, a urmat Facultatea de Matematică de la Universitatea Bucureşti. Prima sa culegere de matematică a apărut în 1958, iar ultima în 2004, când împlinise deja 91 de ani. Faima lui Gheba a atins maximul prin anii 1975.

"Pasiunea mea pentru matematici m-a subjugat de copil, marcându-mi întreaga existenţă. Ca elev, apoi ca student, iar mai târziu ca profesor, nu m-am împăcat defel cu însuşirea superficială a noţiunilor de matematică, dar mai ales cu modul de prezentare de către profesori, care sigur respectau manualele, neclare și confuze, pline de erori" , scria Grigore Gheba, în cartea "Între viaţă şi moarte".

Practic, începând cu anii 50 nu era elev căruia să-i lipsească o culegere scrisă de Grigore Gheba, omul despre care se spune că a scos la tablă toţi elevii din ţară, datorită excepţionalei sale culegeri de matematică pentru învăţământul gimnazial.

Au fost vremuri când toţi profesorii de matematică din România îşi desfăşurau orele prin intermediul culegerii, elevii ajungând să fie viseze şi noaptea problemele din culegerea de "Gheba".

A redactat 34 de culegeri, tirajul acestora ridicându-se la peste şase milioane de exemplare.

„Am vrut ca elevii să înţeleagă matematică. Să o înţeleagă că pe un exerciţiu al minţii. Şi creierul are nevoie de gimnastică. Altfel, nu asimilezi nimic. Asta am învăţat-o de la savantul Moisil, care mi-a fost sfătuitor”, mărturisea Grigore Gheba.