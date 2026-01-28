Festivalul NOSTALGIA, conceptul Retro-Disco-Future care a redefinit experiența de eveniment și festival în România, anunță lansarea magazinului online oficial de merchandising: nostalgiastore.love

NOSTALGIA lansează magazinul online oficial de merchandising: nostalgiastore.love

NOSTALGIA, conceptul Retro-Disco-Future care a redefinit experiența de eveniment și festival în România, anunță lansarea magazinului online oficial de merchandising: nostalgiastore.love.

Noul magazin online aduce comunității NOSTALGIA o selecție de produse inspirate din universul nostalgiei anilor ’90–2000, gândite ca extensii firești ale experienței de la evenimente: tricouri, hanorace, șepci și alte piese de merch care duc mai departe vibe-ul și emoțiile trăite pe ringul de dans.

Produsele disponibile pe nostalgiastore.love nu sunt simple obiecte promoționale, ci articole create pentru a fi purtate zi de zi, cu mesaje și design-uri care vorbesc despre amintiri, prietenii, muzică și momentele care ne-au format. Fiecare piesă este concepută astfel încât să păstreze spiritul NOSTALGIA, autentic, recognoscibil și conectat la comunitatea care a crescut odată cu acest concept.

„NOSTALGIA a fost mereu mai mult decât un eveniment. A fost o stare, o comunitate, un sentiment comun. Lansarea magazinului online vine natural, ca o continuare a relației noastre cu oamenii care se regăsesc în acest univers. Ne-am dorit un loc unde nostalgia să poată fi purtată, nu doar trăită la evenimente”, declară Silviu Lăcătuș, co-fondator NOSTALGIA.

Magazinul online este disponibil la adresa nostalgiastore.love, iar produsele pot fi comandate din întreaga țară, cu livrare rapidă. Colecțiile vor fi actualizate constant, urmând să includă atât piese clasice NOSTALGIA, cât și ediții limitate, lansate în jurul evenimentelor sau campaniilor speciale.

Prin lansarea acestui shop online, NOSTALGIA își consolidează prezența dincolo de ringul de dans și oferă comunității o nouă formă de a rămâne conectată la universul care a adus împreună generații diferite, unite de aceeași muzică și aceleași amintiri.

Mai multe informații despre produse și colecții sunt disponibile pe nostalgiastore.love.

Despre festivalul NOSTALGIA Retro/Disco/Future

NOSTALGIA este un festival-experiență care reunește elemente vizuale și muzicale din trecut și viitor. De peste opt ani, mii de participanți au pășit în universul creat de organizatori, transformat într-un adevărat muzeu al emoțiilor, unde fiecare colț respiră amintiri și posibilități. De la discoteci și jucării retro, la zone futuriste și instalații imersive, NOSTALGIA propune o escapadă colectivă, în care prezentul devine o viitoare amintire.

Mai multe informații pe: https://nostalgia.love/