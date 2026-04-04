Video Femeia care s-a căsătorit cu un tramvai: „Am început să vorbesc cu el, îi ceream un semn”. Ce spune soțul său

Sandra Rahm, o femeie de 44 de ani din Franța, spune că este îndrăgostită de un mijloc de transport. De șase ani, ea are o legătură specială cu tramvaiul 3013, iar recent a decis chiar să îl „ia de soț”.

Sandra, o femeie din Franța, a ales să vorbească deschis despre viața ei sentimentală atipică, scrie Bild.

„Am o relație cu un bărbat și cu un tramvai. Suntem trei”, a declarat ea. Partenerul ei, Thomas, alături de care este de 14 ani, a acceptat această situație.

Pasiunea pentru tramvaie o are încă din adolescență, însă sentimentele pentru tramvaiul 3013 au apărut în 2020, în perioada pandemiei.

„Am început să vorbesc cu el, îi ceream un semn”, povestește ea. Spune că, la un moment dat, a văzut o lumină puternică în cabina vatmanului și a simțit o stare profundă de liniște. Din acel moment, legătura s-a transformat într-una emoțională puternică.

Sandra susține, totodată, că simte ce i se întâmplă tramvaiului.

„Îmi dau seama când trebuie dus la atelier”, spune ea. „Când a fost lovit cu pietre în 2021, am simțit lovituri în spate. Iar când mi-am scrântit glezna dreaptă, tramvaiul avea o problemă pe partea dreaptă.”

La un moment dat, femeia a decis să își ducă relația mai departe. L-a sărutat și spune că a simțit „ceva și mai puternic”. Așa a apărut ideea unei căsătorii simbolice.

Ceremonia a avut loc la capătul de linie din Illkirch-Graffenstaden. Sandra a purtat o rochie albastră din tul și pantofi albi cu toc, iar martor i-a fost chiar vatmanul tramvaiului, devenit între timp prieten apropiat. Fotografii de la „nuntă” sunt expuse acum în locuința ei, iar numărul 3013 și l-a tatuat pe încheietura mâinii.

Pe rețelele sociale, unde postează imagini în care vizitează tramvaiul, îl sărută sau îi aduce flori, reacțiile sunt împărțite. Pe lângă aprecieri, nu lipsesc nici comentariile critice sau ironice.

Specialiștii explică însă fenomenul. Relația emoțională sau chiar romantică față de obiecte poartă numele de ”obiectofilie”. Psihologii spun că nu este neapărat o boală, ci mai degrabă o preferință neobișnuită, în care obiectele pot simboliza lucruri precum siguranța, stabilitatea sau controlul.

Cazul Sandrei nu este singular. De-a lungul timpului, au existat persoane care au declarat că sunt îndrăgostite de mașini, avioane sau chiar poduri. În 2007, o femeie din SUA a organizat o ceremonie simbolică de căsătorie cu Turnul Eiffel.

Între timp, Sandra Rahm lucrează la o carte în care își povestește experiența. Titlul ales: „O legătură inexplicabilă”.