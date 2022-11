Cum alegi o vestă din blană naturală? 4 criterii esențiale de care trebuie să ții cont

În topul celor mai versatile, mai practice și mai atractive piese vestimentare se regăsește și astăzi vesta din blană naturală, iar acest lucru nu este deloc întâmplător. Vesta este ușor de purtat, ușor de combinat cu alte haine și chiar și ușor de achiziționat, dacă ții cont de cele mai importante criterii care te vor conduce spre o achiziție durabilă.

În întâmpinarea ta, venim cu lista celor mai importante 4 aspecte pe care nu trebuie să le ignori, dacă vrei să faci o alegere de care să te bucuri pe termen cât mai lung. Iată ce trebuie să știi înainte de a alege o vesta din blana!

1. Tipologia blănii, în funcție de factorul termic

Atunci când optezi pentru un anumit tip de blană naturală, primul lucru de care trebuie să ții cont este factorul termic, și abia ulterior aspectul estetic. Cu alte cuvinte, prioritizează aspectul de ordin funcțional. Există două categorii de blănuri: cu păr lung și cu păr scurt, iar gradul de izolare termică este direct proporțional cu lungimea pe care o are firul de păr. Astrahanul, de exemplu, are cel mai scăzut grad de izolare termică, iar blana de vulpe se remarcă printre cele mai călduroase, tocmai datorită părului său lung. Excepție de la această regulă face blana de nurcă, extrem de călduroasă (mai călduroasă chiar și decât blana de vulpe), datorită faptului că are blana deasă, chiar dacă intră în categoria cu părul scurt.

2. Gradul de rezistență pe care o are blana respectivă

De regulă, blănurile naturale se înscriu în cele mai longevive articole vestimentare. Restilizate și reparate periodic, hainele de blană naturală se pot purta și peste 20 de ani, deci sunt invesții pe termen lung. Odată ce vei cumpără astfel de blănuri de la retaileri ce îți pot garanta calitatea materiei prime, oferindu-ți o perioadă îndelungată de valabilitate a garanției, poți avea încredere că ai achiziționat o blană rezistentă. Cunoscută pentru gradul de rezistență neobișnuit de mare este blana de vizon, care se poate purta ani de-a rândul, zi de zi, fără să se instaleze uzura și deteriorarea. Blana de vulpe este rezistentă la rupere, dar se va toci mai repede decât o blană de nurcă. Blana de chinchilla, însă, e foarte pretențioasă.

3. Aspectul estetic și posibilitățile de personalizare

La acest capitol, aparent cel mai simplu dintre toate, trebuie să ai în vedere, de fapt, mai multe criterii: croiul, unicitatea modelului, culoarea, sistemul de închidere, lungimea, componentele (guler, buzunare etc), tipul de căptușeală și nu numai. Odată ce ai găsit un model standard căruia i-ai găsit loc deja în gaderoba ta, asigură-te că poți opta pentru mici ajustări/personalizari, care să îl transforme în varianta 100% perfectă. O casă de blănuri de renume îți oferă posibilitatea de a personaliza orice model standard și chiar de a concepe, de la zero, un model unicat. Acest lucru te ajută să faci investiții pe termen lung.

4. Magazinul de unde cumperi hainele de blană (blană vulpe, blană chinchilla, blană nurcă etc.)

Un criteriu esențial este magazinul de unde cumperi o blanita dama, întrucât el determină calitatea blănurilor. Indiferent dacă vrei să achiziționezi o haină din blană de vulpe, din blană de nurcă, din blană de chinchilla sau din blană de miel tibetan, samur rusesc sau orice altă variantă, alege – cu încredere – o casă de blănuri de renume.