Atunci când iadul s-a pogorât pe Pământ. Unul dintre cele mai terifiante cazuri de posedare din istorie, rămas deocamdată un mister științific

Unul dintre cele mai misterioase cazuri aflate la granița dintre supranatural și patologic a avut loc acum 138 de ani într-o localitate din Canada. Este unul dintre cele mai grave și bine documentate cazuri de posedare a unui spațiu și a unei persoane, cu mărturii șocante.

Fenomenele paranormale au terifiat și, în același timp, fascinat omenirea dintotdeauna. Deși știința le-a negat în mare parte, considerându-le fie rod al psihozei, fie al imaginației, există cazuri în care aceste fenomene paranormale nu au putut fi explicate pe deplin prin mijloace strict raționale.

În plus, existau atât de mulți martori ai acestor manifestări, încât ele puteau băga teroarea chiar și în cei mai curajoși sau sceptici oameni. Unul dintre cele mai bune exemple este cazul de bântuire de la Amherst, o localitate din Canada. O tânără, Esther Cox, se spune că era bântuită de trei spirite distincte, iar casa în care trăia se transformase într-un mediu perfect de manifestare a unui poltergeist. Acest poltergeist este un fenomen paranormal caracterizat prin zgomote inexplicabile, obiecte care se mișcă sau sunt aruncate și alte perturbări fizice atribuite unei entități invizibile. Termenul provine din limba germană (din cuvintele poltern – „a face zgomot”, „a bubui” și Geist – „spirit”). Deși cazul a fost considerat de unii doar o mare făcătură, mai mulți martori oculari, inclusiv medici și oameni de știință, au confirmat că în jurul tinerei Esther Cox se întâmplau lucruri terifiante, imposibil de explicat în mod științific. Cazul a ajuns atât de celebru, încât au fost publicate cărți și au fost făcute filme pe această temă.

O sperietură groaznică și ziua când s-a deschis iadul la Amherst

Amherst este un oraș din nord-vestul provinciei Nova Scotia, în Canada. Este situat la extremitatea nord-estică a bazinului Cumberland Basin, un braț al Golfului Fundy, și la aproximativ 22 de kilometri la sud de Strâmtoarea Northumberland. Practic, este un ținut nordic, situat în extremitatea de est a Canadei. La sfârșitul secolului al XIX-lea, Amherst era un important centru regional pentru construcția de nave.

Industriașii și antreprenorii locali au construit numeroase reședințe elegante în stil victorian și edwardian de-a lungul străzii Victoria Street East. De altfel, orașul avea și o importanță politică, fiind locul natal al unor „părinți” ai Confederației Canadiene. În acest frumos și cochet oraș canadian locuia și Esther Cox, o tânără de 18 ani. Locuia într-o casă colonială împreună cu sora sa căsătorită, Olive Teed, cu soțul acesteia, Daniel Teed, și cei doi copii ai lor. În aceeași casă mai locuiau și un frate și o soră ai lui Esther și Olive, precum și fratele lui Daniel, John Teed.

În după-amiaza zilei de 28 august 1878, Esther Cox a ieșit la o plimbare cu trăsura împreună cu Bob McNeal, un tânăr din localitate. În timpul plimbării, Bob a oprit brusc trăsura într-o zonă izolată, a scos un revolver și l-a îndreptat spre Esther, poruncindu-i să coboare. Neștiind ce intenții avea Bob și temându-se de ce urma să i se întâmple, Esther a refuzat. Refuzul ei l-a înfuriat tot mai tare, însă, din fericire, a fost salvată de zgomotul unei alte căruțe care se apropia în depărtare. Temându-se că va fi prins, Bob a pus revolverul la loc și a dus-o pe Esther înapoi acasă.

La mai puțin de o lună după această tentativă de viol, au început să se petreacă evenimente misterioase la casa familiei Teed din Amherst. Inițial au fost câteva fenomene subtile, după care s-a dezlănțuit iadul.

„Într-una dintre nopți, cele două fete se duseseră la culcare și tocmai se pregăteau să adoarmă când Esther Cox a sărit brusc din pat, țipând și spunând că era un șoarece sub saltea. Totuși, după ce au căutat cu atenție, nu au găsit niciun șoarece. În noaptea următoare s-a întâmplat același lucru. Când s-au ridicat din pat pentru a căuta presupusul «șoarece», au rămas uimite văzând o mică cutie de carton de sub pat mișcându-se singură. Văzând aceasta, au așezat cutia în mijlocul camerei, iar, spre marea lor surprindere, ea a sărit în aer la o înălțime de cel puțin treizeci de centimetri, apoi a căzut pe podea, pe o parte. Acest lucru s-a repetat de încă două ori. Fetele s-au speriat atât de tare, încât au început să țipe. Fratele lor a venit în fugă în cameră pentru a vedea ce se întâmplase. Când le-a auzit povestea, a refuzat să le creadă”, precizează Hereward Carrington în Personal Experiences in Spiritualism.

„Doamne, mor!”

Era însă doar începutul, iar toți cei din casă aveau să cunoască teroarea pură. Inclusiv medicii chemați să intervină. Și asta fiindcă fenomenele paranormale nu se răsfrângeau doar asupra lucrurilor din imobil, ci și asupra lui Esther, provocându-i răni sau stări incredibile.

„În noaptea următoare, Esther Cox se retrăsese la culcare de puțin timp când a izbucnit într-un țipăt, strigând: «Doamne, Dumnezeule, mor!». Sora ei a aprins imediat lampa și a văzut-o într-o stare neobișnuită. Părul îi era aproape ridicat în sus pe cap, ochii îi erau injectați de sânge, iar unghiile îi erau înfipte atât de adânc în lemnul patului, încât păreau să-l străpungă. După ce au fost chemați și ceilalți membri ai familiei, toți au rămas să o privească pe Esther. Deodată, Daniel Teed a exclamat: «Fata se umflă!». Și, într-adevăr, trupul ei părea să se mărească, umflându-se până la dimensiuni neobișnuite. Au fost chemați medici. Întregul ei corp se umflase, iar Esther țipa de durere. Medicii nu au putut face nimic pentru a-i alina suferința. După scurt timp, umflătura a început să se retragă, iar Esther a reușit, în cele din urmă, să adoarmă”, precizează unul dintre medicii care a venit să o vadă.

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Zilele următoare, fenomenele au continuat cu o intensitate sporită. Într-o noapte s-a auzit un zgomot îngrozitor, „asemănător unui tunet puternic”, cum precizau martorii, care i-a trezit pe toți cei din casă. Era însă o noapte perfect senină. Imediat după aceea, s-au auzit trei lovituri puternice în cameră, venind de la patul în care se afla Esther Cox. În noaptea următoare, Esther și sora sa, Jennie, se aflau încă în cameră, în pat, dar nu adormiseră. Dintr-odată, toate așternuturile de pe pat, cu excepția cearșafului de dedesubt, s-au ridicat în aer și au zburat până într-un colț îndepărtat al camerei, unde au căzut într-o grămadă dezordonată. Fetele au putut vedea clar lenjeria de pat plutind prin aer, luminată de lampa cu petrol aprinsă care se afla pe masă. Speriate de cele întâmplate, au început să țipe, iar Jennie a leșinat. Și numeroase alte fenomene, unele mai brutale decât altele, s-au petrecut chiar în fața medicilor sau a martorilor.

Fenomenele au continuat timp de câteva luni și au devenit bine cunoscute în zonă. Casa familiei Teed era vizitată de oameni veniți din toate colțurile pentru a vedea cu ochii lor fenomenele stranii. Evident, casa a fost vizitată inclusiv de preoți, care au încercat să potolească spiritele cu puterea credinței. Toți mărturiseau că auzeau bubuituri, ciocănituri sau observau mișcarea violentă a unor obiecte, chiar în timp ce Esther Cox era atent supravegheată.

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Fenomenele s-au oprit brusc atunci când Esther s-a îmbolnăvit de difterie. Aceasta a stat două săptămâni la pat și, ulterior, încă o lună în convalescență la casa unei alte surori căsătorite, în Sackville. În tot acest timp a fost liniște. Când Esther s-a întors la Amherst, evenimentele misterioase au început din nou. De această dată, ele au fost însoțite de izbucnirea unor incendii în diferite locuri din casă.

Esther spunea acum că este bântuită de trei duhuri. Principalul spirit era Bob Nickle . Acesta i-ar fi transmis lui Esther că, dacă nu părăsește familia Teed, va incendia casa. Mai apoi erau „Peter Cox” și „Maggie Fisher”. Toate cele trei duhuri ar fi chinuit-o pe Esther și întreaga familie.

Percepția oamenilor era diferită față de această poveste. Unii credeau și se îngrozeau, compătimind-o pe Esther, mai ales că fuseseră martori oculari la anumite fenomene. Alții credeau, dar o învinovățeau pe tânăra de 18 ani, considerând-o un soi de vrăjitoare. În fine, cea de-a treia categorie era formată din oamenii de știință, care susțineau că totul este o uriașă psihoză.

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Atras de această poveste, la casa familiei Teed a ajuns și Walter Hubbell, un actor și pasionat de fenomene paranormale. Acesta a trăit în casa familiei Teed și a fost martor al unor fenomene paranormale legate de Esther. El a documentat cazul și a scris o carte despre acest subiect, devenită foarte faimoasă în acea perioadă.

În cele trei luni în care Walter Hubble a observat aceste fenomene, el nu a reușit să ajungă la nicio concluzie fermă care să înlocuiască explicațiile supranaturale cu unele obișnuite, așa cum se dorea.

Walter Hubbell a văzut o oportunitate în interesul pe care îl stârnise acest caz. Așa că a luat-o pe Esther Cox într-un turneu național. Ea susținea conferințe în care povestea exact ce se întâmplase. La un moment dat s-a întors în Amherst și s-a angajat la un fermier. Hambarul fermierului a luat foc, iar Esther a fost acuzată și condamnată la închisoare. A stat după gratii doar o lună, fiindcă s-a descoperit motivul real pentru care arsese hambarul și cine era vinovatul.

După ce a ieșit din închisoare, fenomenele paranormale legate de Esther s-au oprit brusc. Tânăra s-a căsătorit de două ori și a avut doi copii. A locuit în Brockton, unde a murit la 8 noiembrie 1912, la vârsta de 52 de ani. Misterul a rămas.

Alți specialiști în psihiatrie au încercat, ulterior publicării cărții lui Hubbell, să explice în mod științific fenomenul. De exemplu, medicul psihiatru Walter Franklin Prince, în „Proceedings of the American Society for Psychical Research”, preciza că toate fenomenele supranaturale erau, de fapt, rodul stării disociative în care s-ar fi aflat Esther. „Toate dovezile adunate de dr. Prince par să indice că Esther era mai mult decât o persoană instabilă: era o psihopată care prezenta simptome ale unei personalități scindate; că ea însăși, sau mai degrabă o parte a personalității sale, a jucat rolul «poltergeistului»”, preciza și medicul Egon Larsen.

Cu toate acestea, oamenii de știință nu au reușit să explice cum o presupusă psihopată precum Esther s-a vindecat brusc după numai un an. În plus, nu au putut justifica ceea ce vedeau martorii oculari, inclusiv medicii.