Zodiile pe care nu le poți manipula. Știu să spună un nu ferm și să-și argumenteze refuzul

Este un dar sau un lucru elaborat cu sinele. Căci unele persoane ajung în acel punct al vieții în care nu pot fi convinse de altceva, dacă și-au concluzionat deja propriul adevăr. Unii oameni nu pot fi convinși sau manipulați, oricât te-ai strădui.

Se spune că este o artă aceea de a spune ”Nu”, de a ști când s-o faci. Nu, nu e deloc ușor și iată că o influență o poate avea inclusiv horoscopul. Zodia în care te-ai născut te ajută să devii acea persoană care știe când să spună ”Nu”.

Care zodii sunt atât de stăpâne pe ele și știu să stabilească limite clare?

O fac cu convingere, cu calm și argumente. Trei semne zodiacale s-au evidențiat în topul zodiilor care știu să stabilească limite. Îi putem observa și învăța de la ei, din calmul și forța lor interioară.

Aceste limite ajută foarte mult în ecuația unei relații de succes și ne referim la toate tipurile de relații, nu doar la cele sentimentale.

Limitele ar trebui trasate și în familie, și în grupul de prieteni și, mai ales, la muncă. Iată nativii cei mai hotărâți!

Taurul

Este un semn de pământ, maestru la a stabili limite. O zodie caracterizată de încăpățânare, limitele funcționează în primul rând ca să-și impună voința. Nu are niciun fel de problemă să traseze linii și să se situeze dincolo de ele. Nu este recomandat să forțezi nota și să încerci să-i depășești limita. Este foarte direct și-ți va spune verde-n față ce crede și în niciun caz nu vor funcționa manipulările. Este expert în a analiza oamenii și dacă și-a făcut deja impresia, este de cele mai multe ori imposibil să i-o schimbi.

Așa că nici nu te mai deranja. Taurul prețuiește controlul pe care îl are asupra propriei sale vieți. Refuză să-i lase pe alții să le invadeze spațiul personal. Este o persoană răbdătoare și echilibrată, care-și iubește confortul și spațiul personal.

Scorpionul

Natura singuratică a Scorpionului vine mai puțin din sentimentul de independență și solitudine, așa cum e Taurul, cât mai degrabă din dorința de a se proteja. Această zodie este sentimentală, însă a avut grijă să ridice ziduri înalte. Aceste ziduri s-au ridicat în timp și nimeni nu le va escalada fără permisiunea sa explicită.

Scorpionul este un as în a trasa limite. Preferă să țină oamenii la distanță, ca să nu fie rănit, chiar dacă asta înseamnă să-și nege relații OK. Nu toate legăturile sunt perfecte, dar reprezintă o hrană pentru suflet. Nu toți oamenii vor să-ți facă rău, dar Scorpionul pare că nu vrea să înțeleagă asta. Așa că impune limite și nu vrea să te lase să vii tu cu vreo altă sugestie. Nu-l interesează! Își va ține secretele în el, se va încredere doar un propria judecată și ferească Dumnezeu să încerci să îl convingi de altceva. Scorpionul are mult de-a face cu profilul dictatorului.

Vărsătorul

Acest semn decide rapid, pe loc, dacă să pună limite sau nu. Nu își face niciun plan în avans. Dacă o persoană devine incomodă în anturajul său, nu se sfiește să-i pună stop, pe loc. Granițele sale sunt bine delimitate și nu are nicio jenă să-ți reamintească verde-n față dacă faci ceva ce lui nu-i convine. Rareori vei primi o a doua șansă de la un Vărsător.

O altă caracteristică este că uneori poate că exagerează cu ultimatumurile sale. Nu recunoaște însă, refuză să-și asume vreo responsabilitate atunci când își gestionează prost și greșit modul în care etichetează oamenii. Vărsătorul adoră să fie șef și să te facă să te simți mic. În cazul acesta, limitele vin mănușă, că-ți arată cine se află în funcția de conducere.

Se află sub patronajul lui Saturn, o planetă a pedepselor și limitării. Nu e de mirare că astfel de practici au devenit stilul său de viață.

