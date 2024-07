Teatrul online, creștere spectaculoasă. Alexandru Aramă, fondator PiciordePlay: „De trei ori mai mulți spectatori”

În urmă cu trei ani, în plină pandemie, Alexandru Aramă, un fost corporatist devenit antreprenor, lansa piciordeplay.ro, o platformă care a adus teatrul din sala de spectacol pe ecranele device-urilor. Platforma s-a dezvoltat spectaculos și a fost și premiată, ajungând acum la peste 10.000 de utilizatori.

Creată în pandemie în 2021, pentru a rezolva problema accesului limitat la spectacolele de teatru, platforma piciordeplay.ro a continuat să fie foarte căutată și apreciată și după ce spectacolele au fost reluate în format fizic, la cererea a numeroase persoane. Platforma a fost ideea lui Alexandru Aramă care, după 18 ani petrecuți în telecom și banking, a ales să devină antreprenor, pornind inițial o afacere de servicii digitale.

Prin intermediul tehnologiei de streaming live și video on demand, platforma pune la dispoziție reprezentații teatrale de înaltă calitate, montate de profesioniști experimentați, oferind o perspectivă cinematică asupra acțiunii. De asemenea, platforma oferă oportunitatea spectatorilor să intre în contact direct cu actorii, prin intermediul „Sfatului satului“, un chat prezent pe toată durata spectacolului live. La final, artiștii rămân pe scenă și discută cu spectatorii prin intermediul chatului, primesc „comentariile-aplauze“ și răspund la întrebări. Spectacolul rămâne înregistrat pe platformă pe o perioadă de până la zece zile.

Într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“, antreprenorul povestește că piciordeplay.ro s-a dezvoltat ca o platformă ce nu înlocuiește teatrul în sală, ci oferă o experiență diferită. Astfel, a descoperit alături de echipa sa că un public-țintă important este reprezentat de cei care nu au posibilitatea de a merge la teatru, însă ar dori să vadă un spectacol de teatru online – iată că, după trei ani, piciordeplay.ro a depășit 10.000 de utilizatori. În plus, prin intermediul Asociației de Teatru Digital, spectacolele pot fi accesibile pentru categorii vulnerabile de public (persoane cu dizabilități, vârstnici sau elevi din mediul rural).

„Weekend Adevărul“: Cum s-a născut ideea platformei piciordeplay.ro?

Alexandru Aramă: PiciordePlay s-a născut în a doua parte a pandemiei. A fost un moment unic în care atât artiștii, cât și spectatorii au avut disponibilitatea de a accepta opțiunea sălilor digitale ca alternativă la sălile clasice de spectacol ce le erau interzise. De la început ne-am dorit să oferim mai mult decât un compromis contextual, prin urmare, cu ajutorul unei echipe pasionate, am construit o întreagă experiență în jurul transmisiunii live a unui spectacol. Pe scurt, spectatorii online au ocazia să descopere locația, actorii, povestea într-un moment de bun venit ce precede spectacolul. Apoi beneficiază de o experiență cinematică de filmare a spectacolului, garantată de un număr extins de camere, sunet de înaltă fidelitate, montaj live, prim-planuri și detalii conforme cu viziunea regizorală. Pe tot parcursul spectacolului, dar și după, se pot conecta cu întreaga comunitate prin intermediul chat-ului disponibil în aceeași pagină web. Iar la final, își pot oferi „aplauzele în cuvinte“ pentru artiștii care rămân pe scenă într-un moment post-spectacol și care primesc comentariile, răspund și oferă clarificări, detalii și povești emoționante. Cu totul este o experiență pe care o numim „mai mult decât teatru“ care i-a făcut pe cei ce ne-au descoperit să spună „în sfârșit, teatru online care e făcut bine, care se aude bine și care oferă spectacole alese pe sprânceană“.

Care a fost primul spectacol de teatru transmis pe platformă?

Primul spectacol transmis în formatul actual al platformei a fost „Jocul de-a adevărul“ de Lia Bugnar. Bucuria mare a venit odată cu descoperirea faptului că spectacolele noastre ajungeau dincolo de publicul țintit inițial. Români iubitori de teatru din localităţi văduvite din acest punct de vedere sau români aflați în tot felul de colțuri ale lumii au descoperit prin PiciordePlay un spațiu digital cu o cultură românească de calitate, un mijloc de conectare cu comunitatea și chiar de legătură cu spiritul românesc. Prin urmare, pe măsură ce ne apropiam de „revenirea la normalitate“, am primit nenumărate mesaje de la acest public care ne-a spus că pentru ei normalitatea înseamnă să nu aibă acces la teatru românesc, rugându-ne să continuăm.

Câte spectacole de teatru au fost transmise până acum pe platformă și la care spectacol au fost cele mai multe bilete vândute?

Am transmis peste 60 de spectacole de pe scene ale teatrelor instituționale: Teatrul „Nottara“, Teatrul Mic, Teatrul de Comedie, Teatrul „Bulandra“, Teatrul Național București, dar și de pe scene independente precum cea a Teatrului de Artă, Godot, Green Hours, Infinit, Point, precum și câteva experimente cu alte tipuri de conținut sau evenimente din locații surprinzătoare, dintre care sufrageria lui Marius Manole a fost preferata publicului. Spectacolele transmise prin PiciordePlay multiplică sala de spectacol fizică de cel puțin două ori. În medie sunt cam de trei ori mai mulți spectatori online față de cei din sală, ceea ce oferă artiștilor satisfacția unui impact cultural sporit atât prin numărul spectatorilor, cât și prin accesibilitatea largă garantată de eliminarea distanței dintre spectatori și scenă. În istoria de până acum, am difuzat spectacole care au atras de la câteva sute până la câteva mii de spectatori.

Emoții dincolo de ecran

Cum e reacția artiștilor la piciordeplay.ro?

Teatrul online este încă un concept nou pentru majoritatea artiștilor, iar raportarea inițială la acest concept ține de experiența fiecăruia. Unii sunt mai obișnuiți cu camerele de filmat, alții sunt mai deschiși la noutate și experiment, alții sunt rezervați. Însă 99% dintre artiștii care trec prin experiența aceasta și vin în contact cu spectatorii online ajung la concluzia că impactul suplimentar oferit de depășirea barierelor de distanță și accesibilitate este extraordinar și foarte mulți dintre ei devin susținători ai acestui fenomen.

Care a fost cea mai interesantă reacție a unui spectator online?

Îmi este greu să aleg o reacție dintre atât de multe și atât de personale. Spectatorii noștri, membri ai comunității PiciordePlay, ne vorbesc mereu cu emoție despre relația pe care o au cu spectacolele online. Fie că e vorba de pasionați care ne lasă adevărate recenzii ce ar face invidioși critici de teatru profesioniști sau de persoane care gândesc românește timp de două ore din locuri și vieți în care România este doar o amintire de demult, sau persoane care nu se pot da jos din pat și care se conectează la normalitate și trăiesc preț de câteva ore fără limitele dizabilității, ale bolii sau ale vârstei, până la tineri care descoperă, într-un mediu familiar, motivul pentru care teatrul e la modă de mii de ani. Toate sunt interesante, emoționante și reprezintă principalul combustibil care ne oferă energia de a investi în continuare în acest proiect.

Platforma oferă oportunitatea spectatorilor să intre în contact direct cu actorii, prin intermediul unui chat prezent pe toată durata spectacolului live. La final, artiștii rămân pe scenă și discută cu spectatorii online prin intermediul chatului, primesc „comentariile-aplauze“ și răspund la întrebări. La care spectacol a fost cea mai interesantă interacțiune între spectatorii online și actori?

Momentul de la finalul spectacolelor este precum magia dragostei la prima vedere. O întâlnire în care partenerii nu se cunosc și nu știu ce să aștepte de la celălalt. Și mereu, sau de cele mai multe ori, vezi cum se înfiripă dragostea în 10-15 minute, cum spectatori și artiști își deschid sufletul și își spun cuvinte încărcate cu emoție ce cresc energia momentului. Uneori momentele nu se mai termină, cum a fost la finalul spectacolului „Legături primejdioase“, când Florin Piersic Jr. și Alina Rotaru au rămas în dialog cu spectatorii online și cu cei din sală cu mult mai mult decât era planificat, sau la „Masculin Feminin“, unde subiectul spectacolului a provocat controverse aprinse între persoane cu puncte de vedere diferite, din dialogul cărora au avut de câștigat toți spectatorii. De multe ori, momentele dinainte și de după spectacol sunt pur și simplu niște mini-spectacole, majoritatea comunității PiciordePlay apreciindu-le cu entuziasm.

Prețuri pentru toate buzunarele

Care e prețul minim pentru cei care vor să urmărească un spectacol de teatru online?

Pretul variază între 39 si 65 de lei. Căutăm să oferim un preț similar cu cel al biletului din sala de spectacol, astfel încât să păstrăm o experiență similară de consum a teatrului, indiferent de forma în care este accesat.

În acest an, în urma parteneriatului cu Consiliul Național al Dizabilității din România, 1.000 de persoane cu dizabilități vor beneficia de Pașaportul pentru Teatru Digital. Ce înseamnă mai exact acest pașaport?

Pașaportul pentru Teatru Digital este un proiect foarte drag nouă, gestionat prin intermediul Asociației pentru Teatru Digital, aripa ONG-istică a PiciordePlay. În parteneriat cu CNDR, ne propunem să oferim persoanelor cu dizabilități acces gratuit pe o perioadă de cel puțin un an la tot conținutul activ al platformei noastre. Este un proiect născut din feedbackul clienților noștri care se află în această situație și prin care ne-am propus să creștem calitatea vieții unor beneficiari ce își permit costul unui bilet, într-o manieră structurată și semnificativă. Vrem să oferim mai mult decât o experiență, o piesă, un teatru, un moment plăcut. Vrem să devenim parte din viața acestor oameni, să folosim tehnologia și conținutul pentru a le aduce mai aproape un întreg univers, altfel greu sau chiar inaccesibil.

Spectacole văzute de la sat până în țări exotice

Ați declarat la un moment dat că nu vedeți site-ul ca unul care să rămână doar la teatru, ci să se extindă spre diferite experiențe culturale. Care sunt experiențele culturale către care se va extinde PiciordePlay?

Am început cu teatru și acesta este în continuare focusul nostru. Însă tehnologia ne permite să extindem platforma și către alte tipuri de conținut. Până acum am făcut câteva experimente cu muzică și filme, dar și cu alte tipuri de spații și evenimente precum un concert de colinde de Crăciun dintr-o biserică fortificată de lângă Baia Mare, o seară de Paște între prieteni la Marius Manole acasă sau teatru jucat pe stradă, în case etc. Vom continua să explorăm în căutarea extinderii conținutului cu același nivel de calitate cu care ne-am obișnuit publicul.

Cât de rentabil este piciordeplay.ro la trei ani de la creare?

Deși vorbim despre un proiect cultural în esență, ceea ce ne expune precarității financiare specifice domeniului, pe parcursul acestui al treilea an de activitate, evoluția organică pozitivă ne-a adus peste linia de plutire. În luna decembrie 2023 am participat la „Românii sunt antreprenori“, și am concurat cu alte start-upuri din fel de fel de domenii. Ne-am bucurat tare mult să fim premiați și validați în felul acesta, după criterii economice, ceea ce ne-a dat și mai multă încredere în evoluția viitoare. De altfel, proiectul are în față două scenarii de creștere, unul organic, în care vom continua să evoluăm în ritmul actual, și unul accelerat, în care am putea ținti o multiplicare de 30 de ori doar pe verticala curentă de piață, condiționat de atragerea unei investiții pe măsură.

Cu teatrul peste granițe

Platforma piciordeplay.ro a depășit deja 10.000 de utilizatori care au vizionat cel puțîn un spectacol de teatru și a adunat peste 50 de spectacole de teatru transmise live. Cum vedeți viitorul teatrului online și al teatrului, în general?

Ultimul an de activitate ne-a așezat pe un trend crescător organic. Publicul și partenerii s-au convins că suntem aici pe termen lung și tot mai mulți se alătură permanent proiectului și rămân alături de noi. Asta ne dă încredere în evoluția PiciordePlay, în special, și a teatrului online, în general. Digitalizarea este tot mai prezentă în viețile noastre din motive simple: ne face viața mai ușoară, ne oferă acces mai larg, elimină barierele fizice și economice, extinde comunitățile, ne aduce mai ușor la un loc și așa mai departe. Teatrul a fost parte din societatea umană de la începuturile ei, s-a adaptat evoluției și nu văd niciun motiv pentru care nu ar ține pasul cu digitalizarea.

Conform statisticilor piciordeplay.ro, publicul de teatru online este împărțit astfel: 25,8% în București, 35,6% în alte orașe ale României și 38,6% în străinătate. Care sunt orașele din provincie cu cel mai mult apetit pentru teatru online? Dar orașele de peste hotare unde trăiesc români?

Există o distribuție destul de echilibrată între orașele de provincie: Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Ploiești, Brașov, Constanța, dar cred că la fel de importante sunt și micile localități rurale pentru care prezența teatrului reprezintă un avantaj și mai mare. Românii din diaspora sunt și ei efectiv de peste tot: din Statele Unite ale Americii, Regatul Unit, Germania, Canada, Irlanda, Franța, Austria și toate celelalte țări vest-europene, până în cele mai exotice locuri. La unul dintre cele mai recente spectacole ne-a scris cineva care era în Kabul pentru câteva luni, unde nu a putut pleca fără să-și ia teatrul de acasă.