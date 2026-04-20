Luna aceasta, Opera Comică pentru Copii aduce în premieră singura comedie a lui Puccini

Opera Comică pentru Copii anunță premiera uneia dintre cele mai iubite opere din repertoriul liric universal: „Gianni Schicchi” de Giacomo Puccini, în regia lui Cristian Mihăilescu.

Reprezentațiile vor avea loc în perioada 24 aprilie – 10 mai 2026, pe scena Sălii Mari. Spectacolul este recomandat copiilor cu vârsta de peste 7 ani. Biletele pentru cele 9 reprezentații din seria de premieră sunt disponibile pe operacomica.ro.

Singura operă comică pe care Giacomo Puccini a scris-o vreodată, „Gianni Schicchi” face parte din trilogia „Il Trittico”, a cărei premieră mondială a avut loc pe 14 decembrie 1918 la Metropolitan Opera din New York – un triumf imediat, cu peste 40 de chemări la rampă și cu aria Laurettei repetată la cererea publicului, în ciuda regulii exprese a instituției care interzicea bisurile.

Regia este semnată de Cristian Mihăilescu, decorul de Adrian Damian și Mihnea Damian, costumele de Iolanda Mutu, lighting design de Mircea Mitroi, video design de Alexandru Petroșanu, coregrafia și mișcarea scenică de Ionuț Picincu. La pupitrul dirijoral se află Alexandru Ilie, Gheorghe Iliuță și Andrei Stănculescu. Pregătirea muzicală a soliștilor este asigurată de Bogdan Cocîrlea și Monica Gemene.

„«Gianni Schicchi» este total diferită de celelalte două opere din triptic – este foarte aproape de limbajul modern, ca tratare muzicală și scenică. În montarea noastră, există încă de la început un complot între Buoso Donati, Gianni Schicchi și Rinuccio. Patul cu baldachin, încadrat de o cortină de aceeași culoare cu cea a sălii, este un semn clar: totul este teatru. Gianni Schicchi devine un fel de scamator, un personaj care face trucuri de magie – îi dau baghetă, joben, îl scot din zona strict realistă și îl duc într-o zonă ușor abstractă. Din acel moment, spectacolul capătă o altă energie și devine o punte către Puccini pentru publicul tânăr. Decorul este un personaj în sine: la parter, tablouri celebre care reacționează și intervin în acțiune; la etaj, șapte ferestre mari deschid perspectiva spre Florența, iar prin mișcarea turnantei apare Ponte Vecchio în diferite momente ale zilei. Două planuri vizuale care funcționează ca personaje: pictura și orașul.”, declară Cristian Mihăilescu, regizorul spectacolului.

Povestea pornește dintr-un singur vers din „Infernul” lui Dante: Gianni Schicchi, un florentin din secolul al XIII-lea, condamnat pentru că a falsificat un testament. Libretistul Giovacchino Forzano și compozitorul Giacomo Puccini au văzut în această figură damnată potențialul unei satire sociale strălucite și au răsturnat perspectiva: din impostor pedepsit, Schicchi devine erou simpatic – un Păcală medieval care își folosește inteligența pentru a pedepsi lăcomia și a apăra dragostea. Rudele avide ale răposatului Buoso Donati primesc exact ceea ce merită, iar cei doi îndrăgostiți – Lauretta și Rinuccio – sunt în sfârșit liberi să fie împreună. Totul în doar o oră, cu o muzică ce nu se uită ușor, culminând cu celebra arie „O mio babbino caro” – una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite din istoria operei.

Rolul titular Gianni Schicchi este interpretat de Vicențiu Țăranu, Andrei Cocîrlea și Radu Ion. Lauretta, de către Oana Șerban, Iulia Miulescu și Luana Prodea, iar Rinuccio de Andrei Mihalcea, Darius Dragoș și Cosmin Manole. Distribuția completă include și personajele Zita – Andreea Iftimescu, Alexandra Horpas, Theona Iurcovschi; Gherardo – Gjergji Mani, Ioan Cristian Grigorescu; Nella – Daniela Cârstea, Cristina Fieraru; Marco – Bogdan Podlovski, Fang Shuang; La Ciesca – Raluca Oprea, Virginia Stamate; Betto di Signa – Valentino Tiron, Teodor Vădana; Simone – Horia Radu, Daniel Pascariu; Maestro Spinelloccio – Florin Bucureșteanu, Liviu Zăhărăchescu; Buoso Donati/Notarul – Valentin Racoveanu; Pinellino – Liviu Zăhărăchescu; Guccio – Ionuț Picincu și Gherardino – Teodora Voicescu.

„«Gianni Schicchi» este, în multe privințe, opera improbabilă a unui compozitor care părea destinat exclusiv tragediei. Și totuși, în 1918, după ani de căutări, Puccini a dovedit că râsul poate fi la fel de profund ca lacrimile. Ce m-a convins că această lucrare își are locul pe scena noastră nu e doar umorul său strălucit, ci miza ei morală. Gianni Schicchi face un lucru greșit dintr-un motiv bun. Apoi își asumă singur toată răspunderea și are grijă ca fiica lui să rămână nevinovată în toată această poveste.”, declară Felicia Filip, managerul Operei Comice pentru Copii.

Opera Comică pentru Copii este o instituție publică de cultură aflată în subordinea Primăriei Capitalei și a Consiliului General al Municipiului București, condusă din anul 2014 de către soprana Felicia Filip. Unică în lume prin segmentul de public căruia i se adresează, Opera Comică pentru Copii îi apropie pe cei mici de artă şi cultură, atât prin spectacole de calitate – operă, balet, musical, concerte-lecție, operetă, teatru muzical – cât şi prin diverse proiecte conexe inovatoare precum festivaluri de vară și de iarnă, Atelierele „Micul Artist”, „Magazinul OCC”, Tururile „În Spatele Cortinei”, „Petreceri de ziua de naștere”, „Aventura Parc” sau „Voluntariat”. Mai multe informații pe operacomica.ro.