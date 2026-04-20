Luna aceasta, Opera Comică pentru Copii aduce în premieră singura comedie a lui Puccini

Opera Comică pentru Copii anunță premiera uneia dintre cele mai iubite opere din repertoriul liric universal: „Gianni Schicchi” de Giacomo Puccini, în regia lui Cristian Mihăilescu. 

Reprezentațiile vor avea loc în perioada 24 aprilie – 10 mai 2026, pe scena Sălii Mari. Spectacolul este recomandat copiilor cu vârsta de peste 7 ani. Biletele pentru cele 9 reprezentații din seria de premieră sunt disponibile pe operacomica.ro.

Singura operă comică pe care Giacomo Puccini a scris-o vreodată, „Gianni Schicchi” face parte din trilogia „Il Trittico”, a cărei premieră mondială a avut loc pe 14 decembrie 1918 la Metropolitan Opera din New York – un triumf imediat, cu peste 40 de chemări la rampă și cu aria Laurettei repetată la cererea publicului, în ciuda regulii exprese a instituției care interzicea bisurile.

Regia este semnată de Cristian Mihăilescu, decorul de Adrian Damian și Mihnea Damian, costumele de Iolanda Mutu, lighting design de Mircea Mitroi, video design de Alexandru Petroșanu, coregrafia și mișcarea scenică de Ionuț Picincu. La pupitrul dirijoral se află Alexandru Ilie, Gheorghe Iliuță și Andrei Stănculescu. Pregătirea muzicală a soliștilor este asigurată de Bogdan Cocîrlea și Monica Gemene.

„«Gianni Schicchi» este total diferită de celelalte două opere din triptic – este foarte aproape de limbajul modern, ca tratare muzicală și scenică. În montarea noastră, există încă de la început un complot între Buoso Donati, Gianni Schicchi și Rinuccio. Patul cu baldachin, încadrat de o cortină de aceeași culoare cu cea a sălii, este un semn clar: totul este teatru. Gianni Schicchi devine un fel de scamator, un personaj care face trucuri de magie – îi dau baghetă, joben, îl scot din zona strict realistă și îl duc într-o zonă ușor abstractă. Din acel moment, spectacolul capătă o altă energie și devine o punte către Puccini pentru publicul tânăr. Decorul este un personaj în sine: la parter, tablouri celebre care reacționează și intervin în acțiune; la etaj, șapte ferestre mari deschid perspectiva spre Florența, iar prin mișcarea turnantei apare Ponte Vecchio în diferite momente ale zilei. Două planuri vizuale care funcționează ca personaje: pictura și orașul.”, declară Cristian Mihăilescu, regizorul spectacolului.

Povestea pornește dintr-un singur vers din „Infernul” lui Dante: Gianni Schicchi, un florentin din secolul al XIII-lea, condamnat pentru că a falsificat un testament. Libretistul Giovacchino Forzano și compozitorul Giacomo Puccini au văzut în această figură damnată potențialul unei satire sociale strălucite și au răsturnat perspectiva: din impostor pedepsit, Schicchi devine erou simpatic – un Păcală medieval care își folosește inteligența pentru a pedepsi lăcomia și a apăra dragostea. Rudele avide ale răposatului Buoso Donati primesc exact ceea ce merită, iar cei doi îndrăgostiți – Lauretta și Rinuccio – sunt în sfârșit liberi să fie împreună. Totul în doar o oră, cu o muzică ce nu se uită ușor, culminând cu celebra arie „O mio babbino caro” – una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite din istoria operei.

Rolul titular Gianni Schicchi este interpretat de Vicențiu Țăranu, Andrei Cocîrlea și Radu Ion. Lauretta, de către Oana Șerban, Iulia Miulescu și Luana Prodea, iar Rinuccio de Andrei Mihalcea, Darius Dragoș și Cosmin Manole. Distribuția completă include și personajele Zita – Andreea Iftimescu, Alexandra Horpas, Theona Iurcovschi; Gherardo – Gjergji Mani, Ioan Cristian Grigorescu; Nella – Daniela Cârstea, Cristina Fieraru; Marco – Bogdan Podlovski, Fang Shuang; La Ciesca – Raluca Oprea, Virginia Stamate; Betto di Signa – Valentino Tiron, Teodor Vădana; Simone – Horia Radu, Daniel Pascariu; Maestro Spinelloccio – Florin Bucureșteanu, Liviu Zăhărăchescu; Buoso Donati/Notarul – Valentin Racoveanu; Pinellino – Liviu Zăhărăchescu; Guccio – Ionuț Picincu și Gherardino – Teodora Voicescu.

„«Gianni Schicchi» este, în multe privințe, opera improbabilă a unui compozitor care părea destinat exclusiv tragediei. Și totuși, în 1918, după ani de căutări, Puccini a dovedit că râsul poate fi la fel de profund ca lacrimile. Ce m-a convins că această lucrare își are locul pe scena noastră nu e doar umorul său strălucit, ci miza ei morală. Gianni Schicchi face un lucru greșit dintr-un motiv bun. Apoi își asumă singur toată răspunderea și are grijă ca fiica lui să rămână nevinovată în toată această poveste.”, declară Felicia Filip, managerul Operei Comice pentru Copii.

Opera Comică pentru Copii este o instituție publică de cultură aflată în subordinea Primăriei Capitalei și a Consiliului General al Municipiului București, condusă din anul 2014 de către soprana Felicia Filip. Unică în lume prin segmentul de public căruia i se adresează, Opera Comică pentru Copii îi apropie pe cei mici de artă şi cultură, atât prin spectacole de calitate – operă, balet, musical, concerte-lecție, operetă, teatru muzical – cât şi prin diverse proiecte conexe inovatoare precum festivaluri de vară și de iarnă, Atelierele „Micul Artist”, „Magazinul OCC”, Tururile „În Spatele Cortinei”, „Petreceri de ziua de naștere”, „Aventura Parc” sau „Voluntariat”. Mai multe informații pe operacomica.ro.

image
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
digi24.ro
image
Cu câți bani a rămas românul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker, după impozit
stirileprotv.ro
image
Zodia care poate rămâne singură până pe 1 mai 2026. Cristina Demetrescu anunță o posibilă despărțire pentru acești nativi
gandul.ro
image
Simion: „Împăratul este gol". Coaliția toxică o să sfârșească
mediafax.ro
image
Lider UDMR, luat prin surprindere de un eveniment anunțat de oamenii lui Peter Magyar în Ardeal, la Băile Homorod: „Nu am primit nimic, nici neoficial”. Ce a aflat, în schimb, FANATIK
fanatik.ro
image
Cine va guverna România: scenariile posibile după ce PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan
libertatea.ro
image
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului. Armata confirmă autenticitatea fotografiei
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
S-a lămurit de Chivu și l-a acuzat în direct la TV: "A ajuns ca Mourinho! Regret că am crezut în el"
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Ciolacu s-a mutat într-un penthouse de lux în Herăstrău. Chiria ajunge la 15.000 de euro, iar proprietarul e un mister
antena3.ro
image
Carburanţii, la cel mai mic preţ de la începutul războiului, dar situaţia ar putea ţine doar câteva zile
observatornews.ro
image
Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului + fuga de la locul faptei
cancan.ro
image
Ce bani iei în plus la pensie dacă ai muncit în grupa I sau grupa 2? Cu cât se reduce vârsta de pensionare?
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Ce este ROBOR, cum se calculează și care sunt beneficiile lui. Tabel explicativ. Mugur Isărescu: „Nu putem să funcționăm altfel”
playtech.ro
image
Mesajul transmis de Gică Hagi pe rețelele de socializare după ce a devenit selecționerul României: „M-am născut să câștig, nu să exist!”
fanatik.ro
image
„Scumpiri uriașe” la biletele de tren: „Banii se duc în budele infecte și în durerea din dos”. Directorul CFR Călători, desființat: „Mai țineți minte ce a zis când s-a întors din Dubai?”
ziare.com
image
75 de zile suspendare! Unde a decis să plece Mirel Rădoi de la FCSB
digisport.ro
image
Transformare economică majoră în Europa: care vor fi cele mai bogate țări până în 2030
stiripesurse.ro
fără imagine
LIVE TEXT Culise din ședința PNL. Până și Thuma e alături de Bolojan. Guvern minoritar, fără PSD, sau opoziție
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situație între Andreea Popescu și Rareș Cojoc. AU MINȚIT! Nu au divorțat atunci când au anunțat separarea! Ce se întâmplă de fapt!
romaniatv.net
image
Ilie Bolojan rămâne fără sprijin ca premier! Decizie de ultimă oră a PSD
mediaflux.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
În stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Moment istoric pentru România! Capul Sfântului Gheorghe ajunge pentru prima dată în țara noastră de la Muntele Athos
click.ro
image
Dan Negru, șocat de prețurile mici la carburanți, în New York: „M-oi fi tâmpit eu, apa e mai scumpă decât benzina?”. Cât costă însă în Canada?
click.ro
image
Scene șocante în Hunedoara! Beat criță, a lovit o femeie și a fugit de poliție până s-a oprit într-un gard
click.ro
Vechiul Hollywood foto profimedia 0200128084 jpg
„Văduva neagră” a României a ucis cu sânge rece 35 de bărbați! Victimele s-au lăsat seduse de femeia ireal de frumoasă
okmagazine.ro
FotoJet (61) jpg
Boala cumplită care o chinuie pe Prințesa Kate în prezent, după ce s-a vindecat de cancer. Soția Prințului William rezistă admirabil
okmagazine.ro
1555 jpg
Viața se îmbunătățește vizibil pentru trei zodii în săptămâna 20–26 aprilie 2026, dar calmul rămâne esențial
clickpentrufemei.ro
Ancient Troy coin webp
Incredibil cum o monedă din Troia antică a fost găsită de un copil de 13 ani la Berlin
historia.ro
