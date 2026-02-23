Primăvara vine cu o nouă ediție a Visuali Italiane, festivalul de cinema italian contemporan. În deschidere, cel mai recent film al lui Paolo Sorrentino

Visuali Italiane, festivalul de cinema italian contemporan, revine în martie 2026 cu cea de-a cincea ediție și o selecție de filme recente din cinematografia italiană, prezentate în premieră în România.

Deschiderea Visuali Italiane 2026 are loc la București, pe 2 martie, cu "La Grazia", cel mai nou film semnat de Paolo Sorrentino. Filmul marchează o revenire a regizorului la un cinema al spectacolului vizual și al detaliilor atent construite. Cu Toni Servillo în rolul principal – actor emblematic al universului său cinematografic – La Grazia propune o privire asupra puterii și a intimității, asupra fragilității care se ascunde dincolo de rolurile publice, spusă cu o atenție specială pentru atmosferă, ritm și imagine.

Filmul îl are în centru pe Mariano, președintele Italiei, aflat în ultimele luni de mandat. Respectat pentru rigoarea sa și cunoscut pentru discreție, el traversează o perioadă în care deciziile publice se împletesc cu reflecții personale. La Grazia surprinde viața de zi cu zi a unui om aflat într-o funcție simbolică, dincolo de ceremonii și discursuri, explorând relația dintre putere, intimitate și timp.

La Grazia a avut premiera internațională în cadrul Festivalului de Film de la Veneția, unde Toni Servillo a fost distins cu Coppa Volpi pentru cea mai bună interpretare masculină. Filmul este distribuit în România de Independența Film și va avea premiera în cinematografe din 17 aprilie. Programul complet și biletele aici.

Selecția Visuali Italiane 2026, realizată de Eddie Bertozzi, reunește 12 titluri recente din cinematografia italiană, care traversează genuri, stiluri și perspective diferite.

Filmele propun o incursiune prin spații și epoci diverse - de la orașe încărcate de istorie și tensiune, la cadre intime, domestice sau marginale - și conturează o imagine a cinemaului italian de astăzi, atent la oameni, contexte și transformările lumii contemporane.

„Selecția din 2026 aduce laolaltă voci, stiluri și sensibilități diferite ale cinema-ului italian de astăzi, într-un program care vorbește despre oameni, relații și lumi aflate în schimbare. Visuali Italiane rămâne un spațiu al descoperirii, unde filmele sunt gândite pentru a fi trăite împreună, într-un cadru deschis și curios”, spune Laura Napolitano, directoarea Institutului Italian de Cultură din București.

Adevărul este partener media al ediție din acest an al Visuali Italiane.