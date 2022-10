Câştigătorul Booker Prize 2022 pentru ficţiune este scriitorul srilankez Shehan Karunatilaka VIDEO

Autorul Shehan Karunatilaka din Sri Lanka a câştigat luni seară Booker Prize 2022 pentru romanul "The Seven Moons Of Maali Almeida" (Cele şapte luni ale lui Maali Almeida) , informează PA Media/dpa.

Premiul a fost înmânat câştigătorului de către regina consoartă Camilla.

Scriitorul srilankez a fost lăudat de juriu pentru "amploarea şi priceperea, îndrăzneala, curajul şi comicul" celui de-al doilea roman al său.

Cartea este un roman poliţist, o satiră amuzantă a cărei acţiune se petrece în Colombo în 1990, în timpul războiului civil din Sri Lanka. Maali Almeida, fotograf de război, jucător de noroc şi homosexual nedeclarat, are la dispoziţie şapte luni pentru a afla cum a murit.

Almeida se trezeşte după ce este ucis în ceea ce pare a fi un birou de vize celest. Trupul său dezmembrat se scufundă într-un lac şi eroul nu are idee cine l-a ucis. Într-o ţară în care socotelile sunt făcute de echipe ale morţii, atacatori sinucigaşi şi golani plătiţi, lista suspecţilor este deprimant de lungă. Dar chiar şi în viaţa de apoi, timpul se scurge pentru Maali: el are şapte luni pentru a contacta bărbatul şi femeia pe care îi iubeşte cel mai mult şi pentru a-i conduce către fotografiile care vor zgudui Sri Lanka, conform goodreads.

Karunatilaka, care s-a născut în Galle şi a crescut în Colombo, a spus că srilankezii sunt specialişti ai umorului macabru, care glumesc pentru a face faţă crizelor."Este mecanismul nostru de a face faţă", a spus el.

"Pentru a fi selecţionat pe orice listă lungă (a unui premiu) e nevoie de noroc... pentru a avea un roman despre trecutul haotic al Sri Lankăi chiar într-un moment în care lumea urmăreşte prezentul haotic al Sri Lankăi este nevoie, de asemenea, de o aliniere a forţelor întunecate. Spre deosebire de protagonistul meu, Maali Almeida, eu nu pariez. Aşa că nu mă aştept să dau un şase-şase, deşi voi urla de bucurie dacă o voi face", a declarat Karunatilaka.

Anul acesta Karunatilaka a fost selectat pentru prima dată pentru Booker Prize, deşi cartea sa de debut din 2011,"Chinaman" (un titlul care face referire la o lovitură din cricket n.r.) a câştigat Commonwealth Book Prize, DSL şi Gratiaen Prize.

În vârstă de 47 de ani, el îi urmează scriitorului din Sri Lanka, Michael Ondaatje, care a câştigat Booker Prize în 1992 pentru "The English Patient" (Pacientul englez) şi Golden Booker în 2018 pentru cel mai bun roman în ultimii 50 de ani în care s-a acordat Man Booker Prize.

Istoricul de artă britanic Neil MacGregor, preşedintele juriului de anul acesta, a descris cartea lui Karunatilaka drept "o poveste întunecată despre viaţa de apoi care dizolvă graniţele nu doar ale diferitelor genuri, ci şi ale vieţii şi morţii, ale trupului şi spiritului, ale estului şi vestului"."Este o carte care îl duce pe autor într-o călătorie de tip carusel prin viaţă şi moarte, în chiar ceea ce autorul descrie ca fiind inima întunecată a lumii, iar acolo cititorul descoperă cu surprindere bucurie, tandreţe, dragoste şi loialitate", a spus el.

Din juriu au mai făcut parte Shahidha Bari, academiciană, critic şi jurnalistă, istoricul Helen Castor, romancierul şi criticul M. John Harrison şi romancierul, poetul şi profesorul Alain Mabanckou.

Shehan Karunatilaka a primit 50.000 de lire sterline, care i-au fost înmânaţi de către câştigătorul de anul trecut, Damon Galgut, precum şi o ediţie de designer a cărţii sale.

Acordat pentru prima dată în 1969, Booker Prize este deschis scriitorilor de orice naţionalitate a căror lucrare este scrisă în limba engleză şi este publicată în Marea Britanie sau Irlanda.