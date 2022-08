Actriţa Laura Gabriela Oana, câștigătoarea Marelui Premiu al Galei Tânărului Actor - HOP

Premiul "Ştefan Iordache", Marele Premiu al celei de-a XXV-a ediţii a Galei Tânărului Actor - HOP, a fost câştigat de actriţa Laura Gabriela Oana, în vârstă de 24 de ani, din Baia Mare, absolventă a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, promoţia 2020.

Laura Gabriela Oana a fost prezentă în secţiunea Individual cu spectacolul "Doamnelor de la Brunch" din musicalul "Company", iar în secţiunea Grup cu show-ul "(Încă un) Musical!" din musicalul "Something Rotten!".

"Eşti o revelaţie, eşti actorul total. Un grup minunat cu voci, cu talent, cu ambiţie, cu foarte mult echilibru, respect şi disciplină. Te felicităm şi să nu uiţi că ai luat premiul 'Ştefan Iordache' ", i-a transmis criticul de teatru Marina Constantinescu, când i-a înmânat sâmbătă seara trofeul.

Tânăra actriţă a mulţumit pentru şansa de a participa la Gala HOP şi pentru experienţa de care s-a bucurat în cadrul concursului.

"Vă mulţumesc din suflet, în primul rând juriului care mi-a acordat acest premiu, UNITER, a fost o onoare şi am simţit o mare responsabilitate să fiu în faţa voastră în aceste trei seri. Mulţumesc, mulţumesc, mulţumesc infinit Răzvan Mazilu pentru că ai acceptat să fii directorul Galei HOP şi pentru că ai propus această temă exact atunci când aveam nevoie de ea, nici mai repede, nici mai târziu, şi pentru că săptămâna asta am avut şansa să lucrez cu tine, cu Maria, să am întâlnirile pe care le-am avut cu colegii mei, să beneficiez de o parte din experienţa pe care ai împărtăşit-o, pentru întâlnirile pe care le-am avut", a spus câştigătoarea Marelui Premiu al Galei HOP.

Marele Premiu al Galei se acordă în memoria lui Ştefan Iordache, cel care a fost membru al juriului la mai multe ediţii ale Galei HOP, un apropiat al acestui eveniment şi un susţinător al tinerilor la început de carieră. Dacă iniţial, începând cu ediţia 2009, acesta a fost acordat pentru cel mai bun actor la secţiunea Individual, începând din anul 2013, organizatorii au decis ca Premiul "Ştefan Iordache" să devină Marele Premiu al Galei.

Prezent la eveniment, preşedintele UNITER, scenograful Dragoş Buhagiar, a afirmat că ideea de a-l propune pe Răzvan Mazilu director artistic al Galei HOP a fost una foarte bună.

"Sunt foarte fericit că ideea noastră de a-l propune pentru Gală pe Răzvan Mazilu a funcţionat, pentru că a funcţionat din plin. Am asistat la o explozie de energie. Răzvan Mazilu cred că ştie să butoneze, are un real talent pentru a mobiliza şi a implica emoţional, trup şi suflet, tinerii actori. Eu cred că a fost o decizie bună a UNITER-ului şi a Senatului UNITER, pentru că se pare că directorii de teatru din România îşi doresc prezenţa geniului ăsta în teatrele lor din ce în ce mai des. Musicalul e un gen care se vinde foarte bine, e un gen pe care publicul îl receptează cu mare bucurie. Probabil, mă gândesc şi în contextul social şi politic, pentru că nu trăim vremuri tocmai plăcute, eu cred că oamenii au nevoie să primească, au nevoie de energia aceasta care depăşeşte rampa. Musicalul oferă acest tip de energie, oferă un tip de a-l scoate pe om din griji, din cotidian, e un gen care e din ce în ce mai prezent pe scene, şi eu cred că lucrul acesta trebuie privit cu seriozitate, pentru că nu există şcoală de musical în România încă, nu ştim ce ne rezervă viitorul", a declarat preşedintele UNITER, scenograful Dragoş Buhagiar, pentru AGERPRES.

El a precizat că "au fost nişte zile foarte bune, şi toate exerciţiile, toate încercările tinerilor actori au fost abordate cu mare seriozitate", iar în cele trei zile ale galei au putut fi văzuţi "nişte tineri cu potenţial".

Preşedintele UNITER i-a îndemnat pe tinerii câştigători să se bucure de premii, dar de a doua zi să uite şi să continue să muncească.

"Şi eu am luat enorm de multe premii, dar a doua zi am uitat pentru că la un moment dat şi genul acesta de recunoaştere te poate încurca. Noi avem un drum şi trebuie să ni-l urmăm. Aceste premii împlinesc un moment şi ne oferă o satisfacţie şi poate momente de fericire, dar ele sunt totuşi nişte accesorii. Munca noastră e pe scenă, eu cred că trebuie să ne vedem de treabă, drumul este foarte important, nu faptul că reuşeşti să ajungi într-un loc, pentru că de multe ori sunt plăcute şi rămâi acolo, nu mai evoluezi. (...) Eu cred că trebuie mers pe drum tot timpul", a mai spus Dragoş Buhagiar.

În debutul Galei de premiere, preşedintele UNITER a vorbit şi despre artiştii din Ucraina care, din cauza războiului, au fost nevoiţi să-şi părăsească locurile natale. El a amintit şi de campania umanitară "Artiştii români pentru artiştii ucraineni", care s-a desfăşurat în perioada 16 mai - 15 iunie, şi în cadrul căreia au fost strânşi 17.900 de euro, bani care au fost viraţi în contul Uniunii Naţionale a Artiştilor de Teatru din Ucraina.

De asemenea, Dragoş Buhagiar a citit o scrisoare de mulţumire transmisă de şefa Departamentului Uniunii Naţionale a Artiştilor de Teatru din Ucraina.

Directorul artistic al Galei, coregraful, dansatorul şi regizorul Răzvan Mazilu, a declarat, la rândul său, că a fost o gală plină de emoţie.

"A fost o gală plină de emoţie, şi pentru că musicalul înseamnă emoţie pură, pe asta am mizat. Sper că este o emoţie cu care aceşti tineri pleacă în geantă mai departe şi, cel puţin, câţiva ani o ţin cu ei. Am încercat să lucrăm concret pe nişte momente, ceea ce am învăţat montând spectacole de gen. Am chemat şi alţi oameni care au lucrat cu ei şi am făcut câteva întâlniri formatoare, le-am numit noi, pentru ca ei să plece cu ceva în plus şi mai ales să nu se simtă singuri în această profesie, asta e foarte important, curaj, dorinţa de a te arunca în gol fără plasă, de a încerca lucruri neîncercate, de a risca, toate lucrurile astea sunt foarte importante", a spus Răzvan Mazilu pentru AGERPRES.

El a admis că în timp unii dintre concurenţii care au fost prezenţi la gală ar putea ajunge în spectacolele pe care le realizează.

"Sigur, poate că nu vor fi chiar în următorul spectacol, dar în timp, pentru că e vorba şi de o evoluţie pe care trebuie ei să o aibă, de o continuitate, de un exerciţiu pe care trebuie să-l aibă, sigur că sunt câteva personalităţi care mă interesează, pe care îi pot distribui într-un spectacol de musical, pentru că sunt personalităţi foarte interesante şi cu un potenţial extraordinar", a adăugat Mazilu.

Răzvan Mazilu a dezvăluit că pentru ediţia de anul viitor, dacă va fi ales tot el director artistic, tema va fi tot musical.

"În primul rând, sper să primesc un nou mandat pentru că lucrurile trebuie să aibă continuitate, cred foarte mult în continuitate, şi sigur că poate aş merge din nou pe aceeaşi temă de musical, desigur formulată altfel şi într-o altă direcţie, dar cu siguranţă în ideea de a merge mai departe pe drumul acesta", a mai spus el.

Premiul pentru cea mai bună actriţă la secţiunea Individual i-a fost acordat actriţei Maria Grosu, în vârstă de 30 de ani, din Bacău, absolventă a Universităţii Hyperion din Bucureşti, promoţia 2019. Ea a prezentat momentul "Zuza din 14G" după "The girl in 14G" de Jeanine Tesori şi Deck Scanlan.

Premiul a fost anunţat de Ioana Bogăţan, directoarea Teatrului de Păpuşi "Prichindel" din Alba Iulia, împreună cu Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului Judeţean Alba.

Premiul pentru cel mai bun actor, secţiunea Individual, nu s-a acordat.

Premiul "Cornel Todea" - Premiul pentru cea mai bună trupă de actori a fost acordat trupei spectacolului "(încă un) Musical!", cu Andrei Duţu, Dragoş Ioniţă şi Laura Gabriela Oana. Premiul a fost anunţat de preşedintele UNITER, Dragoş Buhagiar.

Premiul "Sică Alexandrescu" - Premiul special al juriului a fost acordat actriţei Cristina Danu pentru "Sexy" din musicalul "Mean Girls" (Secţiunea Individual) şi pentru "There's Gotta be Something Better Than This!" din musicalul "Sweet Charity" (Secţiunea Grup). Câştigătoarea a fost anunţată de Aura Corbeanu, vicepreşedintele UNITER, şi de actorul Petru Mărgineanu, câştigătorul premiului la ediţia din 2021.

Juriul Galei i-a avut în componenţă pe Marina Constantinescu - critic de teatru, Lucian Ionescu - actor, Elena Purea - actriţă, Carmen Stanciu - teatrolog şi Lucian Vărsăndan - manager cultural.

Premiul pentru prestanţă, rostire scenică şi expresie corporală a fost acordat de actriţa Dorina Lazăr, directoarea Teatrului Odeon, actorului Tudor-Graţian Manea.

Premiul "1/10 pentru FILM la TIFF" a fost acordat de directoarea de casting Florentina Bratfanof actriţei Sara Pongrac.

Premiile publicului, decise în urma votului pe site-ul www.galahop.uniter.ro, au fost: pentru cea mai bună actriţă - Gabriela Porumbacu, pentru cel mai bun actor - Robert Agape şi pentru cea mai bună trupă de actori - spectacolul "Te iubesc, dar nu pe tine", susţinut de actorii Eduard Crucianu, Andrei Mărgineanu, Mihai Andrei Pleşa, Sara Pongrac, Paul Ştefan Tonca.

Ediţia aniversară a Galei Tânărului Actor HOP a avut ca temă "Musical = Actor Total + Show Total".

Prezentatorii Galei HOP 2022 au fost actorii Monica Odagiu şi Alex Ştefănescu.

Ultima zi a galei a fost deschisă cu un moment muzical la care au participat toţi concurenţii "Musical... show total!", urmat de un alt moment muzical susţinut de Lucian Ionescu şi s-a încheiat cu melodia "We are the champions" din musicalul "We will rock you", interpretată de toţi concurenţii.

Un program permanent al UNITER, Gala HOP este un concurs ce are ca scop promovarea şi lansarea tinerilor absolvenţi din învăţământul superior artistic. Prima ediţie a avut loc în anul 1998 sub direcţia regizorului Cornel Todea.