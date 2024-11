Doi francezi se numără printre cei mai vârstnici călători care au parcurs Via Transilvanica pe întreaga ei distanță de peste 1.400 de kilometri. La finalul călătoriei, Marie Claude și Pierre François Lhuillery au avut numai cuvinte de laudă pentru români.

Marie Claude și Pierre François Lhuillery, doi francezi septuagenari, au parcurs în totalitate Via Transilvanica, traseul turistic de peste 1.400 de kilometri, care străbate unele dintre cele mai pitorești regiuni ale României.

Cei doi vârstnici și-au început aventura în toamna anului 2023, de la Mănăstirea Putna (județul Suceava) și au parcurs atunci 600 de kilometri de traseu, pe jos, până la Târnava. În 2024, la sfârșitul lunii august, s-au reîntors pe Via Transilvanica, pentru a străbate restul traseului și a-și încheia călătoria, pe malul Dunării, la Drobeta Turnu Severin (județul Mehedinți).

„Gata! Am terminat! Spre cea mai mare plăcere a noastră, am parcurs întreaga Via Transilvania și tocmai am ajuns în Dobreta Turnu Severin. La 71 și 77 de ani cu siguranță suntem decanii traseului si ne bucurăm că am reușit să profităm de această incredibilă rută. Etapele de pe via sunt ca o panglică care se desfășoară încetul cu încetul de la Putna pentru a ne duce spre Dunăre. Și la fiecare pas există o recompensă! Peisaje frumoase, o masă bună, întâlniri și mai presus de toate amabilitatea gazdelor noastre fără de care nu am fi putut parcurge acest traseu. Mai este și toată munca realizată de Tășuleasa Social care a inițiat și a realizat acest proiect. Dorim să-i felicităm încă o dată. Și apoi sunteți din nou și mai presus de toate voi, poporul român care ne-ați încurajat și urmărit și cu care am reușit să comunicăm și să creăm legături. Nu vă vom uita, veți fi pentru totdeauna în inimile noastre. Această mare aventură se termină, dar suntem siguri că mulți călători ne vor urma exemplul... cel puțin asta sperăm. Mulțumesc, mulțumesc, te iubim România”, a fost mesajul transmis de francezi, pe grupul de Facebook al Via Transilvanica.

În timpul călătoriei lor, cei doi francezi au relatat experiențele trăite pe traseul turistic din România, mulțumindu-le românilor pentru ospitalitate și declarându-se îndrăgostiți de România.

„Suntem amândoi triști și fericiți că ajungem la sfârșitul acestei aventuri! Triști pentru că vom pleca din România pe care o iubim atât de mult, dar bucuroși să spunem că am avut o călătorie excepțională pe un drum incredibil!”, scriau cei doi, pe grupul dedicat călătoriilor pe Via Transilvanica.

Via Transilvanica, cel mai lung traseu de drumeție din Carpați

Lansată în 2022, Via Transilvanica, ruta turistică de aproape 1.400 de kilometri, pornește de la Mănăstirea Putna, străbate Transilvania şi se încheie la Drobeta – Turnu Severin.

Via Transilvanica poate fi străbătută pe jos sau cu bicicleta, prin judeţele Suceava, Mureş, Harghita, Braşov, Sibiu, Alba, Hunedoara (video), Caraş Severin şi Mehedinţi.

La fiecare kilometru, „bornele” sale - monumente sculptate de artiști, care amintesc de istoria locurilor - le arată turiștilor că sunt pe drumul cel bun, chiar dacă Via Transilvanica trece adesea prin zone îndepărtate de orașe și de căile aglomerate de comunicație.

În timpul verii, numărul drumeților întâlniți pe Via Transilvanica este mai ridicat. Unii se încumetă să o parcurgă de la un capăt la celălalt, alocându-și chiar și mai multe săptămâni pentru o astfel de aventură, cei mai mulți o străbat pe porțiuni. În ambele situații, drumeții găsesc numeroase motive de satisfacție.