Cele mai frumoase locuri de vizitat în România, în funcție de anotimp VIDEO

România poate fi spectaculoasă și primăvara, și vara, și toamna, și iarna, dacă ajungi în locul potrivit. Cele mai potorești zone ale țării au câte un anotimp în care excelează.

Pentru cei care vor să-și facă un itinerariu pentru întregul an, cu locuri spectaculoase din România, spotmedia.ro a făcut câteva recomandări împărțite pe anotimpuri.

Locuri frumoase care merită luate în calcul primăvara:

Parcul Comana este recomandat mai ales pentru diversitatea impresionantă de păsări (141 de specii). Plimbările vaporașul sau zona de aventură îl fac și mai atractiv.

Orașul Sibiu (Hermannstadt) impresionează prin diversitatea arhitecturală. Muzeul Astra, unde turiștii pot admira un lac spectaculos, mori tradiționale și case vechi, foarte bine conservate, este una dintre atracțiile Sibiului.

Grădina japoneză din Parcul Herăstrău (București), plină cu cireși care înfloresc spectaculos, merită vizitată și ea primăvara.

Orașul Târgu Jiu, celebru pentru sculpturile lui Constantin Brâncuși - Poarta Sărutului, Masa Tăcerii sau Coloana Infinitului - este ideal de vizitat în acest anotimp.

Locuri de vizitat în România cu copiii vara:

Transfăgărășanul este spectaculos vara (și nu numai). Șoseaua are o lungime de 151 km, traversează județele Argeș și Sibiu și este unul dintre cele mai frumoase drumuri din întreaga lume. În plus are o serie de obiective turistice care îi vor fascina pe turiști.

Litoralul Mării Negre și Delta Dunări pot fi, de asemenea, locurile unor sejururi extraordinare vara.

Municipiul Iași poate fi o soluție foarte bună vara, când se înregistrează temperaturi ceva mai scăzute decât în sudul României. Palatul Culturii, Grădina Botanică „Anastasie Fătu“, Catedrala Metropolitană, Bojdeuca lui Creangă n-ar trebui ratate.

Unde să mergi în România toamna

Peisaje spectaculoase pot fi admirate toamna în Țara Hațegului, unde turiștii pot vedea vedea zimbrii din rezervație, castelul Kendeffy sau celebra Sarmizegetusa.

Parcul Național Retezat, zona cu cea mai mare densitate de lacuri glaciare din țară merită vizitat toamna

Lacul Roșu din județul Harghita este mult mai atractiv toamna. La fel sunt și Cazanele Dunării.

Locuri de vizitat în România iarna

Valea Vaserului merită vizitată iarna: cele mai frumoase locuri din Maramureș sunt cele de pe traseul celebrei Mocănițe.

Brașovul, Valea Prahovei și Munții Apuseni sunt, de asemenea, încântătoare iarna.

Iar lista recomandărilor e mult mai mare.