Nadal, ultimul meci la Madrid cu lacrimi în tribune: imaginile fac înconjurul lumii VIDEO

Rafael Nadal s-a oprit în optimile turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, fiind învins în două seturi, 7-5, 6-4, de cehul Jiri Lehecka, într-o partidă disputată marţi seara.

Nadal, care va împlini 38 de ani la începutul lunii viitoare, s-a înclinat după două ore şi două minute de joc în faţa tânărului său adversar (22 de ani), aflat pe locul 31 mondial.

Campionul iberic a disputat cu această ocazie ultimul său meci la turneul din capitala Spaniei, la finalul căruia a fost ovaţionat de publicul prezent în tribune.

"A fost o seară emoţionantă. Am putut să-mi iau rămas bun aici, pe teren şi în plus cu un nivel de joc destul de decent. Este o amintire de neuitat, de neşters. Nu ştiu dacă a fost ultima oară când am jucat în Spania, e foarte probabil, nu mi-am pus întrebarea. Dar dacă a fost ultima oară când am jucat în ţara mea, este o amintire grozavă. S-a încheiat aici, la Madrid, dar drumul meu cu racheta în mână nu s-a terminat. Poate că acum nu este momentul să eliberez toate emoţiile pe care le ţin în interiorul meu. Nu vreau să renunţ încă la toată această adrenalină", a declarat Nadal după meci.

Spaniolul a subliniat totodată că "speră" să poată participa în continuare la turneul de la Roma (8-19 mai), având în vizor marile sale obiective din acest sezon: turneul de Mare Şlem de la Roland Garros, pe care l-a câştigat de 14 ori, şi Jocurile Olimpice de la Paris.

