Candidatul AUR la Primăria Buzău s-a retras: Nu uita, George Simion, că patriotismul afişat este o indecenţă

Elena Năstăsoiu, candidatul AUR pentru funcţia de primar al municipiului Buzău, a anunţat, marți seară, retragerea sa din cursa electorală, alături de 17 candidaţi aflaţi pe lista pentru Consiliul Local al Municipiului. Năstăsoiu a adus mai multe acuzații formațiunii politice și liderului acesteia George Simon, subliniind că miercuri se vor retrage și alți membri.

"Am decis în deplină responsabilitate şi asumare să mă retrag din AUR şi implicit din calitatea de candidat la Primăria Buzău, la Consiliul Local şi de la europarlamentare AUR. În ultimul timp, în AUR Buzău s-au petrecut fapte reprobabile şi care pun multe semne de întrebare. De mai bine de un an conduc o echipă de oameni care prin muncă, devotament şi implicare au arătat Buzăului că AUR poate fi o alternativă viabilă, dar o alternativă susţinută de aceşti oameni care au probat profesional, personal şi social. Am ales conştient să sacrific timpul dedicat copilului meu, mintea, inima, sănătatea şi banii, mulţi bani pentru cauza AUR, o cauză pe care am crezut-o pentru români şi România, dar m-am înşelat", a declarat, marți seara, Elena Năstăsoiu, la ieșirea din Primăria Municipiului Buzău.

Năstăsoiu a acuzat conducere AUR că nu a ținut cont de meritrocrație și transparență în întocmirea listei de candidaţi pentru Consiliul Local Municipal Buzău.

"Am intrat în AUR din patriotrism, ceea ce se poate proba și prin faptul că în 2020 când mi s-a cerut să candidez pentru Parlament, am refuzat. Conducerea centrală AUR m-a rugat să conduc AUR municipiul Buzău promiţându-mi că nu se vor amesteca în viaţa organizaţiei locale dacă aceasta probează electoral şi politic. Și da, am probat, pentru că am preluat organizaţie cu 29 de membri anul trecut în martie 2023 şi astăzi suntem în jur de 200 de membri cotizanţi şi mii de simpatizanţi şi susţinători. După o muncă titanică în care am arătat puternicia AUR dar de fapt a echipei municipale AUR, conducerea judeţeană, susţinută de cea centrală de la Bucureşti, au călcat în picioare propunerile noastre pentru Consiliul Local şi pentru Consiliul Judeţean. Criteriile anunţate erau foarte pompoase, dar nimic nu s-a respectat. Nu meritocraţie, nu transparenţă, nu devotament, nu implicare şi ne-au fost impuşi oameni pe listă care nu au fost văzuţi în acţiunile noastre", a spus candidata AUR.

Elena Năstăsoiu i-a transmis liderului AUR, George Simion că „patriotismul afişat este o indecenţă”, anunțând că în total 18 membri s-au retras din cursa electorală, urmând ca miercuri să se retragă și alte persoane.

"Sunt vocea care a adus acești oameni în AUR și am o datorie morală să strig împotriva nedreptății, minciunii, și obișnuinții decidenților AUR de a se folosi de oameni. Oamenii nu contează se, contează doar interesele meschine ale celor care conduc AUR. Nu mi-e teamă să ridic vocea pentru onestitate şi adevăr. Văd că preşedintele AUR, George Simion, anunţă o nouă campanie pentru copii- Învață România. Dar nu uita, George Simion că patriotismul afişat este o indecenţă, spunea Corneliu Coposu, eroul închisorilor noastre comuniste, și tot el afirma, negociem orice dar nu principiim iar noi demnitatea nu ne-o negociem.

Prefer să am capul sus, să fiu mândră că nu-mi las fraţii călcaţi în picioare, ruşine să vă fie celor care minţiţi românii că AUR-ul este o alternativă. AUR așa cum este acum este cea mai mare otravă pentru electoratul românesc , pentru că este o adevărată mașinărie de fabricat minciuni și speranțe deșarte. Tuturor le sunt promise funcţii dacă munceşti, sacrifici şi dai şi uite aşa oamenii de bine au muncit, au sacrificat, dar au fost marginalizaţi, căci chemarea AUR a fost pentru cei potenți financiar și pentru cei din alte partide, dar oamenii loiali dați deoparte. Acum devine din ce în ce mai clar de ce AUR refuză constituirea statutară de altfel a organizațiilor locale și județene. (...) Eu, Elena Năstăsoiu, nu voi mai candida pentru nicio demnitate publică, dar proiectele noastre politice vor merge mai departe. (...) Alături de mine sunt o parte din cei care sunt prezenţi pe lista Consiliului Local şi care au ales să se retragă. (...) Suntem un total 18 oameni din lista de 29 care am ales să facem acest pas, mâine vor mai veni și alți colegi de-ai noștri să facă acest pas", a mai spus Năstăsoiu.