Cum s-au îmbogățit peste noapte sute de mii de români în anii sărăciei crunte. „Am vândut o vacă și am băgat banii acolo”

Sute de mii de familii din România s-au îmbogățit în anii 90, la scurt timp după Revoluție, în timp ce milioane sărăceau de la o zi la alta. Pentru asta, oamenii stăteau la cozi și noapte ca să își depună banii la Caritas, iar câteva săptămâni mai târziu ridicau o sumă de opt ori mai mare.

Anii 90 au însemnat pentru România și pentru celelalte țări foste comuniste ani de sacrificiu. Au fost anii privatizărilor nereușite, anii inflației de peste 100% și în care sute de mii de familii au rămas peste noapte fără venit, după ce fabricile în care munceau au dat faliment. Totul pe fondul unui adevărat dezastru, în anii unei crize economice profunde.

În tot acest peisaj, la Brașov a apărut în 1992 Caritas, un joc piramidal care le promitea oamenilor că se vor îmbogăți fără niciun efort. Și într-adevăr, sute de mii de oameni s-au și îmbogățit. Ulterior, sediul central al Caritas s-a mutat la Cluj, iar Sala Sporturilor „Horia Demian” din localitate a fost închiriată pentru a face față mareei de oameni care voiau să se îmbogățească. Români din toate colțurile țării stăteau uneori zile și nopți la cozile interminabile. Totul a durat până în 1994, iar în acest an se împlinesc 30 de ani de la falimentul Caritas.

O postarea pe Facebook a Clujcapitala.ro rememorează acei ani, 1992-1994 și amintește că inițial depozitele erau mici (2.000-10.000 lei) și că doar doar cei care locuiau în Cluj puteau să participe, dar lucrurile s-au schimbat în câteva săptămâni. Se estimează că între 35 și 50% dintre familiile din România au participat la Caritas.

„Unii și-au făcut plinul cu vârf și îndesat”

Postarea a devenit virală, iar sute de români și-au amintit de Caritas. „Eram anul 1 la facultate și asistam la ceea ce se întâmpla! Trist”, a scris cineva. I s-a răspuns imediat. „Trist zici? Poate. Dar unii și-au făcut plinul cu vârf și îndesat!”

„Atunci a început pofta îmbogățirii, peste noapte! Și a continuat pana in zilele de azi, sub diferite forme, urâte de tot”, a comentat altcineva. „Numai că în America se faceau escrocherii din acestea în 1920. Tot am asteptat 45 de ani americanii, dar am importat de la ei doar golănii”, a fost un răspuns.

„Care poftă a îmbogățirii, erau oamenii vai de capul lor. Vindeau un porc cu speranța că vor putea cumpara 10 porci sau 10 oi să cumpere 50. Sau să-și cumpere o casă. Păcat că s-a încheiat jocul”, a fost altă opinie. „S-a testat încrederea oamenilor. Știm toți ce a urmat după”, a comentat cineva.

„Totul a fost făcut cu acordul celor din conducere”

Altcineva și-a amintit că nici fosta conducere din anii 90 nu a fost în totalitate străină de ceea ce s-a întâmplat. „Totul a fost făcut cu acordul celor din conducere la vremea aceea.” A fost completat de altcineva: „Care evident că tot ei s-au îmbogățit.”

„Li s-a dat Caritas românilor, ca să li se abată atenția de la privatizare, de la rămânerea lor pe drumuri, fără locuri de muncă. Și ca să aibă cu ce bani să emigreze la căpșuni”, a comentat alt internaut. „Recomand „Zayafet-Caritas,cea mai mare țeapă a anilor '90". superb explicat și bine documentat”, a scris altul. „Am vândut o vacă și am băgat banii la Caritas”, a rememorat o femeie.

„Mda... așa a fost. Cu bune sau mai puțin bune. Îmbogățirea din trei în trei luni la maxim, fără să mai lucrezi vreodată în viață a adus aceste persoane la vise care și le-au asumat, în naivitatea lor”, a fost altă părere, dintre sutele exprimate. „Trist pt cei care au putut crede așa ceva. Acolo a fost nivelul societății. Din păcate acum e mai jos”, a comentat altul. Concluzia a fost plastic exprimată de cineva. „Aici au rămas banii noștri.”