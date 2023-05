Bucureștiul necosmetizat surprins de fotografi străini. Cu ce le dau românii peste nas FOTO

Un ghid străin de călătorii alternative, care prezintă informații și imagini din locurile mai puțin frumoase din întreaga lume, a scris și despre ghetourile bucureștene, ceea ce a suscitat vii reacții.

După cum îi este și numele „Rotten Trips” (rotten este un termen care semnifică ceva stricat, putred, depravat, iar trips - călătorii) este un site care arată doar părțile și zonele întunecate ale lumii în care trăim, de pe tot globul.

Într-o postare de la finele săptămânii trecute apare un bloc din București, cu următoarea explicație: „Capitolul 7. București, România... Bine ați venit la București, „Parisul Europei de Est”, dar și orașul cartierelor muncitorești: Obor, Rahova, Pantelimon și, mai ales, Ferentari...”.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Într-una dintre ele, un român demonstrează că lucrurile sunt total diferite față de ceea ce străinii susțin că ar fi Bucureștiul necosmetizat. Mulți s-au arătat deranjați de faptul că cel dintâi oraș al țării este promovat doar prin fațetele sale urâte și că nu se menționează cât de vechi sunt imaginile ori dacă ele mai sunt de actualitate.

→ Imaginea 1/10: Blocurile reabilitate din Pantelimon București imagine din 2023 vs 2012 Foto Radu Ion jpg

Ce spun străinii despre „zona infamă” a Bucureștiului

Postarea face trimitere la un material publicat în urmă cu doi ani în ghidul / blogul online de călătorii alternative, unde mai multe imagini din București sunt însoțite de următorul text: „Bucureștiul este capitala României și cel mai mare oraș industrial și comercial din țară. Întemeierea Bucureștiului este mitologică. Legenda povestește despre un cioban, pe nume Bucur, care s-a oprit pe un câmp fertil cu turma sa și a hotărât să întemeieze orașul. În secolul al XIX-lea, arhitecții francezi au transformat centrul orașului. De aceea, Bucureștiul este supranumit „Parisul Estului”. Nu urmăm sfaturile ghidurilor turistice oficiale. Rotten Trips este ghidul tău către o nouă experiență de călătorie creată pentru acei turiști care doresc să simtă realitatea, partea întunecată a unor locuri extraordinare de pe planetă. De aceea, vă recomandăm o excursie în cartierele Obor, Rahova, Pantelimon și mai ales Ferentari. Acestea sunt considerate zona infamă a Bucureștiului, cunoscute sub numele de «tărâm al criminalității»”.

„Din poză se vede clar diferența 2012 - 2023, by Google Street View”

Internautul a demonstrat cu fotografii că imaginile prezentate de străini sunt de fapt unele vechi de peste un deceniu, care nici măcar nu mai sunt de actualitate. Omul a copilărit chiar într-unul dintre blocurile din ghetourile Bucureștiului care între timp și-au schimbat complet înfățișarea.

„Din poză se vede clar diferența 2012 - 2023, by Google Street View: Șoseaua Pantelimon 225, bloc 66, la 300 m de Mega Mall. Blocul cel lung din intersecția Iancului - Pantelimon. Național Arena la circa 600 m se vede superb noaptea de la acele balcoane. Toate blocurile sunt reabilitate acum, iar cartierul arată chiar foarte bine. În poză am evidențiat cu roșu fix zona care apare în imaginea autorului. Sper acum că nu o să-mi șteargă postarea, că mi-au mai șters una”, a mărturisit Radu I..

Acesta a explicat și cât de uimit a fost să vadă imaginile și cum și-a dat seama cât de vechi sunt: „Am fost șocat... La prima vedere am crezut că este o farsă. Și da, acolo m-am născut eu! Rufele acelea mici si colorate sunt ale nepotului meu, care acum are 14 ani. Am recunoscut imaginea după acel RAPID (inscripția de pe unul dintre balcoane – n.red.)... altfel treceam peste postare fără să-mi dau seama. La acel apartament a locuit un prieten de-al meu din copilărie. Imaginile sunt de acum 10 - 11 ani. Îmi dau seama după mărimea hăinuțelor (puse la uscat pe balcon – n.red.). Nepoțelul are acum 14 ani, iar acele hăinuțe sunt pentru un copil de aproximativ 4 ani...”

Imaginea României apărată inclusiv de internauți din străinătate

Nu este singurul internaut care a menționat că Bucureștiul arată diferit față de acum 10 ani: „Foarte multe blocuri s-au reabilitat și foarte multe zone numite „ghetouri” acum arată altfel. Nu neg că nu mai există cartiere gen ”ghetou”... dar unde nu există?! De unde atâta ”hate” (ură) față de București?”.

Postarea a strâns mii de comentarii, atât din partea românilor, cât și a străinilor. Unii dintre cei din urmă au recunoscut că ne-au vizitat țara și chiar au locuit sau mai locuiesc încă aici, tocmai datorită părților frumoase pe care le are România de oferit.

Cele mai multe dintre reacții au condamnat postarea celor de la Rotten Trips, considerând-o denigratoare și că incită la ură, iar unii nostalgici și-au amintit cât suflet se afla în „blocurile gri”, cât de săritori și de sociabili erau locatarii lor pe vremuri.

„Fiecare cartier are și bune și rele...”

Mulți, deranjați de inițiativă, au ținut să sublinieze dar și să demonstreze prin imagini că zone urâte există peste tot în lume, în toate capitalele și orașele lumii, inclusiv în țările considerate dezvoltate și civilizate, care-și au propriile ghetouri, dar și munți de gunoaie, precum: Anglia, Germania, Italia, Franța, SUA etc.. Și au amintit cum s-au format cartierele muncitorești, recunoscând că în ciuda faimei s-au schimbat radical în ultimul deceniu, dar încă mai au de lucrat la imaginea lor: „Fiecare cartier are și bune și rele...”.

Alții au dorit să arate cât de frumoasă este România, postând imagini atât din Capitală cât și din țară sau să amintească cât de sigură este țara noastră, în comparație cu multe alte țări de pe glob. „Dacă întrebi o albină ce a văzut după o zi de ieșit din stup, va spune flori, dacă întrebi o muscă...”, au mai remarcat internauții.

„Dacă vrei să vezi cum arată cu adevărat o țară, mergi în zonele suburbane”

Au existat însă și voci care au considerat corect demersul celor de la Rotten Trips. Un străin, spre exemplu, consideră că nu știm să ne promovăm la adevărata valoare: „Eu personal cred că frumusețea, caracterul și unicitatea unui oraș se află în toate chipurile lui... nu doar cele lustruite... adaugă diversitate și farmec, fie el chiar unul strâmb. Ar fi bine să vă gândiți să arătați și cealaltă față a monedei, fie că e frumosul modern, fie că sunt fascinantele clădiri istorice ale Bucureștiului și ale altor orașe românești... sau natura care îți taie răsuflarea și viața sălbatică... cultura și tradițiile uimitoare... și chiar frumusețea (interioară/exterioară) poporului român însuși”.

Unii dintre internauți au ținut să amintească despre gradul de corupție din țara noastră: „Tu crezi că țara asta se îndreaptă într-o direcție bună? Ard oamenii în spitale ca șobolanii, se sinucid pentru că nu au bani să-și plătească facturile, pensionarii mor cu zile înghețați în case, în spitale te mănâncă balaurii, infrastructură 0, educație 0 (50% dintre adolescenți sunt analfabeți funcțional), țara e condusă de impostori, plagiatori, oameni de nimic. Dar hei, să nu denigrăm țara!”.

„Oamenii reali nu trăiesc în centrul orașului. Dacă vrei să vezi cum arată cu adevărat o țară, mergi zonele suburbane”, au ținut să reamintească unii internauți.

„Promovăm partea întunecată, găsim farmecul și fascinația în decadență”

Cât despre site-ul de călătorii aceștia au ținut să menționeze despre misiunea lor: „Nu ar trebui să luați personal nici una dintre postările noastre. Credem în dragoste și unitate între favele, ghetouri și banlieues ale lumii (denumirea suburbiilor rău - famate din mai multe zone ale globului - n.red.). Credem într-o adevărată experiență de călătorie, opusă ghidurilor și rutelor turistice mainstream (tradiționale - n.red.). Din Brazilia până în Cambodgia, din Cairo până în Paris, vrem să promovăm partea întunecată a fiecărui oraș. Găsim farmecul și fascinația în decadență, în fiecare colț haotic, supraaglomerat sau loc pustiu al acestei planete”.