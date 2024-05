Rachetele americane ATACMS ar putea face Crimeea „inutilă din punct de vedere militar”

Rachetele ATACMS cu rază lungă de acțiune furnizate de SUA Ucrainei au potențialul de a face Crimeea "inutilă din punct de vedere militar" pentru Rusia, potrivit unui analist militar.

Săptămâna trecută, The New York Times a relatat că SUA au trimis în secret Ucrainei aproximativ 100 de sisteme de rachete tactice ale armatei, cunoscute sub numele de ATACMS, care le-ar fi pus deja în funcțiune.

SUA au trimis anterior ATACMS cu o rază de acțiune mai scurtă, care au ajutat Ucraina în lupta din toamna anului trecut. Dar versiunile trimise recent pot parcurge aproximativ 300 de kilometri - ceea ce pune ținte de valoare mai mare în vizorul Kievului.

Printre acestea, Crimeea, ocupată de Rusia în 2014 și crucială pentru strategia sa militară în Ucraina.

Philip Karber, un analist militar cu expertiză în Ucraina, a declarat pentru Radio Europa Liberă că „livrarea ATACMS este o mare realizare”.

El a spus că armele „ar putea, practic, să facă Crimeea fără valoare militară”.

Crimeea a fost puternic fortificată de când forțele președintelui Vladimir Putin au ocupat-o și deservește servește armata atât pe uscat, cât și pe mare. Peninsula găzduiește portul avansat Sevastopol , baza Flotei Ruse de la Marea Neagră.

De asemenea, servește ca un centru logistic crucial și o rută de aprovizionare militară către sudul Ucrainei ocupate și a fost rampa de lansare pentru o serie de atacuri devastatoare cu rachete și drone rusești.

Ucraina a lansat multe lovituri asupra Crimeei înainte – slăbind considerabil flota Rusiei de la Marea Neagră , portul Sevastopol și țintind periodic podul strategic Kerci care leagă peninsula de Rusia.

Acestea au fost efectuate în diferite moduri, inclusiv cu ajutorul unor arme, inclusiv drone aeriene și navale și probabil cu ajutorul rachetelor Storm Shadow/SCALP furnizate de Marea Britanie și Franța.

Dar rachetele ATACMS au un avantaj cheie față de Storm Shadows, potrivit Radio Europa Liberă, și anume că se deplasează mult mai repede.

La jumătatea lunii aprilie, Ucraina a afirmat că a lovit baza militară Djankoi, în nordul Crimeei, inclusiv un prețios lansator de apărare antiaeriană S-400, fără a preciza ce armă a fost folosită. Un oficial american de rang înalt a declarat ulterior pentru The Times că aceasta se număra printre țintele ATACMS ale Ucrainei.

Luna trecută, când președintele ucrainean Volodimir Zelenski a îndemnat Congresul să convină asupra unui pachet de ajutor pentru Ucraina, el a indicat ATACMS ca fiind o armă cheie pentru a ținti aerodromurile din Crimeea.

„Când Rusia știe că putem distruge aceste avioane, nu vor ataca din Crimeea”, a declarat Zelenski pentru The Washington Post .

„Este ca și cu flota maritimă”, a adăugat el. "I-am împins din apele noastre teritoriale. Acum îi vom împinge de pe aeroporturile din Crimeea".