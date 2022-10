Aventurile unui englez în Ferentari. „Deci ăsta este Bronxul Bucureștiului! E puțin intimidant” VIDEO

Bloggerul londonez Ameer Kato Shamsu și-a propus să viziteze cel mai înspăimântător loc din București și așa a ajuns să filmeze în cartierul Ferentari. Aici, el a tras o sperietură strașnică, iar la final l-a catalogat ca fiind „Bronxul” Bucureștiului.

Faima cartierului bucureștean Ferentari pare să fi depășit granițele României. Cel puțin asta reiese din filmulețul făcut de Ameer Kato Shamsu, bloggerul care are canalul de Youtube „Blackman da Traveller”, care a vizitat acest cartier al capitalei României.

În descrierea de pe canalul de Youtube scrie că și-a propus să fie primul blogger de călătorie britanic de culoare care vizitează anumite țări și învață culturi noi și să inspire oamenii să călătorească, să înțeleagă diferite culturi, religii, gastronomii locale și, totodată, să inspire mai mulți oameni de culoare să călătorească în jurul lumii. În decembrie 2017, și-a dat demisia de la job și și-a luat un bilet spre Australia. De acolo, a călătorit în toată lumea și vrea să facă cunoscute destinații turistice mai puțin comerciale. Canalul său de Youtube se bucură de un real succes, dovadă faptul că are peste 124.000 de abonați fideli care îi urmăresc clipurile postate pe Youtube.

Aventuri în Ferentari

„În România există o zonă numită Ferentari. Am fost avertizat să nu vin aici, oamenii din România m-au avertizat să nu vin aici, chiar și localnicii au spus că este un loc unde nici măcar cei din București nu merg. Hei, dar de ce să-i ascult? Așa că m-am gândit să văd dacă aceast chiar este cea mai periculoasă zonă din București. Însoțiți-mă în această aventură nebună, mergând în cea mai periculoasă zonă din București, România”, își începe Ameer Kato Shamsu aventura.

Treptat, încep și emoțiile, chiar dacă la început Ameer nu pare neapărat impresionat de faima locului. „Azi voi merge într-una dintre cele mai periculoase zone din București. Voi merge în cartierul Ferentari. Urați-mi succes! Vreau să văd ce se întâmplă în zona aceea. Hai, să vedem dacă îmi vor fi furate lucrurile, dacă îmi va fi furat aparatul de filmat. Oare Poliția vine vreodată pe aici? Deocamdată pare foarte liniștit, nu ai zice că e periculos. Oamenii sunt relaxați, stau jos”, sunt primele sale impresii.

Apoi, tânărul britanic ajunge în dreptul unei case unde stau pe scaune în fațA porții un bătrân, trei femei și câțiva copii, care îl întreabă de unde e. „Din Londra, am venit să văd cum trăiesc oamenii, cât sunt de ospitalieri. Filmez să pun pe Youtube”, le-a răspuns Ameer. A fost momentul în care a intervenit bărbatul în vârstă, care i-a atras atenția că zona e foarte periculoasă.

„Vezi că sunt drogați în partea aia! E periculos!”, a fost avertismentul care însă nu l-a convins în totalitate pe blogger. Britanicul a mers și a fiLmat circa două minute și s-a întors, moment în care un băiețel a venit după el și l-a avertizat din nou: „Încolo e super periculos! În direcția aia e foarte periculos!” A fost momentul în care Ameer a recunoscut că începe într-adevăr să se teamă. „Nu-mi place deloc energia pe care o are locul Ăsta. E totul foarte intens. Mă uit în spate la fiecare 10 secunde”, au fost cuvintele sale.

„Ești ca într-o poveste cu zâne aici”

Imediat, pe stradă a apărut un grup de trei tineri, iar britanicul i-a salutat. Băieții nu au ratat momentul și l-au întrebat dacă nu dorește să cumpere droguri. „Vino la Londra și îți dau eu iarbă”, le-a răspuns el. Apoi, Ameer și-a luat inima-n dinți și i-a întrebat cât de periculoasă e zona. Răspunsul primit l-a îngrijorat.

„Frățioare, nu vrei să afli! Pentru că unul ca mine sau cA el putem să te înjunghiem. Asta dacă nu ne place fața ta. Dar dacă-mi place fața ta, putem sta de vorba și tu o să îmi dai bani pentru că așa vreau eu”, i-a spus unul dintre tineri,. „Vin turiști aici sau nu?”, a întrebat englezul. „Da, dar cu bodyguarzi. Fără bodyguarzi nu te poți plimba pe aici”, a fost replica băieților. „De ce e atât de periculoasă zona?”, a insistat Ameer. „Pentru că sunt multe droguri, multe cuțite, multe arme. Nu contează dacă ești liniștit și te plimbi ca și cum n-ar fi nimeni pe lângă tine. O să bage cuțitul în tine”, a venit din nou răspunsul, după care tinerii i-au arătat și zona cea mai periculoasă.

„Dacă te duci încolo și faci dreapta (practic, zona de unde venea el și de unde îl atenționase și băiețelul că e foarte periculoasă). De jur împrejurul Aleii Ferentari, pe Aleea Livezilor, Aleea Zânelor. Ești ca într-o poveste cu zâne pe aici. Dacă vrei să vii în zona asta trebuie să vii cu bodyguarzi. Și fără bani în buzunare.”

Insistent, Ameer i-a convins pe băieți să-l însoțească. „Or să mă jefuiască?”, a întrebat el, speriat. „Nu, frate, nu! Suntem bodyguarzii tăi! Dacă vrei să vezi ceva cu adevărat înfricoșător, trebuie să vii aici noaptea târziu. Vezi zombi, drogați”, i-au mai spus băieții.

După ce s-a despărțit de ei, britanicul a decis să se întoarcă în zone mai sigure, nu înainte de a mai aborda câțiva trecători. „Deci ăsta este Bronxul Bucureștiului”, a fost concluzia, după care Ameer și-a încheiat povestea.

„E puțin intimidant. Nu am fost foarte, foarte departe în cartier, nu am intrat prea adânc, pentru că am fost avertizat să am grijă la spatele meu, că nu pot filma, sunt mulți agresori. E adevărat, deci trebuie să fii foarte atent. Voi încheia video-ul meu aici, în Ferentari, cel mai periculos cartier din București. Încă mă uit în spate. Sunt foarte atent să nu fie cineva în urmA mea. Lumea spune ca noaptea să nu vii aici, ziua e ok”, a conchis Ameer.