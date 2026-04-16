Tehnologia Chery Super Hybrid: eficiență dovedită și costuri reduse pentru șoferii din România

Într-un context în care costurile de carburant au devenit o preocupare majoră pentru șoferii din România, eficiența consumului devine un criteriu decisiv în achiziționarea unui automobil nou.

Chery România își consolidează poziția pe piața locală prin gama sa de SUV-uri electrificate, bazate pe tehnologiile HEV și Chery Super Hybrid (CSH), cu accent pe reducerea consumului, autonomie extinsă și utilizare adaptată traficului real.

Pe baza calculelor interne ale producătorului, un model TIGGO CSH poate genera economii de până la 1.000 de euro anual, într-un scenariu de utilizare mixtă. Pentru un șofer care parcurge aproximativ 15.000 km/an, această economie are la bază consumul redus (sub 6 l/100 km), posibilitatea rulării electrice în oraș și gestionarea inteligentă a resurselor. În practică, tehnologia CSH permite reducerea semnificativă a cheltuielilor, fără a compromite autonomia sau performanța.

„În România, prețurile la carburant continuă să fluctueze, fiind una dintre cele mai importante cheltuieli recurente. De aceea, clienții nu se mai uită doar la prețul de achiziție, ci la costul real de utilizare pe termen lung. Tehnologia Chery Super Hybrid răspunde direct acestei nevoi”, a declarat Adrian Narcis Ghiță, CEO Auto Italia Group.

Chery în Top 10 în România

Succesul acestei abordări se reflectă direct în cifre. Chery a reușit o performanță istorică în primul trimestru al anului 2026, intrând direct în Top 10 al celor mai înmatriculate mărci auto din România. Cu un volum de 870 de unități înmatriculate în primele trei luni și o cotă de piață de 3,2%, brandul demonstrează că modelele sale răspund exact nevoilor de eficiență ale șoferilor români.

Modele electrificate disponibile în România

Susținută de o rețea națională de peste 30 de dealeri, gama Chery oferă soluții pentru fiecare segment:

· TIGGO 4 HEV: Soluția ideală pentru oraș, cu o autonomie de aproximativ 950 km.

· TIGGO 7 CSH: Echilibru între putere (279 CP) și eficiență, cu o autonomie de până la 1.200 km.

· TIGGO 8 CSH: SUV cu 7 locuri pentru familii mari, care menține un nivel de eficiență superior clasei sale.

· TIGGO 9 CSH: Vârful de gamă premium (plug-in hybrid), ce combină confortul premium cu performanța hibridă.

Beijing Auto Show 2026 și Chery International Business Summit

Această ascensiune rapidă pregătește terenul pentru următoarea etapă de inovație. Între 22 și 28 aprilie 2026, atenția lumii auto se va îndrepta către Beijing Auto Show și Chery International Business Summit.

Sub valorile „Putere, Viziune, Tehnologie și Familie”, Chery va dezvălui noi soluții de mobilitate inteligentă care vor continua să redefinească standardele de performanță. Pentru utilizatorii din România, acest lucru înseamnă acces la o tehnologie de ultimă generație, concepută să ofere nu doar putere pe șosea, ci și o predictibilitate reală a costurilor de utilizare pentru viitor.