Articol publicitar

Tehnologia Chery Super Hybrid: eficiență dovedită și costuri reduse pentru șoferii din România

0
0
Publicat:

Într-un context în care costurile de carburant au devenit o preocupare majoră pentru șoferii din România, eficiența consumului devine un criteriu decisiv în achiziționarea unui automobil nou. 

Chery Romania Gama TIGGO HEV & PHEV jpg

Chery România își consolidează poziția pe piața locală prin gama sa de SUV-uri electrificate, bazate pe tehnologiile HEV și Chery Super Hybrid (CSH), cu accent pe reducerea consumului, autonomie extinsă și utilizare adaptată traficului real.

Pe baza calculelor interne ale producătorului, un model TIGGO CSH poate genera economii de până la 1.000 de euro anual, într-un scenariu de utilizare mixtă. Pentru un șofer care parcurge aproximativ 15.000 km/an, această economie are la bază consumul redus (sub 6 l/100 km), posibilitatea rulării electrice în oraș și gestionarea inteligentă a resurselor. În practică, tehnologia CSH permite reducerea semnificativă a cheltuielilor, fără a compromite autonomia sau performanța.

„În România, prețurile la carburant continuă să fluctueze, fiind una dintre cele mai importante cheltuieli recurente. De aceea, clienții nu se mai uită doar la prețul de achiziție, ci la costul real de utilizare pe termen lung. Tehnologia Chery Super Hybrid răspunde direct acestei nevoi”, a declarat Adrian Narcis Ghiță, CEO Auto Italia Group.

Chery în Top 10 în România

Succesul acestei abordări se reflectă direct în cifre. Chery a reușit o performanță istorică în primul trimestru al anului 2026, intrând direct în Top 10 al celor mai înmatriculate mărci auto din România. Cu un volum de 870 de unități înmatriculate în primele trei luni și o cotă de piață de 3,2%, brandul demonstrează că modelele sale răspund exact nevoilor de eficiență ale șoferilor români.

TIGGO 7 CSH png

Modele electrificate disponibile în România

Susținută de o rețea națională de peste 30 de dealeri, gama Chery oferă soluții pentru fiecare segment:

·        TIGGO 4 HEV: Soluția ideală pentru oraș, cu o autonomie de aproximativ 950 km.

·        TIGGO 7 CSH: Echilibru între putere (279 CP) și eficiență, cu o autonomie de până la 1.200 km.

·        TIGGO 8 CSH: SUV cu 7 locuri pentru familii mari, care menține un nivel de eficiență superior clasei sale.

·        TIGGO 9 CSH: Vârful de gamă premium (plug-in hybrid), ce combină confortul premium cu performanța hibridă.

TIGGO 9 CSH (1) (1) png

Beijing Auto Show 2026 și Chery International Business Summit

Această ascensiune rapidă pregătește terenul pentru următoarea etapă de inovație. Între 22 și 28 aprilie 2026, atenția lumii auto se va îndrepta către Beijing Auto Show și Chery International Business Summit.

Sub valorile „Putere, Viziune, Tehnologie și Familie”, Chery va dezvălui noi soluții de mobilitate inteligentă care vor continua să redefinească standardele de performanță. Pentru utilizatorii din România, acest lucru înseamnă acces la o tehnologie de ultimă generație, concepută să ofere nu doar putere pe șosea, ci și o predictibilitate reală a costurilor de utilizare pentru viitor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
digi24.ro
image
După „Bombonel”, alți doi români au fost prinși de Poliție în Australia. Ținta lor preferată: bătrânii de peste 70 de ani
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan avansează un scenariu exploziv: „E posibil să avem un guvern minoritar.” Președintele susține că PSD a încălcat acordul cu PNL, dar că referendumul PSD este legitim
gandul.ro
image
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
mediafax.ro
image
Șeful Interului, anunț major cu privire la viitorul lui Cristi Chivu! Românul a „explodat” înainte de meciul cu Cagliari: „Nu sunt un idiot!”
fanatik.ro
image
„Nu ești mult mai mamă, dacă ai născut pe cale naturală”. Interviu cu prof. dr. Monica Cîrstoiu, care desființează miturile „anticezariană” de pe panourile din București
libertatea.ro
image
„Lumea e devastată de o mână de tirani”. Papa Leon, după disputa cu Trump: Manipulează „numele lui Dumnezeu” pentru propriul câștig
digi24.ro
image
Atleta care a fugit România în SUA, a lucrat ca femeie de serviciu și acum e arhitect: „Povestea e foarte ciudată”
gsp.ro
image
FOTO Scandal uriaș: o jurnalistă și un antrenor celebru, filmați pe ascuns la piscină! Ambii sunt căsătoriți
digisport.ro
image
Noua lege a salarizării bugetarilor: 3 scenarii pe masa Coaliției de guvernare
stiripesurse.ro
image
Ciclon peste România, mâine, apoi o masă de aer polar vine cu ploi și frig. Prognoza meteo ANM pentru a doua jumătate a lunii aprilie
antena3.ro
image
"Noua ordine energetică". Cine este câştigătorul "incontestabil" al conflictului din Orientul Mijlociu
observatornews.ro
image
ULTIMA ORĂ! Tragedie în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit la doar 48 de ani!
cancan.ro
image
Un pensionar a obligat Casa de Pensii să îi recunoască 15 ani ca munciți la grupa a II-a. Ce meserie a avut?
newsweek.ro
image
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
prosport.ro
image
Cine plătește când ești inundat de vecinul de sus. Mulți români care stau la bloc nu cunosc legea
playtech.ro
image
De ce nu a mai ajuns Adrian Mutu la echipa națională. Mircea Lucescu a avut un rol decisiv
fanatik.ro
image
Cine apreciază performanța Cabinetului Bolojan și cine nu. Votanții AUR sunt cei mai radicali anti-guvern SONDAJ Ziare.com
ziare.com
image
Vinicius, lăsat la stadionul lui Bayern după decizia UEFA! Autocarul lui Real Madrid a plecat fără el
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Foști judecători CCR explică, pas cu pas, cum Bolojan poate rămâne în funcție. Aprobare vs. vot de încredere
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
Înălțarea Domnului 2026. Ziua în care se suprapun trei mari sărbători anul acesta
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Sarah, fiica cea mică a Anamariei Prodan, de nerecunoscut. Cum arată după ce a „topit” un număr considerabil de kilograme
click.ro
image
Avertismentul unui român după vacanța petrecută în Egipt: „M-am ales cu un «suvenir» pe care nu l-am comandat”
click.ro
image
A rămas fără dinți după ce a mers în Turcia să-și repare dantura: „Aș vrea să pot da timpul înapoi”
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
ChatGPT Image Apr 16, 2026, 01 59 41 PM png
Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie 2026 dă startul la curaj, decizii și începuturi noi
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dezvăluiri șocante despre trecutul presupusei iubite a lui Valentin Sanfira. Ce au declarat persoane care au cunoscut-o: „A început să mă amenințe”
image
Sarah, fiica cea mică a Anamariei Prodan, de nerecunoscut. Cum arată după ce a „topit” un număr considerabil de kilograme

OK! Magazine

image
„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie 2026 dă startul la curaj, decizii și începuturi noi

Click! Sănătate

image
Cardiologii confirmă: cea mai bună metodă de a-ți scădea tensiunea arterială rapid, în siguranță