Povestea lui Andrei Dună, tânărul pilot talentat care poate ajunge primul român în Formula 1 FOTO

Originar din Pitești, Andrei Dună, unul dintre cei mai talentați sportivi din noua generație a automobilismului sportiv românesc, concurează în acest an în Campionatul Franței de Formula 4, o competiție dedicată piloților care vor să facă pasul spre campionatele de top pentru monoposturi.

Marele vis al lui Andrei este cel de a concura în Formula 1. În luna iunie, în a patra etapă, desfășurată pe legendarul circuit de Formula 1 Spa-Francorchamps (Belgia), sportivul în vârstă de 16 ani a reușit să obțină primele puncte ale sezonului: s-a clasat pe locul 9 în cursa a treia.

Andrei Dună s-a format în ultimii ani la rallycross și slalom paralel, iar în 2022 s-a numărat printre remarcații Campionatului Național de Super Rally, o competiție înființată de marele campion Mihai Leu, unde s-a clasat pe locul 8 la general și pe 4 la Clasa 2. În septembrie anul trecut, la etapa de Super Rally de la Craiova, Andrei a reușit să se claseze pe un excelent loc trei, fiind cel mai tânăr pilot care a terminat în Top 3 la o etapă de-a lungul istoriei acestui campionat unde participă numeroși piloți români de top.

Înainte de a se dedica automobilismului sportiv, Andrei, care este elev la Colegiul Național „Alexandru Odobescu“ din Pitești, a practicat înotul timp de șapte ani. În acest an, pe lângă participarea în Campionatul Francez de Formula 4, el concurează şi pe plan intern, în cadrul Radical Romanian Cup. Campionatul are în total 5 etape şi se desfăşoară pe circuitele de la Motorpark Adâncata şi Transilvania Motor Ring din Târgu-Mureş. După primele două etape, Andrei este pe locul trei în clasamentul general.

Echipă cu un campion

„Weekend Adevărul“ a vorbit cu Andrei despre cariera sa, performanțele sale și ambițiile sale. Pasiunea lui pentru automobilism sportiv a început în urmă cu patru ani, pe când avea 12 ani. Își dorea să învețe să conducă, iar tatăl său cunoștea la Pitești un organizator de rallycross (competiții auto pe macadam), care a fost de acord ca Andrei să învețe să conducă și apoi să participe la competiții de profil. Prima cursă de rallycross la care Andrei a participat a fost în 2019 în comuna Bradu, aflată lângă Pitești. „Era la începutul anului 2019. Am avut multe emoții, era o competiție adevărată“, povestește Andrei Dună.

În 2022, Andrei Dună a făcut echipă cu multiplul campion Mihai Leu în Campionatul Național de Super Rally. „A fost perioada când am învățat cel mai mult despre circuit. A fost o competiție foarte serioasă“, mărturisește Andrei. Anul trecut, Andrei a devenit foarte pasionat de Formula 1. La un moment dat, pe parcursul competiției de Super Rally, l-a cunoscut pe Jerome France, un francez foarte pasionat de cursele de automobilism, care i-a spus că există o Academie de Formula 4 în Franța. Atât a fost nevoie pentru tânărul sportiv ca visul să îi prindă aripi. Andrei a făcut primele teste pentru Formula 4 cu fostul pilot Constantin Răileanu, care deține două mașini de Formula 4 de generație mai veche. „Am făcut câteva ture cu o mașină și mi-a plăcut foarte mult. Iar domnul Răileanu mi-a spus că ar merita să încerc să îmi fac un viitor în monoposturi“, adaugă Andrei.

Pe urmele lui Alain Prost și Damon Hill

Adolescentul a mers anul trecut, alături de Constantin Răileanu și Edwin Keleti, președintele Comisiei Naționale de Juniori a Federației Române de Automobilism Sportiv, la prestigioasa Școală de pilotaj Winfield, de la circuitul Paul Ricard din localitatea franceză Le Castellet, o școală prestigioasă unde peste 30 de piloți de Formula 1, în frunte cu campionii mondiali Alain Prost și Damon Hill, și-au început cariera. „Timp de două zile, la Winfield, am avut traineri și am condus mașini de Formula 4. După fiecare sesiune analizam plusurile și minusurile. A fost o experiență foarte utilă“, explică Andrei.

Edwin Keleti a fost cel care i-a propus în octombrie 2022 lui Andrei să meargă pe celebrul circuit de la Le Mans, unde avea loc un test colectiv pentru Formula 4. „La circuitul din Le Mans, un loc cu o istorie fantastică, au fost cinci sesiuni de teste într-o singură zi. După teste, cei de acolo au fost mulțumiți și am fost selectat pentru a concura în Campionatul Francez de Formula 4“, povestește entuziasmat românul. Cât despre preferați, în fruntea listei se află dublul campion mondial de Formula 1 Fernando Alonso, acum în vârstă de 41 de ani. „Îl admir foarte mult, deoarece la vârsta lui poate să fie în continuare competitiv. Este impresionant“.

În acest an, Andrei a concurat pe celebrele circuite Magny Cours (Franța) și Spa Francorchamps (Belgia), cel din urmă fiind preferatul său. „Spa Francorchamps este un circuit uimitor, unde chiar simți toate mașinile celebre ce au concurat acolo, simți istoria. Circuitul are undeva la 7 kilometri lungime și este înconjurat de o pădure. Sunt mai multe sate lângă circuite și fiecare sat este legat cumva de istoria circuitului, în restaurante sunt poze cu mașinile care au participat la curse de-a lungul anilor și cu piloții faimoși“, declară Andrei Dună.

Un pilot cu nervii tari

Dincolo de curse și de antrenamente, pregătirea lui Andrei pentru competiții este intensă. Ca pilot de monopost, trebuie să aibă mușchii gâtului foarte dezvoltați. „Trebuie să ai un stil de viață foarte sănătos și echilibrat. Trebuie să stai foarte bine pe partea de cardio, nu trebuie să lași oboseala să îți afecteze performanțele de pe parcursul unei curse. Nu trebuie să îți pierzi cumpătul dacă cineva te scoate afară de pe circuit și nu trebuie să fii foarte încordat“, mai spune Andrei.

Cea mai mare viteză cu care a mers pilotul piteștean a fost de 241 km/oră pe circuitul de la Spa Francorchamps. Trebuie spus că o mașină de Formula 4 are 540 de kilograme, între 160 și 180 de cai-putere și motor de 1,3 litri. Fiecare monopost îndeplinește toate standardele FIA (Federația Internațională de Automobilism) în ceea ce privește normele de securitate. În total, 26 de piloți din 12 țări concurează în actualul sezon de Formula 4, ce se va încheia în luna octombrie. Printre ei se numără și Louis Schlesser, nimeni altul decât fiul fostului dublu campion mondial de raliuri Jean-Louis Schlesser.

Cât costă un vis

Legat de evoluția în următorii ani, Andrei spune că aceasta depinde mult de buget și de cum se va încheia sezonul din acest an. „În principiu, toate opțiunile sunt bune. Am putea să facem încă un an de Formula 4 în Franța. Însă am putea face și următorul pas, în Formula Europeană Regională, organizată de către cei de la Alpine, o competiție cu mașini puțin mai puternice“, precizează Andrei.

În Formula 4, costurile pentru un pilot pentru un sezon sunt de 250.000 de euro, în timp ce în Formula Europeană Regională, costurile ajung la un milion de euro per sezon. „În Formula Regională sunt doar echipe, în timp ce în Formula 4 sunt piloți individual. Părinți mei se zbat foarte mult și mă susțin ca să îmi pot atinge visul. Am reușit să găsim sponsori și să ne descurcăm până acum“, explică Andrei. Tânărul pilot este foarte încrezător și spune că va da totul ca la un moment dat să își poată îndeplini marele vis, acela de a concura în Formula 1.